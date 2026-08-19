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Sicario que mató al chofer de Vipusa cobró 200 soles: así opera el brazo armado de Los Mexicanos en Lima sur

La Policía detuvo a tres presuntos integrantes de esta banda, quienes estarían vinculados con diversos ataques extorsivos contra empresas y comercios

El atentado ocurrió frente a numerosos usuarios, incluidos niños, quienes tuvieron que lanzarse al suelo para protegerse de las balas (Créditos: Latina)
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Un nuevo ataque contra una unidad de transporte público de Vipusa dejó un chofer muerto y sembró el terror entre los pasajeros, entre ellos varios menores de edad. El hecho ocurrió cuando un sicario abordó el vehículo como un usuario más y, al llegar al paradero de la avenida Primero de Mayo en Villa El Salvador, sacó un arma para disparar contra el conductor. La escena provocó gritos y desesperación dentro del bus.

Según el reporte de Latina Televisión, la cobradora se encontraba en la parte posterior del vehículo cuando escuchó las detonaciones. De inmediato, pidió ayuda para auxiliar al trabajador, quien quedó gravemente herido tras recibir uno de los cuatro impactos de bala registrados en el lugar. El hombre fue trasladado a un establecimiento de salud, pero los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.

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El momento del atentado quedó registrado parcialmente por pasajeros y cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron establecer que el presunto atacante habría utilizado una mototaxi para desplazarse hasta la zona. Tras descender de ese vehículo, ingresó a la unidad, ejecutó el ataque y posteriormente volvió al mismo medio de transporte para escapar. La Policía Nacional incorporó estos registros a las diligencias para determinar las responsabilidades.

La violencia generó especial preocupación debido a la presencia de niños dentro del vehículo. Algunos pasajeros se lanzaron al suelo para protegerse de los proyectiles, mientras una madre cubrió a su pequeño, quien se encontraba en los primeros asientos. La situación evidenció el riesgo al que quedaron expuestos usuarios que se dirigían a sus destinos y que no tenían relación alguna con el conflicto entre organizaciones dedicadas a la extorsión.

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Los intervenidos recibían alrededor de S/200 por ejecutar atentados armados como parte de las acciones de la organización criminal - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Los intervenidos recibían alrededor de S/200 por ejecutar atentados armados como parte de las acciones de la organización criminal - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Sicarios coban 200 soles

En el marco de las investigaciones, agentes policiales detuvieron a tres personas que estarían vinculadas con el atentado. De acuerdo con la información difundida por el medio, los intervenidos habrían reconocido su participación en otros hechos similares y serían parte del brazo armado de la organización criminal conocida como Los Mexicanos. Una de las declaraciones recogidas por los investigadores apunta a que estos sujetos recibían alrededor de 200 soles por ejecutar acciones violentas.

La pesquisa también permitió conocer que el grupo habría enviado amenazas contra otras empresas. Minutos después del ataque a Vipusa, habría llegado un mensaje en el que se advertía que Nueva América podría convertirse en el siguiente objetivo. Asimismo, los detenidos tendrían en su poder comunicaciones intimidatorias dirigidas a representantes de gremios de transporte y propietarios de negocios, entre ellos una ferretería.

El atentado ocurrió frente a numerosos usuarios, incluidos niños, quienes tuvieron que lanzarse al suelo para protegerse de las balas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El atentado ocurrió frente a numerosos usuarios, incluidos niños, quienes tuvieron que lanzarse al suelo para protegerse de las balas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La organización criminal ya había sido vinculada anteriormente con cobros de cupos y amenazas. Pese a las intervenciones realizadas por las autoridades, sus integrantes habrían conseguido reorganizarse y continuar con sus actividades ilícitas mediante la incorporación de nuevos ejecutores. Las pesquisas buscan establecer ahora el nivel de participación de cada detenido y determinar quiénes estarían detrás de la planificación de los atentados.

El caso provocó una reacción inmediata en Vipusa. La empresa anunció que este miércoles 19 de agosto suspenderá sus operaciones debido a la gravedad del hecho y porque este constituye el séptimo atentado registrado en su contra. La medida refleja el temor existente entre trabajadores y pasajeros, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a todos los responsables y evitar nuevos episodios de violencia en el transporte público.

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