Lluvias en la costa y sequía en la sierra, el posible escenario del Niño costero en el Perú según investigador del Senamhi

Según el último comunicado de ENFEN, la región Niño 1+2 continuaría bajo condiciones de El Niño Costero hasta el verano de 2027. Foto: Norte Sostenible

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Un eventual Fenómeno El Niño 2026-2027 muy fuerte podría llevar al Perú a una sequía comparable o superior a la de 1982-83, con impacto en la sierra central y sur y también en la Amazonía, advirtió el investigador científico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) Nelson Quispe.

El dato más concreto que aportó Quispe sobre los efectos ya visibles aparece en la Amazonía: durante 2025 se registraron 30 eventos de friaje, pero en lo que va de 2026 solo hubo seis. Según su proyección, en lo que resta del año podrían ocurrir tres o cuatro más, con un máximo de 10, apenas un tercio de lo observado el año anterior.

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“La evolución del evento El Niño global 2026-2027 podría estar superando esos dos eventos intensos. Cuando el mar se calienta en el océano Pacífico central, los efectos en nuestro país se manifiestan con escasez de lluvias y sequía en la sierra central y sur del Perú”, dijo, en referencia a las estimaciones del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que calcula una probabilidad de 90% de un Niño global muy fuerte y de 69% de un evento muy fuerte.

Quispe también planteó una consecuencia doble para el país: falta de lluvias en los Andes y la Amazonía, y lluvias intensas en la costa norte en caso de que coincidan el Niño global con el Niño costero.

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Un mapa del Pacífico oriental ilustra el calentamiento marino en la superficie del mar, con zonas de anomalía térmica marcada en las regiones de El Niño 3 y El Niño 1+2, frente a la costa de América del Sur.

Esto no significa que los efectos del Niño en 1982-83 se repetirán. Según el investigador, hoy intervienen otros factores, entre ellos el avance tecnológico, la mayor disponibilidad de información científica y el nivel de preparación y prevención que tienen las autoridades y la población.

Falta de agua para consumo y producción

El especialista de Senamhi advirtió que uno de los principales desafíos de un evento extraordinario sería la escasez hídrica, con efecto directo sobre las ciudades más pobladas, entre ellas Lima Metropolitana. Su señal de alarma no se concentró solo en el fenómeno atmosférico, sino en la capacidad de almacenamiento de agua en los reservorios que abastecen a la capital.

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Según explicó, si no se almacena suficiente agua por la ausencia de lluvias en la zona altoandina, la consecuencia sería la restricción del servicio de agua potable. El planteo ubica el problema en la cadena completa: menos precipitaciones, menor recarga y presión sobre el abastecimiento urbano.

El investigador extendió ese impacto a la agricultura y la ganadería. La falta de lluvias, dijo, afecta la siembra, el desarrollo de los cultivos, la cosecha y la disponibilidad de pastos para el ganado.

Composición: Infobae Perú

Ante ese riesgo, Quispe evitó anticipar medidas concretas, pero deslizó una expectativa institucional. “Seguramente, las instituciones que tienen que ver directamente con estos temas estarán tomando las medidas que correspondan ante esa eventualidad”, afirmó.

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Amazonía ya muestra menos friajes

Quispe afirmó que la Amazonía peruana también resultaría afectada por la deficiencia de lluvias y la sequía si se concreta un Niño global 2026-2027 muy fuerte. A esa señal sumó un cambio ya observado: la reducción de la frecuencia de los friajes en esa región.

El dato introduce una dimensión menos visible del fenómeno: no solo altera el régimen de lluvias, también modifica la dinámica de los ingresos de aire frío en la selva peruana.

Quispe informó además que la comisión multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitirá hoy un nuevo comunicado. El documento, indicó, actualizará el monitoreo del evento y el panorama estimado para los próximos meses.

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Según adelantó, ese reporte incluirá alcances sobre lluvias, caudales de ríos y actividad pesquera, entre otros ámbitos.