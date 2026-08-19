Magaly Medina rechaza vínculos políticos tras ampay de la novia de Curwen: “Nunca he servido a ningún poder de turno”

El video presenta un segmento del programa 'Magaly TV La Firme' donde la conductora Magaly Medina aparece en el estudio. La presentadora responde a acusaciones sobre presuntos vínculos políticos y defiende la independencia de su labor periodística.

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La divulgación de imágenes de Carla Campos-Salazar, pareja de Víctor Caballero —conocido como Curwen—, durante una salida nocturna, generó una nueva controversia en el entorno político y mediático peruano. El contenido difundido en el programa Magaly TV la Firme llevó al propio Curwen a cancelar su boda y motivó declaraciones cruzadas entre las partes involucradas. La periodista Magaly Medina respondió de manera categórica a las acusaciones sobre posibles intereses políticos detrás de la cobertura del caso.

El creador de contenido Curwen reapareció en su canal Brutalidad Política para comentar el impacto del ampay en su vida personal y profesional. Allí, confirmó la cancelación de su boda con Campos-Salazar y dirigió críticas directas a Magaly Medina, insinuando que la difusión de las imágenes podría responder a presiones políticas. Curwen, quien ha sido un crítico constante de Keiko Fujimori y la actual gestión presidencial, planteó la posibilidad de una motivación ajena al interés mediático.

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“Es evidente que aquí hay una pisca, un tufillo a política, un pequeño aroma político acá”, expresó Curwen durante la transmisión de su programa, sugiriendo un trasfondo vinculado a figuras de poder cercanas al gobierno.

Magaly Medina presenta su programa de televisión con un informe sobre un ampay en Miraflores y rechaza públicamente vínculos políticos con poderes de turno.

Por la noche, Magaly Medina utilizó su espacio televisivo para responder a las versiones que la relacionan con intereses políticos.

“Esto tiene tufillo político y todos sus amigos repitiendo el discurso: ‘Magaly tiene amigos poderosos en la política, diputados y esto’. Sí, los tengo, en toda la vida los he tenido hace mucho tiempo y no necesariamente de gente que ha estado en el poder, sino de gente que ha estado perseguida por el poder de turno”, manifestó la conductora, rechazando que su trabajo esté condicionado por vínculos con autoridades o funcionarios.

Magaly Medina defiende su amistad con políticos

En su intervención, Magaly Medina defendió la existencia de amistades con figuras del ámbito político, aunque aseguró que esas relaciones no determinan el enfoque editorial de su programa. “Por favor, son mis amigos. Amigos son amigos al margen de la política. No hablamos de política cuando estamos juntos. Somos amigos por otras cuestiones. Así que yo no sé por qué se llenan la boca. Yo nunca he servido a ningún poder de turno, a ninguno”, indicó, marcando distancia entre su vida personal y su labor como periodista.

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Magaly Medina, vestida de blanco, niega vínculos políticos en un segmento televisivo, mientras Curwen se dirige al público a través de un micrófono.

La conductora enfatizó que su contenido no responde a intereses del gobierno ni a la coyuntura política. “Pero claro, acá es sembrar división y echarle la culpa porque Magaly es un soldado de la presidenta actual. No, no soy soldado de nadie. Yo acá hago mi trabajo y lo he hecho esto en todos los gobiernos. ¿Y qué van a decir todos? ¿Que era mandada a hacer por algo? No, yo hago mi programa independientemente de quién gobierne este país”, subrayó Medina.

Las declaraciones de Magaly Medina se produjeron tras la ola de comentarios en redes sociales y medios digitales, donde se especuló sobre la existencia de una campaña orquestada para favorecer a determinados sectores políticos a través de la cobertura de espectáculos. La periodista remarcó que su trayectoria profesional se ha desarrollado en distintos contextos políticos y que nunca ha recibido instrucciones o presiones para favorecer a ningún sector.

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