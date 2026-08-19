Paro de transportistas de Lima y Callao del 25 de agosto: estos son los gremios que acatan la medida por la ola de extorsiones

Representantes del gremio de transportistas indican que el “apagado de motores” será acatado por empresas que representan el 80 % del servicio regular. | Andina/TV Perú

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El paro convocado para el martes 25 de agosto por gremios del transporte en Lima y Callao por un periodo de 24 horas y alcanzará a organizaciones que, según sus voceros, representan a más del 80% del servicio regular. Según el comunicado emitido por el gremio de transportistas indica que la medida se produce por la falta de diálogo con el Gobierno y al avance de la inseguridad.

Martín Ojeda, dirigente del gremio del sector, sostuvo en Canal N que la falta de conductores ya redujo la operatividad de los buses y atribuyó parte del problema a la migración hacia España, en un escenario agravado por la inseguridad.

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Según Héctor Varga, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, afirmó en RPP que el paro se decidió después de pedidos reiterados para reunirse con la presidenta de la República sin obtener respuesta. “En la medida de que no se ha dado y no sepamos cuáles son las medidas o políticas que debe implementar ella en materia de seguridad o su gobierno, finalmente hemos decidido ir a un paro”, indicó al medio radial.

Comunicado de la Unión Gremial de Lima - Callao.

El dirigente precisó que la protesta será un “apagado de motores” y descartó acciones de confrontación. “Nosotros no vamos a generar disturbios, no vamos a generar confrontación. Lo que queremos hacer es llamar la atención una vez más”, señaló.

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Gremios de transporte acatarán el “apagado de motores”

La convocatoria, según Vargas, abarcará “todos los distritos de Lima y Callao”. El dirigente indicó que 11 gremios de transporte, que representan a más del 80% del servicio regular, apoyan la medida de fuerza y acatarán la paralización.

Vargas aseguró que sus gremios quieren una explicación oficial sobre la estrategia de seguridad. “Queremos saber cuál es su política que va a implementar. Nosotros hemos hecho propuestas. Si no las tiene, que coja lo que tengamos nosotros. Y si las tiene, que nos explique”, declaró.

El empresario sostuvo: “Nosotros somos empresarios, no vivimos de paro. Queremos seguir trabajando, pero en condiciones de tranquilidad para salir adelante”.

Paro del 2 de junio: transportistas ratifican medida y denuncian incumplimiento del Gobierno por subsidios. (Foto: Agencia Andina)

En el pasado, empresas de transporte que acataron medidas similares -también motivadas por la inseguridad que ataca al gremio de transportistas- en febrero de este año fueron El Rápido, Etupsa, Huáscar, y La 50.

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De momento no existe una lista definitiva que empresas que se sumarán al paro pues el desarrollo de la protesta dependerá de que el Ejecutivo cumpla con las exigencias de este gremio.

Transportistas dicen que el Plan Escudo repite medidas sin resultados

Una de las objeciones centrales de los dirigentes apunta al Plan Escudo anunciado por el Ejecutivo. Vargas aseguró que su gremio no fue consultado sobre esa estrategia y sostuvo que su contenido no representa un cambio frente a medidas anteriores.

Un nuevo ataque contra transportistas ocurrió en Villa El Salvador mientras comenzaba el despliegue del Plan Escudo. Un sicario disparó cuatro veces contra un chofer de la línea 41 que descansaba dentro de un bus. El conductor logró ponerse a salvo y los delincuentes dejaron una carta con amenazas extorsivas contra los trabajadores. Fuente: Latina Noticias

“No se nos ha consultado. Nunca hemos conversado sobre ello. De la noche a la mañana manifestaron que estaban implementando el Plan Escudo, que a criterio nuestro es más de lo mismo, porque eso ya lo está haciendo la policía desde el año pasado y los resultados los estamos viendo nosotros todos los días”, afirmó al medio.

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Ojeda, también en Canal N, coincidió con esa crítica desde otra arista. Explicó que la presencia policial en patios de maniobra ya existía en gestiones previas y sostuvo que el problema central es que los ataques también ocurren durante los recorridos. “Gran parte de los atentados, inclusive a la luz del día, son en plenas rutas”, advirtió.