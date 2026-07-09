Perú

Gratificación y aguinaldo en Fiestas Patrias: qué son, quiénes los reciben y cómo impactan en los ingresos de julio

El pago de estos beneficios en Fiestas Patrias depende del sector y de requisitos específicos, lo que genera diferencias importantes en la economía de cada trabajador sea del sector público o privado

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Un calendario de julio con el día 15 marcado, billetes y monedas peruanas, flechas circulares y una bandera de Perú sobre un fondo claro.
Un calendario de julio en un escritorio muestra el día 15 resaltado, mientras billetes y monedas peruanas circulan alrededor con una bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la proximidad de julio, los trabajadores y servidores públicos en Perú centran su atención en dos beneficios económicos que marcan el ritmo de las Fiestas Patrias: la gratificación y el aguinaldo. Aunque ambos representan ingresos adicionales para el personal activo, existen diferencias sustanciales en cuanto a sus destinatarios, montos y condiciones de acceso. La gratificación corresponde al sector privado, mientras que el aguinaldo es exclusivo del sector público, y cada uno responde a normas y finalidades particulares.

Las empresas privadas y las instituciones públicas ajustan sus cronogramas para asegurar el pago oportuno de estos beneficios. El calendario oficial establece que el aguinaldo de Fiestas Patrias para servidores públicos asciende a S/ 300 y se deposita junto con el sueldo de julio entre el 17 y el 22 de ese mes, según la programación de cada entidad y el Banco de la Nación. Por su parte, la gratificación en el sector privado equivale a un sueldo adicional y contempla una bonificación extra por EsSalud, incrementando así el poder adquisitivo de los trabajadores.

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Mano sosteniendo un recibo con números, billete de cien soles peruanos parcialmente visible y una cinta roja y blanca enrollada
Una mano adulta sostiene un recibo de pago con números y un billete de cien soles peruanos, junto a una cinta con los colores de la bandera de Perú, señalando gastos y finanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la gratificación y quién la recibe?

La gratificación es un beneficio económico dirigido a los trabajadores del sector privado en Perú, concedido dos veces al año, en julio y diciembre. Para el periodo de Fiestas Patrias 2026, el monto de la gratificación corresponde a un salario mensual íntegro. Además, se suma una bonificación extraordinaria equivalente al 9 % del sueldo, destinada a los afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud). Cuando el trabajador está afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), el porcentaje de la bonificación se ajusta al 6,75 %.

Para acceder al pago completo, el trabajador debe haber laborado durante los seis meses previos al mes de julio. Si el vínculo laboral es menor a ese periodo, la gratificación se calcula de manera proporcional a los meses trabajados. Este beneficio reconoce el esfuerzo de quienes están bajo el régimen de la actividad privada, sin importar el tamaño de la empresa o el sector productivo.

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Un hombre y una mujer revisan documentos en un escritorio; hay un billete de 100 soles peruanos, una calculadora, una agenda y una bandera de Perú.
Un hombre y una mujer revisan documentos de pago y beneficios laborales en una oficina administrativa en Perú, con un billete peruano y una bandera presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguinaldo: beneficio para servidores públicos

El aguinaldo es un pago extraordinario exclusivo para los empleados del sector público. Para las Fiestas Patrias 2026, el aguinaldo asciende a S/ 300 y se abona junto con la remuneración de julio. El depósito se realiza a través del Banco de la Nación y las fechas varían entre el 17 y el 22 de julio, de acuerdo con la institución pública a la que pertenezca cada trabajador.

A diferencia de la gratificación, el aguinaldo tiene un monto fijo para todos los servidores públicos, independientemente de su nivel salarial o función. Este beneficio incluye a empleados administrativos, docentes, personal de centros de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y policías, así como trabajadores de organismos autónomos y descentralizados.

Para determinar el monto de la gratificación, se considera el sueldo que percibe el trabajador al finalizar el semestre.
Para determinar el monto de la gratificación, se considera el sueldo que percibe el trabajador al finalizar el semestre. Foto: Bloomberg

Condiciones para el pago y requisitos

En el sector privado, el pago de la gratificación requiere que el trabajador se encuentre en planilla y haya laborado al menos un mes durante el periodo comprendido entre enero y junio. El beneficio debe abonarse en la primera quincena de julio y las empresas que incumplen con este plazo se exponen a sanciones administrativas. Los trabajadores que no cumplan con los seis meses recibirán un monto proporcional.

En el sector público, el único requisito para percibir el aguinaldo es estar en la nómina de la entidad al momento del depósito. No se exige un tiempo mínimo de servicio durante el año para acceder al beneficio, lo que garantiza que todos los servidores públicos lo reciban de manera uniforme.

Como el empleador no realiza el aporte a EsSalud sobre la gratificación, el trabajador recibe una bonificación extraordinaria equivalente al 9% de este beneficio.
Como el empleador no realiza el aporte a EsSalud sobre la gratificación, el trabajador recibe una bonificación extraordinaria equivalente al 9% de este beneficio. Foto: Aaron Amat

Diferencias clave entre gratificación y aguinaldo

La comparación entre gratificación y aguinaldo permite identificar contrastes notables en el sistema laboral peruano. Las principales diferencias se resumen en:

Sector de aplicación:

Monto:

Requisitos:

Periodicidad:

Para determinar el monto de la gratificación, se considera el sueldo que percibe el trabajador al finalizar el semestre.
Para determinar el monto de la gratificación, se considera el sueldo que percibe el trabajador al finalizar el semestre. Foto: Bloomberg

Impacto económico y social de los beneficios

La entrega de gratificación y aguinaldo influye directamente en el consumo y la economía de los hogares peruanos. Ambos beneficios generan liquidez adicional en el mercado durante el mes de julio, lo que favorece el pago de deudas, la adquisición de bienes y servicios, y el ahorro. Para el sector privado, la gratificación representa una suma significativa, en algunos casos igual o superior al salario regular, mientras que el aguinaldo, al ser una suma fija, cumple una función de apoyo frente a los gastos de la temporada.

Los trabajadores suelen planificar el destino de estos ingresos extraordinarios con anticipación, priorizando obligaciones financieras y gastos familiares. La existencia de ambos beneficios responde a la necesidad de equilibrar el poder adquisitivo de los empleados en dos regímenes laborales diferentes.

Los jubilados bajo la Ley N° 19990 comenzaron a recibir tanto su pensión como el aguinaldo en los primeros días del mes de julio.
Los jubilados bajo la Ley N° 19990 comenzaron a recibir tanto su pensión como el aguinaldo en los primeros días del mes de julio. Foto: Andina

Obligaciones legales y derechos de los trabajadores

La legislación peruana establece sanciones para las empresas privadas que incumplan con el pago de la gratificación y para las entidades públicas que no gestionen el aguinaldo en tiempo y forma. Los trabajadores afectados pueden acudir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para presentar denuncias y reclamar sus derechos. Las multas varían según el tamaño de la empresa o institución y el número de trabajadores perjudicados.

El cumplimiento puntual de estos beneficios contribuye a la estabilidad laboral y a la confianza en el sistema de protección social en Perú. La transparencia en la información sobre fechas, montos y condiciones forma parte de las obligaciones de empleadores y entidades públicas para evitar controversias y garantizar el bienestar de la fuerza laboral.

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