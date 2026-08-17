Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 17 de agosto

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,36 soles peruanos, lo que representa una disminución del 0,2% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,37 soles. Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,41% y muestra una caída interanual del -4,82%.
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 5,24% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 6,73%, lo que sugiere un escenario de estabilidad en el mercado cambiario.
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