Perú afrontaría hasta tres DANA al año y efectos más potentes del Fenómeno El Niño, advierte Senamhi

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La reciente presencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal en el sur de Perú provocó lluvias y vientos inusuales. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) describió que este sistema atmosférico suele presentarse hasta tres veces por año y que sus efectos se agravan durante episodios de El Niño costero, según reportó la Agencia Andina.

David Garay, especialista del Senamhi, explicó que “la DANA Aníbal tuvo una duración de tres días, que es el promedio de tiempo de afectación. Y en el transcurso de un año podemos tener tres manifestaciones de DANA en promedio”, una cifra que marca la pauta para anticipar eventos extremos.

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De acuerdo con el Senamhi, la DANA funciona como una burbuja de aire frío que se desplaza desde el Pacífico central hacia el continente, a alturas de entre 12.000 y 15.000 metros.

Esta dinámica permite la presencia de humedad extra, cuyo impacto se traduce en granizo o nieve en la sierra centro y sur. Este fenómeno puede detectarse con una semana de antelación, aunque su comportamiento es difícil de anticipar con exactitud.

El especialista del Senamhi señaló que la intensidad de los efectos de una DANA depende de su ubicación. “Podría situarse más al sur, frente a Chile, y sus afectaciones serían menores. Pero si vuelve a manifestarse en la frontera de Perú y Chile, las regiones más afectadas serían Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Va a depender de la dinámica de este fenómeno”, declaró Garay al referido medio.

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Cuando se pronostica la llegada de una DANA, el Senamhi emite avisos meteorológicos para advertir sobre posibles consecuencias como el incremento de la velocidad del viento.

Senamhi advirtió que la costa del Perú sufrirá de fuertes vientos esta semana.

Efectos diferenciados y la interacción con El Niño

Al abandonar el territorio peruano, la DANA deja tras de sí una atmósfera seca, lo que favorece la presencia de cielos despejados y aumento de temperaturas en la costa. Por su parte, en la sierra centro y sur, ocurre un descenso de la temperatura y aumenta la probabilidad de heladas.

“En ese contexto, el Senamhi ha emitido recientemente avisos meteorológicos de descensos de temperatura con nivel de alerta naranja, quiere decir, de fuerte intensidad, en la sierra centro y sur principalmente”, puntualizó el especialista.

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El Senamhi recalcó que la DANA no afecta la sierra norte del país, ya que suele desplazarse en la frontera con Chile y solo impacta la sierra sur y centro. Por otro lado, la selva peruana no experimenta mayores consecuencias porque este sistema interactúa con capas altas de la atmósfera, mientras la selva está regulada por capas más bajas.

En cuanto a la relación con El Niño costero, Garay explicó que la presencia de este fenómeno no determina la aparición de una DANA, pero sí puede amplificar sus efectos.

“El Niño costero involucra el calentamiento del mar, pero ello no solo trae el aumento de la temperatura de las ciudades cercanas al litoral, sino que también hay una mayor evaporación del agua de mar. Entonces, la atmósfera alrededor de la costa presenta mayor humedad”, sostuvo el especialista.

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“Cuando la DANA se acerca al continente, por su propia dinámica, inyecta mayor humedad en niveles de altitud medios, alrededor de 4 mil y 5 mil metros, lo que hace que la atmósfera esté más húmeda y ello facilita la condensación y ocurrencia de las lloviznas en la costa. Asimismo, produce nevadas en la sierra centro y sur principalmente”, explicó el experto del Senamhi a la Agencia Andina.