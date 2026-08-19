Fenómeno El Niño podría generar lluvias desde noviembre y aumentar su intensidad en febrero y marzo, con riesgo de huaicos e inundaciones

Nelson Quispe, especialista en meteorología del SENAMHI, explicó a Exitosa Noticias que las primeras lluvias asociadas al fenómeno El Niño podrían presentarse desde las primeras semanas de noviembre. El especialista señaló que el mar frente a la costa norte del Perú y Ecuador podría alcanzar los 26 °C, condición que favorece una mayor humedad e inestabilidad atmosférica. Fuente: Exitosa Noticias

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Las primeras lluvias asociadas al fenómeno El Niño podrían comenzar a presentarse desde las primeras semanas de noviembre, aunque inicialmente serían ligeras. Así lo señaló Nelson Quispe, especialista en meteorología del SENAMHI, al explicar cómo evolucionarían las condiciones climáticas en los próximos meses.

El meteorólogo indicó que uno de los factores que favorecerá este escenario será el incremento de la temperatura superficial del mar frente a la costa norte del Perú y Ecuador. Según explicó, las aguas podrían alcanzar los 26 °C, un valor que marca un umbral importante para la generación de condiciones atmosféricas más inestables y con mayor contenido de humedad.

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Durante la entrevista con Exitosa Noticias, Quispe advirtió que las precipitaciones podrían aumentar progresivamente hacia finales de año y alcanzar mayor intensidad durante el verano. En ese periodo, febrero y marzo aparecen como los meses de mayor atención por el riesgo de lluvias fuertes y eventuales inundaciones.

Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)

Lluvias podrían comenzar en noviembre y aumentar hacia finales de año

“Las lluvias podrían estar ya empezando a partir de noviembre con algunas lluvias todavía ligeras”, señaló Nelson Quispe a Exitosa Noticias. El especialista explicó que el inicio de las precipitaciones estaría relacionado con el calentamiento que se observa frente a la costa norte peruana y el litoral de Ecuador.

De acuerdo con el vocero del SENAMHI, la temperatura superficial del mar podría acercarse a los 26 °C. Quispe explicó que este valor representa un umbral relevante, porque cuando la temperatura supera ese nivel la atmósfera adquiere mayor inestabilidad y concentra más humedad, condiciones que favorecen la ocurrencia de lluvias.

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El especialista precisó que las primeras precipitaciones podrían aparecer durante las primeras semanas de noviembre y aumentar hacia finales de año. “Entre el verano es donde esperamos que las lluvias sean más intensas”, afirmó. Además, identificó a febrero y marzo como los meses de mayor cuidado, debido a la posibilidad de lluvias capaces de generar inundaciones.

Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

¿Qué condiciones del fenómeno El Niño favorecen este escenario de lluvias?

El escenario previsto se relaciona con las actuales condiciones cálidas del océano y el desarrollo del fenómeno El Niño. Durante la entrevista, Quispe confirmó que el país atraviesa condiciones vinculadas a este fenómeno y explicó que el calentamiento del mar tiene un efecto directo sobre la humedad disponible en la atmósfera.

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Cuando la temperatura del mar aumenta hasta alcanzar determinados umbrales, se generan condiciones más favorables para la formación de nubosidad y precipitaciones. En este caso, el especialista del SENAMHI señaló que los 26 °C frente a la costa norte constituyen un valor que puede elevar considerablemente la probabilidad de lluvias.

La evolución del fenómeno será determinante para conocer la magnitud de las precipitaciones. Por ello, el escenario descrito por Quispe debe entenderse como una proyección meteorológica que requiere seguimiento durante los próximos meses. La preocupación aumenta especialmente hacia el verano, cuando históricamente las lluvias pueden provocar desbordes, inundaciones y otros impactos en distintas zonas del país.

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Senamhi reporta jornada “muy lluviosa” en la costa norte tras intensas precipitaciones y vientos asociados. (Foto: Agencia Andina)

DANA Aníbal deja vientos intensos y temperaturas vuelven a subir en la costa

Mientras se proyecta este escenario para los próximos meses, la costa peruana atraviesa actualmente un periodo de temperaturas elevadas tras los efectos de la DANA Aníbal. Quispe explicó que este sistema atmosférico afectó al país desde el 16 de agosto y que se encuentra en retirada, aunque sus últimos efectos dejaron vientos intensos en diferentes sectores de la costa.

El especialista explicó a Exitosa que la DANA también provocó la disipación de la nubosidad. En Lima, este cambio permitió observar cielos despejados y una mayor presencia de radiación solar. Con el alejamiento del sistema, las temperaturas volverían a incrementarse de manera progresiva.

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Fuertes vientos en Lima e Ica podrían volverse más frecuentes. (Foto: UNMSM)

Esta situación coincide con el Aviso N.° 328 del SENAMHI, vigente del 20 al 22 de agosto, que advierte sobre un incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra. El organismo prevé máximas de hasta 36 °C en la costa norte, mientras que en la costa central se esperan valores de hasta 30 °C. También se pronostican ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h y un aumento de la radiación ultravioleta por la escasa nubosidad.

Quispe también pidió cautela frente a la información que circula en redes sociales sobre el clima y el fenómeno El Niño. El especialista recomendó consultar los reportes y pronósticos oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y evitar conclusiones basadas en información viral sin respaldo técnico.

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