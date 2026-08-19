Trabajadores del Poder Judicial reciben aumento de sueldo en septiembre gracias a nueva escala

¿Quiénes recibirán aumento desde septiembre en el Poder Judicial? - Crédito Poder Judicial

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Finalmente, el Gobierno publicó el decreto supremo que aprueba nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, la cual va desde los S/4.100 hasta los S/15.600.

La nueva escala empezará a corre desde el 1 de septiembre de este 2026, lo que significa que los sueldos de ese mes ya estarán afectados por el alza. La nueva escala sube todos rangos, menos el límite máximo de S/15 mil 600.

Directivo

Directivo 3: S/15.600

Directivo 2: S/14.750

Directivo 1: S/11.860

Profesional

Profesional 3: S/9.670

Profesional 2: S/7.880

Profesional 1: S/6.620

Técnico

Técnico 3: S/5.660

Técnico 2: S/5.020

Técnico 1: S/4.580

Auxiliar

Auxiliar 1: S/4.100.

La escala de remuneraciones del Poder Judicial subirá para la mayoría de trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Nueva escala del PJ

La norma en su primer artículo aprueba la nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, en el marco de la Ley Nº 32509, Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728.

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De esta manera las nuevas escalas remunerativas consideran aumentos, para todos los niveles menos para el máximo de S/15.600.

“Los montos de la escala remunerativa aprobada en el numeral precedente, incorporan los incrementos remunerativos aprobados mediante los Decretos Supremos Nº 311-2022-EF, Nº 313-2023-EF, Nº 265- 2024-EF, Nº 279-2024-EF y Nº 327-2025-EF, registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)”, agrega la norma.

El MEF autorizó la aplicación de la nueva escala. - Crédito MEF

Lo que incluye la nueva escala remunerativa

El Poder Judicial solo reconoce al personal jurisdiccional y administrativo sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 la nueva escala remunerativa aprobada, una (1) gratificación por Fiestas Patrias, una (1) gratificación por Navidad y una (1) bonificación por escolaridad.

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Como se recuerda, el 40% del monto de la escala remunerativa se encuentra afecto a cargas sociales y es de naturaleza pensionable.

Pero la norma sí prohíbe la percepción por parte del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, bajo responsabilidad, de cualquier otro ingreso, bonificación, asignación, incentivo, compensación económica y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento, en forma adicional al monto establecido en la escala remunerativa aprobada en el presente Decreto Supremo, sin respetar la normativa vigente.

Finalmente, la nueva escala remunerativa aprobada en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional del Poder Judicial y el entrará en vigencia a partir del 1 de setiembre de 2026.

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Se deroga la anterior escala

Asimismo, se deroga el Decreto Supremo Nº 112-2023-EF, Decreto Supremo que aprueba la escala de ingresos para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 y autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 a favor del Poder Judicial.

Como se recuerda, esa tenía estos montos, que siguen vigentes hasta el 1 de septiembre:

Directivo 3: S/15.600; Directivo 2: S/14.190; Directivo 1: S/11.110

Profesional 3: S/8.721; Profesional 2: S/6.931; Profesional 1: S/5.670

Técnico 3: S/4.710; Técnico 2: S/4.210; Técnico 1: S/3.840

Auxiliar 1: S/3.590.