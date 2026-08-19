Senamhi advierte temperaturas de hasta 36 °C en la costa norte durante los próximos días

Indeci recomienda utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV, además de mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol - Créditos: Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura diurna continuará incrementándose, con niveles de moderada a extrema intensidad, en sectores de la costa y la sierra del país entre este jueves 20 y el sábado 22 de agosto. Durante este periodo, las condiciones meteorológicas podrían generar jornadas especialmente cálidas en diversas localidades.

De acuerdo con el pronóstico, la costa norte registrará los valores más elevados, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 °C y 36 °C. En la costa central se prevén registros de entre 24 °C y 30 °C, mientras que la sierra norte alcanzaría valores de 18 °C a 32 °C. Para la sierra central, las temperaturas fluctuarían entre 17 °C y 28 °C.

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El escenario previsto también contempla escasa nubosidad alrededor del mediodía, condición que favorecerá un incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). A ello se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes, por lo que las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas ante la exposición prolongada al ambiente exterior.

El aviso meteorológico, de nivel rojo, comprende a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes. El Callao también figura entre las jurisdicciones que podrían verse afectadas por estas condiciones.

La costa central alcanzará temperaturas de hasta 30 °C, mientras que la sierra norte llegará a 32 °C - Créditos: Senamhi.

Recomendaciones ante el incremento de temperaturas

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconsejó utilizar bloqueador o protector solar cuando exista exposición directa a los rayos del sol. Asimismo, sugirió emplear sombreros de ala ancha y lentes con filtro ultravioleta para reducir los efectos de la radiación sobre la piel y los ojos.

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La entidad también recomendó beber abundante agua y evitar permanecer bajo los rayos solares durante periodos prolongados, especialmente alrededor del mediodía, cuando la radiación suele alcanzar niveles elevados.

Dentro de los espacios cerrados, resulta importante mantener una ventilación adecuada, tanto en las viviendas como en los centros de trabajo. El uso de prendas de colores claros y el incremento del consumo de líquidos contribuirán a mantener una hidratación adecuada durante las jornadas de mayor calor.

Las autoridades exhortaron a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

Senamhi alerta por incremento de temperaturas en la costa y sierra del Perú hasta el 22 de agosto - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Monitorear el clima y registrar condiciones como temperatura, humedad, lluvias, vientos y radiación solar.

Elaborar pronósticos meteorológicos sobre el comportamiento esperado del tiempo en distintas zonas del país.

Emitir alertas ante fenómenos meteorológicos e hidrológicos que puedan representar riesgos.

Vigilar los recursos hídricos mediante el seguimiento de ríos, precipitaciones y disponibilidad de agua.

Generar información para prevenir riesgos asociados con lluvias intensas, huaicos, inundaciones, friajes y olas de calor.

Informar sobre los niveles de radiación ultravioleta y las medidas necesarias para reducir sus efectos.

Brindar información especializada a autoridades, instituciones, sectores productivos y ciudadanía.

Realizar investigaciones relacionadas con meteorología, hidrología y cambio climático.

Desarrollar estudios sobre el comportamiento atmosférico y sus efectos en las diferentes regiones del país.

Proporcionar información meteorológica e hidrológica que facilite la planificación de actividades agrícolas, pesqueras, de transporte y otros sectores productivos.