Perú
Agregar Infobae enGoogle

Perú afrontaría hasta tres DANA al año y efectos más potentes del Fenómeno El Niño, advierte Senamhi

El organismo meteorológico confirmó que la presencia de las Depresiones Aisladas en Niveles Altos puede intensificarse cuando se combina con el fenómeno costero, generando impactos en la sierra y la costa

Imagen BMJ77MTKO5ETZHIHEY2UOD7K7Q
Guardar

La reciente presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal en el sur de Perú provocó lluvias y vientos inusuales. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) describió que este sistema atmosférico suele presentarse hasta tres veces por año y que sus efectos se agravan durante episodios de El Niño costero, según reportó la Agencia Andina.

David Garay, especialista del Senamhi, explicó que “la DANA Aníbal tuvo una duración de tres días, que es el promedio de tiempo de afectación. Y en el transcurso de un año podemos tener tres manifestaciones de DANA en promedio”, una cifra que marca la pauta para anticipar eventos extremos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Senamhi, la DANA funciona como una burbuja de aire frío que se desplaza desde el Pacífico central hacia el continente, a alturas de entre 12.000 y 15.000 metros.

Esta dinámica permite la presencia de humedad extra, cuyo impacto se traduce en granizo o nieve en la sierra centro y sur. Este fenómeno puede detectarse con una semana de antelación, aunque su comportamiento es difícil de anticipar con exactitud.

El especialista del Senamhi señaló que la intensidad de los efectos de una DANA depende de su ubicación. “Podría situarse más al sur, frente a Chile, y sus afectaciones serían menores. Pero si vuelve a manifestarse en la frontera de Perú y Chile, las regiones más afectadas serían Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Va a depender de la dinámica de este fenómeno”, declaró Garay al referido medio.

PUBLICIDAD

Cuando se pronostica la llegada de una DANA, el Senamhi emite avisos meteorológicos para advertir sobre posibles consecuencias como el incremento de la velocidad del viento.

Senamhi advirtió que la costa del Perú sufrirá de fuertes vientos esta semana.
Senamhi advirtió que la costa del Perú sufrirá de fuertes vientos esta semana.

Efectos diferenciados y la interacción con El Niño

Al abandonar el territorio peruano, la DANA deja tras de sí una atmósfera seca, lo que favorece la presencia de cielos despejados y aumento de temperaturas en la costa. Por su parte, en la sierra centro y sur, ocurre un descenso de la temperatura y aumenta la probabilidad de heladas. 

“En ese contexto, el Senamhi ha emitido recientemente avisos meteorológicos de descensos de temperatura con nivel de alerta naranja, quiere decir, de fuerte intensidad, en la sierra centro y sur principalmente”, puntualizó el especialista.

El Senamhi recalcó que la DANA no afecta la sierra norte del país, ya que suele desplazarse en la frontera con Chile y solo impacta la sierra sur y centro. Por otro lado, la selva peruana no experimenta mayores consecuencias porque este sistema interactúa con capas altas de la atmósfera, mientras la selva está regulada por capas más bajas.

En cuanto a la relación con El Niño costero, Garay explicó que la presencia de este fenómeno no determina la aparición de una DANA, pero sí puede amplificar sus efectos. 

“El Niño costero involucra el calentamiento del mar, pero ello no solo trae el aumento de la temperatura de las ciudades cercanas al litoral, sino que también hay una mayor evaporación del agua de mar. Entonces, la atmósfera alrededor de la costa presenta mayor humedad”, sostuvo el especialista.

“Cuando la DANA se acerca al continente, por su propia dinámica, inyecta mayor humedad en niveles de altitud medios, alrededor de 4 mil y 5 mil metros, lo que hace que la atmósfera esté más húmeda y ello facilita la condensación y ocurrencia de las lloviznas en la costa. Asimismo, produce nevadas en la sierra centro y sur principalmente”, explicó el experto del Senamhi a la Agencia Andina.

Temas Relacionados

DANASenamhiFenómeno El Niñocosta peruanaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos trabajadores turísticos mueren en rutas hacia Machu Picchu y Salkantay en Cusco y la Policía investiga las causas de ambos decesos

Un porteador de 49 años fue hallado sin vida en Abra Warmiwañusca y un arriero de 64 años murió en una cabaña de Abra Soyroccocha

Dos trabajadores turísticos mueren en rutas hacia Machu Picchu y Salkantay en Cusco y la Policía investiga las causas de ambos decesos

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

El segundo vicepresidente del Congreso criticó la ausencia de la empresa tecnológica en el país y cuestionó la falta de acciones concretas para combatir el uso de redes sociales en delitos de extorsión

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

Inversión minera supera los USD 3.300 millones y crece 42,7% en el primer semestre de 2026

El desempeño del sector estuvo marcado por un fuerte avance en junio, con mayores desembolsos en infraestructura, desarrollo y preparación, además del impulso de empresas como Southern Perú, Shougang y Las Bambas

Inversión minera supera los USD 3.300 millones y crece 42,7% en el primer semestre de 2026

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

El volante peruano de 19 años completó trabajos en campo junto al primer equipo del club portugués y apunta al partido ante Casa Pia del lunes 24 de agosto por la tercera fecha del campeonato luso

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

Las filas de José Letelier se potencian con una futbolista de jerarquía. El conjunto ‘blanquiazul’ no recula en sus intenciones de lograr el ansiado tricampeonato en la Liga Femenina 2026

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

TC rechaza demanda de Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, para anular proceso por golpe de Estado

Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, asume Comisión de Energía y Minas y mantiene en duda otra ampliación del Reinfo

Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

TC declara prescrita la pena de Alan Azizollahoff: Dueño de la discoteca Utopía nunca pisó la cárcel

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

De La Rose regresa a Lima con ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre el evento

DEPORTES

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se reveló qué jugador de Universitario volverá a la selección peruana para fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

Cecilia Tait endurece su postura contra quienes rechazan la selección: “Que pueda ser suspendida hasta en la liga”