Diego Elías y un título clave rumbo a Lima 2027: se consagra en Paraguay y logra el tetracampeonato panamericano de squash

El 'Puma' peruano derrotó 3-1 al mexicano Leonel Cárdenas en la final de la competencia continental. (Video: COP)

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Diego Elías volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del squash mundial. El peruano se consagró tetracampeón panamericano luego de imponerse por 3-1 al mexicano Leonel Cárdenas en la final del XXVII Campeonato Panamericano Senior de Squash 2026, que se desarrolla en Asunción, Paraguay.

El ‘Puma’, actual número 3 del ranking mundial de la PSA y principal cabeza de serie del torneo, tuvo que remontar un inicio complicado ante Cárdenas, quien actualmente ocupa el puesto 14 del mundo. El mexicano se quedó con el primer juego por 11-9 y obligó al representante nacional a reaccionar.

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La respuesta de Elías fue contundente. El peruano ganó los tres siguientes parciales por 11-8, 11-8 y 11-1, sellando así una nueva conquista continental y confirmando su dominio en la región.

Diego Elías y un camino impecable hacia el título

El campeón tuvo un recorrido prácticamente perfecto durante el certamen en Asunción. En la ronda de 32, derrotó por 3-0 al canadiense Wasea Maqsood, con parciales de 11-2, 11-5 y 11-4. En los octavos de final volvió a imponerse por 3-0, esta vez frente al guatemalteco Alejandro Enríquez. El marcador fue 11-7, 11-4 y 11-6.

La primera prueba exigente llegó en los cuartos de final. Elías enfrentó al argentino Jeremías Azaña y consiguió avanzar después de imponerse por 3-1: 11-9, 11-7, 8-11 y 11-7.

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Diego Elías se impuso por 3-1 al mexicano Leonel Cárdenas en la final del XXVII Campeonato Panamericano Senior de Squash 2026. Crédito: PSA

En semifinales apareció un viejo conocido. El peruano se midió con el colombiano Miguel Ángel Rodríguez, uno de los máximos exponentes históricos del squash continental, y lo superó con autoridad por 3-0, con parciales de 11-3, 11-3 y 11-4.

El último obstáculo fue Cárdenas. Aunque el mexicano logró llevarse el primer juego, Elías recuperó rápidamente el control del encuentro y terminó celebrando una nueva corona panamericana.

Cuarto título y récord histórico

El campeonato conseguido en Paraguay tiene un significado especial para Elías. Con esta victoria, el peruano llegó a cuatro títulos panamericanos individuales, después de haber conquistado las ediciones de 2018, 2023 y 2024.

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De esta manera, pasó a ser el máximo ganador histórico de la rama individual masculina del Campeonato Panamericano, superando las tres coronas del colombiano Miguel Ángel Rodríguez.

El logro también representa la primera medalla para el Team Perú en esta edición del campeonato, donde la delegación nacional continúa compitiendo en las diferentes modalidades. Junto a Elías, el equipo masculino peruano está conformado por Alonso Escudero, Rafael Gálvez y Thiago Cabrejos. En la rama femenina participan Luciana Castillo, Joaquina Llanos y Bianca Minchón.

Diego Elías pasó a ser el máximo ganador histórico de la rama individual masculina del Campeonato Panamericano. Crédito: IPD

Lima 2027, el próximo gran objetivo

El título llega en un momento importante para el squash continental. El Campeonato Panamericano de Asunción entrega cupos de clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2027, por lo que el resultado conseguido por Elías también tiene un valor especial dentro del proceso que lleva adelante el deporte peruano.

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El ‘Puma’ forma parte, además, del Programa Lima 2027 del IPD, por lo que su actuación en Paraguay refuerza las expectativas puestas sobre uno de los principales candidatos peruanos a luchar por una medalla en la próxima gran cita deportiva que tendrá al país como sede.

Y el horizonte del squash es todavía más ambicioso. La disciplina se prepara para hacer su debut olímpico en Los Ángeles 2028, un escenario que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera de Elías.

Por ahora, el peruano volvió a dejar su nombre en lo más alto del continente. Cuatro títulos panamericanos, un récord histórico y una nueva muestra de jerarquía internacional acompañan al ‘Puma’ en su camino hacia Lima 2027.

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