Mochilas de emergencia en Lima: precios, artículos clave y consejos para equiparlas

Este video es un reportaje que muestra los artículos necesarios para una mochila de emergencia. Se observa una mochila roja donde hay varios productos como botiquines, radios y linternas. También se presenta una mochila negra siendo organizada con alimentos no perecibles, agua y otros suministros sobre una mesa. El informe destaca un presupuesto inicial de 120 soles para estos preparativos.

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Preparar una mochila de emergencia en la ciudad de Lima exige una inversión base de 120 soles. Esa cifra corresponde al presupuesto mínimo necesario para reunir insumos esenciales, según un recorrido realizado por el Mercado Central de la capital. La recomendación se sostiene en la importancia de contar con recursos ante eventuales desastres naturales o emergencias urbanas, donde el acceso rápido a artículos básicos puede marcar la diferencia.

El contenido de la mochila responde a estándares internacionales y locales de protección civil. En la lista de productos prioritarios figura el botiquín de emergencia, que en los comercios visitados se ofrece desde 14 soles. Este botiquín incluye elementos fundamentales como alcohol, tijeras y algodón, útiles para atender heridas leves o realizar curaciones rápidas en situaciones de aislamiento temporal.

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El presupuesto no solo cubre insumos médicos. El recorrido identificó que es importante sumar medicinas de uso común como analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos. Su precio en farmacias varía entre cinco y 25 soles por unidad, según la marca y la presentación. Esta variación permite ajustar la selección de medicamentos a las condiciones de salud particulares de los integrantes de cada familia.

Una mochila de emergencia muestra su contenido esencial, incluyendo un botiquín de primeros auxilios, radio, linterna, alimentos no perecederos y documentos, todo dispuesto sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipos de comunicación e iluminación imprescindibles

La posibilidad de comunicarse o recibir información durante una emergencia depende en buena medida de la disponibilidad de equipos portátiles. En ese sentido, la mochila debe incluir una radio a pilas, cuyo costo promedio es de 20 soles en el Mercado Central. Las radios permiten mantenerse informado sobre instrucciones oficiales o actualizaciones sobre el evento, especialmente en caso de cortes de electricidad o pérdida de señal de telefonía móvil.

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La iluminación también resulta prioritaria. Las linternas a pilas se encuentran en el circuito comercial por alrededor de 10 soles cada una. Este elemento facilita el desplazamiento seguro en espacios oscuros o durante evacuaciones nocturnas. Como medida preventiva adicional, se recomienda incluir un paquete de pilas de repuesto, cuyo valor oscila entre cuatro y ocho soles.

Dentro del mismo circuito de compras, se identifican artículos orientados a la señalización y auxilio. Los silbatos, ofrecidos a 10 soles la caja de 12 unidades, cumplen la función de alertar a rescatistas o personas cercanas en situaciones de encierro o baja visibilidad. La inclusión de estos dispositivos responde a protocolos de emergencia difundidos por organismos de protección civil.

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Una persona guarda una linterna y un botiquín en una mochila de emergencia, rodeada de otros suministros como radio, agua y medicamentos, en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas y abrigo: necesidades ante el desplazamiento

La preparación para una evacuación implica prever ciertas herramientas de uso múltiple. Entre las más recomendadas figura la navaja multipropósito, que se comercializa desde 10 soles. Este instrumento puede facilitar la apertura de envases, el corte de cuerdas o la fabricación improvisada de refugios. También se sugiere llevar al menos un encendedor, cuyo precio parte de los tres soles, para generar fuego en caso de requerir calor o señalizar presencia.

La oferta en el Mercado Central incluye además artículos de abrigo. En la cuadra nueve del jirón Andahuailas, una galería concentra la venta de colchas y frazadas para enfrentar bajas temperaturas o pernoctar a la intemperie. Los precios de estos artículos parten de los 15 soles, con variaciones según el material y el tamaño. La elección de frazadas livianas y compactas facilita el transporte sin sobrecargar la mochila.

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El recorrido por los comercios reveló que los vendedores suelen sugerir priorizar el abrigo para niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud vulnerables. Las frazadas sintéticas y las colchas de poliéster son las opciones más accesibles, mientras que las de lana tienen un valor superior y se consideran más resistentes.

Una mano abre un botiquín de primeros auxilios que contiene vendas, tijeras y medicinas, junto a una radio portátil y una linterna sobre una superficie oscura, indicando preparación para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos no perecibles y recomendaciones de almacenamiento

La alimentación figura entre los ejes centrales de la preparación. Las latas de atún aparecen como una de las alternativas más prácticas, ya que ofrecen un periodo de conservación prolongado y pueden consumirse sin necesidad de cocción. En el Mercado Central, el precio de una lata comienza en cinco soles. Las galletas de soda, por su parte, se comercializan desde cuatro soles el paquete y complementan el aporte calórico de la dieta de emergencia.

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Las recomendaciones de vendedores y especialistas apuntan a incluir también barras energéticas, leche evaporada y agua embotellada. Si bien el precio del agua varía según el tamaño del envase, una botella de litro y medio cuesta en promedio tres soles. El almacenamiento adecuado de estos productos resulta clave para evitar el deterioro por humedad o calor.

Para optimizar el espacio y el peso de la mochila, los expertos sugieren seleccionar envases compactos y priorizar la variedad. Un paquete de alimentos no perecibles, cuyo valor total ronda los 20 soles, puede cubrir las necesidades básicas de una persona durante al menos 48 horas.

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Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y botiquín se exhibe sobre una mesa de madera en una casa peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organización y consejos prácticos para el armado

La disposición de los objetos dentro de la mochila influye en la rapidez de respuesta ante una emergencia. Los especialistas recomiendan ubicar los elementos de primera necesidad, como el botiquín y la linterna, en los compartimentos más accesibles. Los alimentos y bebidas deben ir protegidos del aplastamiento, mientras que la ropa de abrigo se acomoda al fondo o en los laterales para equilibrar el peso.

El recorrido por el Mercado Central evidenció que muchos comercios ofrecen asesoría sobre la selección de insumos y permiten probar la capacidad de las mochilas antes de la compra. Los vendedores destacan la importancia de verificar periódicamente la vigencia de medicamentos y alimentos, así como reemplazar pilas y baterías cada cierto tiempo.

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La mochila de emergencia no solo responde a recomendaciones oficiales, sino que se adapta a las características de cada familia. La inclusión de copias de documentos personales, dinero en efectivo y una lista de teléfonos de contacto amplía la utilidad del kit ante escenarios de evacuación prolongada o aislamiento.

Perú podría registrar un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur, advierte el IGP. (Foto: Infobae Perú)

El armado de una mochila de emergencia representa una inversión inicial que puede prevenir complicaciones mayores durante un desastre. El acceso a insumos básicos en el Mercado Central de Lima facilita la preparación de los hogares ante situaciones imprevistas.