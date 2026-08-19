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Las costas del Perú enfrentan una ola de calor marino de categoría 5 (extrema): ¿Qué hay detrás de esto?

El mar frente al litoral peruano alcanzó en semanas recientes registros de hasta 7 °C por encima del promedio, un escenario vinculado a El Niño que ya provoca condiciones atípicas en invierno

La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas.
La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas. (Colin McCarthy)
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Las costas del Perú experimentan una ola de calor marino de categoría 5, la máxima en la escala de intensidad, atribuida al fenómeno de El Niño. En las últimas semanas, las temperaturas del agua han alcanzado valores hasta 13 °F (7 °C) por encima de lo normal.

Este calentamiento, al que hace mención Colin McCarthy, experto en comunicaciones científicas, ha provocado condiciones atípicas en pleno invierno austral: Lima registró la noche de agosto más cálida de su historia, con una mínima de 21,7 °C el pasado viernes 14 de agosto. El evento actual de El Niño muestra una magnitud y persistencia que lo sitúan en una categoría sin precedentes recientes.

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“Una ola de calor marino de categoría 5 ha estado en curso a lo largo de la costa de Perú en las últimas semanas debido a El Niño. Las temperaturas del agua han alcanzado hasta 13°F (7°C) por encima de lo normal", escribió McCarthy en su cuenta X.

Mapa del océano Pacífico con contornos de temperatura en rojo y amarillo. Costa de Sudamérica y Galápagos visibles. Coordenadas: 2° N, 6° S, 14° S. Etiqueta: MND 1+2
Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

¿Qué factores explican la ola de calor?

La principal causa detrás de este episodio extremo es el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico, impulsado por El Niño. Los reportes técnicos del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advierten que estas condiciones persistirán al menos hasta abril de 2027. La persistencia y el alcance de las temperaturas elevadas se reflejan en la extensión de la zona afectada, que abarca gran parte del litoral peruano.

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El Niño modifica los patrones de viento y circulación oceánica, reduciendo el afloramiento de aguas frías en la costa y facilitando la acumulación de calor en la superficie marina.

Además, según las imágenes proporcionadas por @ClimaPeruMundo, la región central de la costa mantiene anomalías cálidas de hasta +5 °C, mientras que en el sur los valores alcanzan +3 °C. En la región Niño 1+2, las anomalías cálidas tienden a disminuir debido a vientos constantes y fuertes del sur, aunque se prevé que la tendencia general continúe con temperaturas superiores a lo habitual.

Cielo azul con sol brillante. En primer plano, siluetas de personas y edificios. En la esquina superior izquierda, un mapa circular de anomalías térmicas
Un mapa con anomalías térmicas en la costa de Perú ilustra la ola de calor por el fenómeno El Niño, bajo un sol intenso y con personas en silueta. (Infobae Perú)

Impactos directos en el clima

La magnitud del calentamiento ha generado repercusiones inmediatas. Lima, la capital, experimentó una noche tropical sin precedentes en pleno invierno. El 14 de agosto se registró una temperatura mínima de 21,7 °C, la más alta para un mes de agosto y una señal clara de la influencia de El Niño en el clima local. Estos registros extremos no solo afectan la sensación térmica, sino que también repercuten en la salud pública, el consumo energético y la dinámica social en las ciudades costeras.

A nivel marino, el incremento de la temperatura del agua altera los ecosistemas, afecta la biodiversidad y repercute en actividades económicas como la pesca, dado que muchas especies migran o modifican sus ciclos reproductivos ante estos cambios.

Medidas oficiales

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el Decreto de Urgencia Nº 008-2026, que permite ejecutar intervenciones inmediatas para mitigar los daños derivados de las lluvias extremas asociadas al fenómeno.

El Cenepred presentó un estudio sobre los riesgos por lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, con información para fortalecer la prevención y la toma de decisiones.
El Cenepred presentó un estudio sobre los riesgos por lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, con información para fortalecer la prevención y la toma de decisiones. Foto: Gobierno del Perú

La medida asigna recursos extraordinarios a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y autoriza intervenciones en 70 puntos críticos de ríos y quebradas en regiones vulnerables como Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. El presupuesto destinado es de 129 millones 400 mil soles para labores de limpieza, descolmatación y protección en zonas expuestas a inundaciones.

En Lima y Huarochirí, se instalarán barreras dinámicas para frenar detritos y rocas durante las crecidas de ríos, con una transferencia adicional de 50 millones 59 mil 56 soles. El decreto también otorga flexibilidad presupuestaria a entidades nacionales y regionales, permitiendo reorganizar fondos para proteger infraestructura pública clave, como puentes y centros de salud, sin las demoras administrativas habituales.

La norma exige transparencia y rendición de cuentas: la ANA debe publicar informes trimestrales y un reporte final con la ubicación de cada intervención, y todas las entidades financiadas deben reportar mensualmente el avance de las obras a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.

Río con orillas de roca, dos máquinas de construcción amarillas en el lecho seco, una excavadora y una cargadora frontal, edificios al fondo
Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Un fenómeno global

El caso peruano se enmarca en una tendencia global de olas de calor marino de categoría 5, evidenciada también en el mar Mediterráneo y aguas costeras de Europa. En esas regiones, las temperaturas han llegado a 33 °C (91 °F) en las últimas semanas, y estudios recientes indican que estos fenómenos serían virtualmente imposibles sin la influencia del cambio climático.

El patrón observado en el Pacífico peruano replica la intensidad y extensión del calentamiento oceánico global, lo que refuerza la necesidad de vigilancia constante y respuestas coordinadas a nivel nacional y regional.

Los pronósticos sugieren que las anomalías cálidas persistirán en la costa central y sur del Perú durante los próximos días, aunque podrían disminuir levemente en la región Niño 1+2 gracias a los vientos del sur. La vigilancia técnica y la respuesta temprana del Estado resultan cruciales para minimizar el impacto sobre la infraestructura, la economía y la seguridad alimentaria en los meses venideros.

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