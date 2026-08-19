Magaly Medina le responde a Curwen y asegura no temer citación del Ministerio Público: “Tengo todo limpio, no tengo nada que esconder”

Magaly Medina aseguró que no teme ser citada por la Fiscalía y afirmó que responderá “de manera honesta y frontal”. Luego cuestionó a Curwen por preguntarle a ella y no a su expareja tras el polémico ‘ampay’. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La polémica entre Magaly Medina y Curwen sumó un nuevo capítulo durante la edición del 18 de agosto de ‘Magaly TV, La Firme’. Esta vez, la conductora respondió directamente a los cuestionamientos que Víctor Caballero realizó en sus transmisiones, donde planteó interrogantes sobre una eventual citación de la periodista como testigo por parte del Ministerio Público.

Lejos de mostrarse preocupada por la posibilidad de ser convocada por alguna autoridad, Magaly Medina aseguró que no tendría ningún inconveniente en acudir y responder las preguntas que correspondan. La conductora dejó claro que, después de casi tres décadas trabajando en televisión, está acostumbrada a enfrentar situaciones de alta exposición pública y que no tiene nada que ocultar.

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“Tengo todo limpio, no tengo nada que esconder”, afirmó de manera contundente. La periodista sostuvo que, si recibe una citación, responderá de manera “honesta y frontal”, sin importar quién sea la autoridad que la convoque.

“Y si a mí me citan, voy y respondo con las preguntas que me hagan, respondo de manera honesta y frontal, porque a mí rebúsquenme, rebúsquenme, no tengo nada que esconder”, manifestó. La respuesta surgió luego de que Curwen se refiriera a la posibilidad de que Magaly pudiera ser llamada a declarar como testigo. Ante ello, la conductora cuestionó el tono con el que el streamer abordó el asunto y decidió responderle desde su programa.

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Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona a los streamers y compara su alcance con la televisión

Antes de referirse directamente a las preguntas de Curwen, Magaly Medina lanzó una reflexión sobre el crecimiento de los streamings y la percepción de algunos creadores de contenido respecto a su influencia. La conductora reconoció que actualmente buena parte del público consume contenidos desde dispositivos móviles y plataformas digitales, pero cuestionó que algunos streamers consideren que ya tienen una relevancia mayor que la televisión tradicional.

“La gente en los streamers, en los streamings, se cree más importante todavía que la televisión”, señaló. Magaly reconoció que los hábitos de consumo han cambiado y que las nuevas generaciones ya no necesariamente siguen la televisión de la misma manera que antes.

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“Es cierto que ahora la gente nos ve por sus dispositivos y que el público que veía televisión como solíamos hacerlo desde que éramos niños, la gente de mi generación, pues ya no se usa”, manifestó.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero eso no quiere decir que nosotros en la televisión lleguemos a más lugares de donde todavía llegan ellos. Todavía a través del YouTube no llegan tanto como a través de un canal de televisión”, sostuvo.

En medio de su comentario, la periodista también ironizó sobre la importancia que algunos streamers se atribuyen por sus supuestos efectos en la política y la opinión pública. “¡Ay, nos hemos tumbado candidatos! ¡Ay, también van a decir que se tumbaron obviamente! ¡Ay, qué importantes que son, por Dios!”, expresó entre críticas e ironía.

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Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly acusa a Curwen de mezclar política con el “hampa”

Uno de los puntos más fuertes de la intervención de Magaly Medina llegó cuando cuestionó la manera en que Curwen habría relacionado el caso con asuntos políticos.

La conductora afirmó que el tema debía ser entendido desde otra perspectiva y sostuvo que el comportamiento que cuestionaba no tenía una ideología política determinada. “Él ha mezclado política con hampa y el hampa no tiene color político”, afirmó.

Magaly utilizó entonces una serie de expresiones para referirse al significado que, desde su perspectiva, tenía la controversia. “Nada más que el color de la infidelidad, el color del irrespeto, el color de la vergüenza y de la humillación pública”, manifestó. Y añadió con ironía: “Ese color tiene el hampa, estimados curwenes del mundo. Eso, nada más”.

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La conductora consideró que las preguntas de Curwen hacia ella estaban desviando la atención del verdadero conflicto generado después del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda sus casi 30 años en televisión

En su respuesta, Magaly Medina también recordó su larga trayectoria en la televisión peruana y las situaciones complejas que ha tenido que afrontar a lo largo de su carrera.

La conductora señaló que el próximo año cumplirá 30 años en televisión, una trayectoria que, según sostuvo, le ha permitido sobrevivir a distintos momentos difíciles.

“Si a mí me cita el Ministerio Público, el alcalde de turno, el juez de turno. Treinta años cumplo en televisión el próximo año. ¿Y qué?”, cuestionó. Magaly incluso hizo referencia a la posibilidad de haber terminado en prisión debido a alguna de las controversias que ha protagonizado durante su carrera.

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“¿No iba a parar con mis huesos hasta la cárcel? Algo que tú seguramente te mueres de un día en prisión. Yo no me he muerto, soy una sobreviviente, acá estoy”, afirmó. La periodista volvió a insistir en que no teme ser investigada ni responder ante las autoridades.

