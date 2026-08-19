Pedro García lanzó contundente comentario sobre el nivel de Eryc Castillo: “Pudo haber ido a Boca Juniors en vez de Enner Valencia”

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La sólida campaña de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 tiene un gran protagonista: Eryc Castillo. El atacante ecuatoriano ha anotado cinco goles en cinco partidos, lo que ha sido determinante para que el equipo ‘blanquiazul’ se mantenga en la cima de la tabla. El impacto de Castillo trasciende las estadísticas. Su aporte al funcionamiento colectivo y su capacidad para definir partidos han sido elementos clave en la buena racha del cuadro ‘aliancista’.

Justamente, el periodista Pedro García se refirió al presente de la ‘Culebra’ y sostuvo podría haber sido una alternativa para reforzar a Boca Juniors en lugar de Enner Valencia. “¿Tú viste en el Mundial a Enner Valencia no teniendo la estatura física que el Mundial pedía? Enner Valencia, que ya su primavera había pasado, llega al Mundial y ahora va a Boca, donde últimamente no llegan tampoco grandes delanteros. Castillo podría haber ido a Boca, tiene nivel para ser el delantero de Boca en lugar de Enner Valencia”, indicó en el programa Vamos al VAR.

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El comunicador profundizó en las razones por las que Castillo podría triunfar en el elenco ‘xeneize’: “Demuéstrame que Castillo no tendría opción de jugar y triunfar en Boca, tranquilamente. Velocidad, decisión, remate de media distancia. Está entero. Con (Leandro) Paredes poniéndole ‘¡Corre!’, ¿crees que no va a llegar?”.

Eryc Castillo es el máximo goleador de la Liga 1 2026 con 14 anotaciones. - créditos: Alianza Lima

Además, Pedro García señaló que Eryc Castillo “ha tenido un crecimiento. El que llegó a Alianza Lima llegó en un nivel y ese nivel fue creciendo. Los jugadores evolucionan. El Castillo de hoy día, no es el Castillo que llegó en el verano del 2025. Es un mejor jugador, más vertical, con definición. Ya no juega de extremo, sino por dentro, ahí nomás te digo que es diferente”.

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El motivo por el que Eryc Castillo brilla en Alianza Lima

El entrenador Pablo Guede ha sido el principal responsable de la explosión futbolística de Eryc Castillo en Alianza Lima. El técnico explicó que el modelo de juego se apoya en la generación de espacios a partir de movimientos diagonales y velocidad, con la ‘Culebra’ como referencia central.

“El equipo está por encima de las individualidades. Si Eryc mete los goles es gracias a todos los compañeros”, dijo en conferencia de prensa tras el triunfo sobre Alianza Atlético. El planteamiento busca que futbolistas como Jairo Vélez y el propio Castillo aprovechen los espacios generados por el movimiento de los delanteros tradicionales, Paolo Guerrero y Federico Girotti, quienes suelen retrasar su posición para atraer marcas rivales.

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Según el DT, el hecho de que Castillo esté en racha responde a una combinación de táctica y fortuna: “El muchacho está tocado por la varita mágica y todo lo que va por ahí le cae. El rebote de Jairo le cae a él, no es que Jairo le da un pase. Pero como la mete, ¡Oh, Eryc Castillo!”. El entrenador minimizó la preocupación por la falta de goles de otros atacantes y reiteró que el éxito es colectivo.

El extremo abrió el marcador con gran definición en Cutervo por Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

Eryc Castillo sobre su mejora futbolística en Alianza Lima

El propio Eryc Castillo reconoció la transformación que ha experimentado desde su arribo a Alianza Lima. “Es algo inexplicable y me siento muy contento por eso. Siento que el grupo está validando estas situaciones. Estoy de cara al gol, sí, pero es todo el grupo el que hace el esfuerzo para ponerme en esa posición”, declaró ante la prensa.

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El ecuatoriano destacó el rol del cuerpo técnico en su evolución: “El cuerpo técnico me dio la posibilidad de estar más cerca del gol y estoy agradecido por eso. El aporte del equipo para dejarnos de cara al arco ha sido importante, si Dios permita que siga esta racha, que es lo importante”.

El atacante de 31 años también hizo referencia a la mejora defensiva del conjunto ‘íntimo’. “Desde que arrancamos el 2 o 3 de enero, lo primero que teníamos que arreglar era esa situación (ganar en Matute). Gracias a Dios se ha dado la posibilidad de reducir los goles en contra, antes nos marcaban muchos goles. Entonces, la posibilidad de atacar, de siempre tener la pelota, es importante para que te ataquen menos. Ahora nos anotan menos”, sostuvo.

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