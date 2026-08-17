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¿Cómo será el Niño Costero extraordinario que podría llegar al Perú y qué efectos tendría sobre las lluvias, inundaciones y temperaturas?

El Senamhi no descarta una intensidad aún mayor del fenómeno, mientras Cenepred identifica millones de personas, viviendas y áreas agrícolas expuestas a inundaciones y movimientos en masa

Un informe especial analiza la alta probabilidad de un Fenómeno del Niño extraordinario y su posible impacto en Lima. Expertos explican la vulnerabilidad de la capital debido a la falta de drenaje y cómo podrían afectar las lluvias intensas a una ciudad no acostumbrada a ellas. ATV
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El incremento de la temperatura del océano Pacífico frente a las costas peruanas mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos técnicos. La posibilidad de un fenómeno El Niño de intensidad extraordinaria abre un escenario de riesgos que incluye lluvias extremas, inundaciones y afectaciones en diversas actividades económicas.

Según información difundida por Andina Noticias, un Niño costero extraordinario se presenta cuando la temperatura superficial del mar supera los 3,5 grados Celsius durante cuatro meses consecutivos. Esta alteración responde a procesos entre el océano y la atmósfera que modifican el comportamiento habitual del clima en el país.

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Los antecedentes muestran la magnitud de estos episodios. Los fenómenos registrados entre 1982-1983 y 1997-1998 permanecen entre los eventos más severos de las últimas décadas. A estos casos se suman El Niño costero de 2017 y el evento de 2023-2024, que también generaron anomalías térmicas y daños en distintas regiones.

En Lima, una ciudad acostumbrada a lloviznas y precipitaciones escasas, la posibilidad de lluvias intensas genera preocupación debido a las características de su infraestructura urbana y a la limitada capacidad de drenaje en varios sectores, especialmente en zonas periféricas.

Un escenario de lluvias por encima de lo habitual

Vista aérea de un mapa de la costa peruana sobre una mesa. Zonas en rojo y naranja intenso marcan anomalías térmicas. Una mano con manga gris señala el área más afectada. Se aprecia el logo del SENAMHI.
Un mapa conceptual del SENAMHI muestra las áreas costeras de Perú con anomalías térmicas destacadas en rojo y naranja, mientras una mano señala la región más afectada por el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) señalaron que se mantiene la probabilidad de un Niño de gran intensidad. Una experta de la institución indicó: “Se mantiene un Niño muy fuerte y no se descarta que pudiese una intensidad aún más elevada. Y esto está relacionado justamente con episodios de lluvia”.

La entidad también precisó que los distritos próximos al litoral podrían registrar eventos de precipitación más frecuentes de lo habitual. En ese contexto, los problemas de drenaje aparecen como uno de los principales factores de riesgo para la capital.

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Los recientes anegamientos registrados en distritos del sur de Lima mostraron las dificultades que enfrenta la ciudad incluso ante lloviznas. Una especialista del Senamhi explicó: “Hemos tenido episodios de lloviznas, ni siquiera de lluvia, pero el tema puntual, sobre todo en ese distrito, es el mal drenaje que tienen”.

El impacto del concreto y la ausencia de drenajes

Villa El Salvador

El comportamiento del agua en Lima responde también a las características del suelo urbano. Un ingeniero especialista en hidráulica explicó que las superficies cubiertas por pavimento y concreto impiden la absorción natural del agua.

“Cuando uno urbaniza una ciudad, el pavimento y el concreto son casi prácticamente impermeables. El agua empieza a acumularse en la superficie y cuando tiene cierta cantidad empieza a discurrir”, señaló el especialista.

El experto indicó que la pendiente natural de Lima facilita el desplazamiento del agua hacia el mar, pero advirtió que existen sectores donde no existen sistemas adecuados de evacuación. “Hay puntos donde no hay ningún tipo de drenaje, entonces el agua simplemente se acumula”, afirmó.

Las zonas periféricas del norte y sur de la capital presentan una vulnerabilidad mayor debido a la geografía del terreno y a la falta de infraestructura pluvial. A ello se suma la resistencia limitada de algunos techos de viviendas ante precipitaciones intensas.

Antecedentes de lluvias intensas en la capital

Lluvias extremas por DANA Aníbal ponen en alerta a distritos vulnerables en Lima| Foto: Andina/Daniel Bracamonte
Lluvias extremas por DANA Aníbal ponen en alerta a distritos vulnerables en Lima| Foto: Andina/Daniel Bracamonte

Aunque Lima registra un promedio anual de precipitaciones inferior a los diez milímetros, existen antecedentes de lluvias excepcionales. El ingeniero recordó el episodio del 15 de enero de 1970, cuando la ciudad recibió 17 milímetros de lluvia en apenas cuatro horas.

“Del promedio está por debajo de los diez milímetros por año. Incluso cuando ocurría el fenómeno del Niño, recordemos el año 83 o el 98, hasta Lima no llegaban ese tipo de precipitaciones. El 15 de enero de 1970, en el que llovió diecisiete milímetros en cuatro horas, se inundó este bypass que está en la esquina de Javier Prado con la avenida Arequipa. Ahí algunos carros flotaron”, indicó.

Este antecedente muestra que eventos extraordinarios pueden superar la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana de la capital.

Más de cinco millones de personas expuestas en el país

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) elaboró escenarios sobre la base de los fenómenos de 1983, 1998, 2017 y 2023. El estudio identificó 263 distritos con riesgo muy alto por movimientos en masa en 18 departamentos.

Estas áreas concentran aproximadamente 1,9 millones de personas expuestas, además de más de 771 mil viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas y áreas agrícolas.

Cenepred también identificó 113 distritos con riesgo muy alto por inundaciones. En estas zonas se encuentran expuestas cerca de 3,9 millones de personas, más de un millón de viviendas y más de un millón de hectáreas agrícolas, según la información oficial.

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