“Acá estoy y tengo todo limpio, no tengo nada que esconder”, reiteró. Su mensaje fue claro: si alguna autoridad decide convocarla, acudirá y responderá las preguntas correspondientes.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cambia el foco y le dice a Curwen que pregunte a Carla Campos

Luego de responder sobre la eventual citación fiscal, Magaly Medina decidió dirigir sus cuestionamientos hacia Curwen y, específicamente, hacia las preguntas que, según ella, debería realizarle a su entonces pareja, Carla Campos Salazar.

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La conductora cuestionó que el streamer le planteara interrogantes a ella en lugar de buscar explicaciones directamente de la persona involucrada en el episodio que desencadenó la crisis de la pareja.

“Pero yo más bien quisiera decirle a Curwen: Curwen, en vez de hacerme preguntas a mí de tipo político, querer enrostrarme, enlodarme o preguntarme cosas que no vienen al caso, que no vienen al caso para nada, porque no le doy la importancia de eso, ¿por qué no preguntas?”, manifestó.

Magaly incluso adoptó irónicamente el papel de Curwen y enumeró algunas de las preguntas que, desde su perspectiva, debió hacerle a Carla. “¿Por qué no le dijiste a tu noviecita Carla...? ¿Carla se llama? ¿No? Carla, Carla, así como te chapaste al Grimy en, en Cova, ¿te has chapado otro día a otro pata?”, expresó.

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La periodista sostuvo que esas serían las preguntas que Curwen debería plantear directamente a su expareja, en lugar de concentrarse en cuestionarla a ella. “Claro, le has tenido que preguntar eso. ¿Desde cuándo me haces venado, Carla? Eso le he tenido que preguntar, esas preguntas”, afirmó.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly ofrece hacerle una lista de preguntas a Curwen

En tono sarcástico, la conductora incluso se ofreció a ayudar al streamer a elaborar una lista de interrogantes para Carla Campos. “Yo si quieres te ayudo. Yo te puedo hacer una lista de preguntas que le puedes hacer”, manifestó.

A continuación, Magaly planteó varias interrogantes relacionadas con la relación y con el hombre que apareció junto a Carla Campos en las imágenes difundidas por su programa. “¿Qué te gusta de él? ¿Que él es mejor que yo? ¿Por qué él es mejor que yo? ¿Qué le viste a él que no tenga yo? ¿Eso le has preguntado a Carla?”, expresó.

La periodista continuó con su particular tono irónico y cuestionó a Curwen sobre lo que habría ocurrido mientras él mantenía una relación con Carla. “Claro, ese tipo de preguntas debiste de hacerle. A mí no me tienes que hacer preguntas, Curwen. Las preguntas se las tienes que hacer a ella”, sentenció.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda los planes de boda de Curwen y Carla Campos

En otro momento, Magaly Medina hizo referencia a los planes matrimoniales que Curwen había anunciado públicamente junto a Carla Campos Salazar.

La periodista recordó que la relación no se había mantenido en un ámbito estrictamente privado, sino que el propio creador de contenido había compartido públicamente sus sentimientos, planes y proyectos de pareja.

“Le tienes que decir: ‘Antes de Grimy, ¿a cuántos más te chapaste mientras yo estaba como un bobo mandándote mensajes de amor, comprándote anillos de compromiso?’”, afirmó. Magaly también mencionó los planes que Curwen había expresado para el matrimonio y las dimensiones que, según sus propias declaraciones anteriores, tendría la celebración.

“Eso tienes que preguntarle a tu novia, a tu noviecita, a la que decías que le ibas a hacer una boda de seis cifras, que si ella quería la catedral de Lima, le ibas a dar la catedral, que tú eras su proveedor”, señaló.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora volvió a cuestionar qué explicación debería buscar Curwen respecto a los hombres con los que Carla habría tenido algún tipo de interacción.

“Claro, tú eras su proveedor, pero le habrías preguntado: ¿Y ellos qué son para ti? Los Grimi con los que te encuentras en las discotecas, ¿no?”, expresó. Y agregó: “Además, ¿cuántos más saludaste como a Grimi? Le hubieras preguntado”.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Las preguntas no son para mí”, sentencia Magaly

En el tramo final de su intervención, Magaly Medina insistió en que, desde su perspectiva, Curwen estaba dirigiendo sus preguntas hacia la persona equivocada.

“Hay tantas preguntas que se te han quedado en el tintero, querido Curwen. Pero las preguntas no son para mí, porque la que te adornó no soy yo”, manifestó. La conductora hizo referencia directa a Carla Campos y sostuvo que fue ella quien, según su interpretación de las imágenes difundidas, terminó generando la situación que afectó a la pareja.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.

“La que te adornó es ella, la mujer a la que subiste a un altar, la veneraste a vista y paciencia de todo tu público, porque esto no era privado. Tú lo gritabas, lo cantabas”, afirmó. Magaly también cuestionó qué preguntas debería haberse planteado Curwen sobre el supuesto interés de Carla por el otro hombre.

“Ahora, le hubieras dicho: ¿Por qué te lo chapas a él? ¿Te gusta él?”, señaló. Finalmente, la conductora volvió a recurrir a la ironía para cerrar su intervención. “Y te hubieras mirado en un espejo, Curwen, y hubieras puesto la foto del Grimy al costado. Y la respuesta, claro, [risas] sales perdiendo. Mejor esa pregunta no le hagas”, concluyó entre risas.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.