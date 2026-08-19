Dólar al alza hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 19 de agosto

Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

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Reporte del precio del dólar hoy miércoles 19 de agosto en Perú. El tipo de cambio ha cerrado ayer con alza en S/3,3650, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, como se recuerda, la moneda estadounidense había abierto esa mañana a alrededor de S/3,3587, según Bloomberg.

“Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. han aumentado, alcanzando niveles máximos de varias décadas, debido a las preocupaciones por el elevado déficit fiscal, la creciente deuda y una inflación aún persistente. Esto podría favorecer al dólar al ofrecer mayores retornos a los inversores que mantienen activos estadounidenses, aunque la preocupación por la sostenibilidad fiscal y el aumento de la deuda representa un riesgo para la moneda en el mediano plazo”, agregó Allisson Pérez, Trader de divisas en Renta4 SAB, sobre el cierre.

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Cabe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

Compra : S/3,350

Venta: S/3,370.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

Compra : S/3,288

Venta: S/3,368.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

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Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

Compra : S/3,356

Venta: S/3,362.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 18 de agosto

01:40 pm: Se colocaron S/ 6 700 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,23 por ciento.

01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/ 3,3650.

01:15 pm: Se colocaron S/ 1 499,9 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,25 por ciento.

01:00 pm: Se colocaron S/ 500,1 millones de CD BCRP a 3 meses a una tasa promedio de 4,12 por ciento.

12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 3 meses S/ 500 millones, (b) Depósitos a 1 semana S/ 1 500 millones y (c) Depósitos Overnight S/ 6 700 millones.

11:00 am: Se colocaron S/ 50 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 4,13 por ciento.

10:30 am: Se colocaron S/ 1 000 millones de Depósitos a 1 semana a una tasa promedio de 4,24 por ciento.

10:00 am: Se colocaron S/ 3 999,9 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,25 por ciento.

09:20 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 12 meses S/ 50 millones, (b) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (c) Depósitos Overnight S/ 4 000 millones.

09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 20 400 millones.

08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) CD BCRP S/ 1 836,7 millones y (b) Depósitos BCRP S/ 11 999,7 millones.

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

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En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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