El Gobierno decretó Estado de Excepción en el norte de Chile tras históricas lluvias

El presidente Kast viajó a la zona a primera hora esta jornada para monitorear la situación

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Calles anegadas de barro, viviendas destruidas, autos arrastrados por la corriente, cientos de personas damnificadas, cortes de suministro eléctrico, clases suspendidas y una persona fallecida, es el saldo que ha dejado hasta ahora el frente de mal tiempo que azota al norte del país desde Arica hasta la región de Valparaíso.

Este martes, el Gobierno declaró Estado de Excepción por catástrofe en la provincia de Tocopilla (1.530 kms al norte de Santiago), ciudad donde el 60% de los hogares se vieron afectados por un gigantesco aluvión que descendió desde las quebradas arrasando todo a su paso, y en la que en solo un día llovió lo que suele llover en seis años.

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“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, informó mediante una publicación en su cuenta de X el presidente, José Antonio Kast, quien llegó a primera hora esta jornada a la zona para monitorear la situación.

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que “estamos viviendo en el país condiciones anormales del fenómeno de El Niño intenso, por tanto las capacidades del Estado han estado en la prevención; sin embargo, los niveles de lluvia hacen imposible que no hayan afectaciones”.

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El 60% de las casa en Tocopilla están anegadas de barro.

Último balance

Esta jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sistema frontal ha dejado hasta ahora 580 personas damnificadas, 1.166 albergadas, 22 aisladas, 3 lesionadas y 1 persona fallecida, concentrando los mayores daños en Tocopilla y otras comunas entre Arica y Coquimbo.

Por otra parte, cientos de casas presentan daños de diversa índole, más de 4 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico y las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso en zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama.

En el Norte Grande, el tránsito está suspendido en distintos tramos de las rutas 15-CH, 1 y 504 en Tarapacá, y en la ciudad de Antofagasta, varios caminos permanecen cortados por presencia de rodados y caída de material. Los pasos hacia Jama y Sico, en San Pedro de Atacama, también permanecen cerrados.

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En el Norte Chico, se reportaron remociones de tierra en Caldera debido a la activación de varias quebradas, mientras que las comunas de Tierra Amarilla y Diego de Almagro se encuentran aisladas. En La Serena también permanecen aisladas las localidades de San Antonio, Condoriaco, La Laja y Carrizal, y en el Valle del Elqui, específicamente en Vicuña, hay 22 personas aisladas.

Por ahora se mantienen alertas rojas en la Región de Antofagasta, en la provincia de Iquique y comuna de Huara, además de alertas amarillas en otras zonas del norte, a la par que las autoridades continúan la evaluación de los daños y trabajan para reabrir los caminos cortados.

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