Temblor hoy 19 de agosto en Lima: IGP explica por qué algunas personas sintieron muy leve el remezón

Un sismo de magnitud 4.8 remeció Lima y tuvo su epicentro en el mar, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín. (Andina)

Guardar

Un sismo de magnitud 4.8 remeció la capital peruana la madrugada de hoy, miércoles 19 de agosto, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor, registrado a las 5:28 a.m., tuvo su epicentro en el mar, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, a una profundidad de 42 kilómetros. El Centro Sismológico Nacional precisó que la intensidad percibida en Lurín alcanzó el grado III en la escala de Mercalli.

Las autoridades como la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartaron la posibilidad de un tsunami en el litoral nacional. Además, no se reportaron daños materiales ni víctimas como consecuencia de este movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

Aunque el sismo fue calificado como de magnitud moderada, muchas personas señalaron que la percepción del remezón varió considerablemente según su ubicación y el lugar donde se encontraban en ese momento. El jefe del IGP, Hernando Tavera, brindó detalles clave para comprender por qué no todos sintieron el temblor con la misma intensidad.

Hernando Tavera Huarache, presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú|Andina

“La percepción del sacudimiento del suelo va a depender mucho si yo me encuentro en suelos blandos, en suelos duros; o si me encuentro en un segundo piso, tercer piso, cuarto piso hacia arriba o si me encuentro a pie por la calle”, explicó Tavera a Perú21. Esta afirmación resalta la importancia del tipo de suelo y la altura de la edificación al momento de experimentar un sismo.

PUBLICIDAD

Los suelos blandos tienden a amplificar las ondas sísmicas, por lo que quienes viven o trabajan en zonas con este tipo de terreno suelen sentir los movimientos telúricos con mayor fuerza. Por el contrario, los suelos duros absorben mejor la energía sísmica, lo que atenúa la sensación de sacudida para quienes se encuentran en esas áreas.

Mayor intensidad en edificios

Tavera también indicó que el sacudimiento fue más perceptible para quienes se encontraban en edificios altos. “Es un sismo de magnitud moderada que ha tenido suficiente frecuencia, que ha generado sacudimientos bastante rápidos y percibibles por personas que han estado principalmente en edificios altos”, señaló el jefe del IGP.

PUBLICIDAD

La razón de esta diferencia radica en la manera en que las ondas sísmicas interactúan con las estructuras. Las edificaciones altas suelen experimentar un efecto de amplificación de las ondas, por lo que la sensación del temblor resulta más intensa en los pisos superiores, a comparación de las personas que se encontraban en la calle o en construcciones de poca altura.

Conjuntos de edificios residenciales en Lima que exhiben daños estructurales y escombros en sus alrededores, con polvo en el aire, tras un evento sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características del sismo en Lima

El sismo del 19 de agosto fue clasificado como un evento de origen intraplaca. Según el reporte del IGP y de Asismet, el epicentro se localizó en el mar, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, con una profundidad de 42 kilómetros. Esto sugiere que el movimiento se originó en la deformación interna de la placa de Nazca, al subducir por debajo de la placa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Las autoridades precisaron que la intensidad en Lurín fue grado III, considerada leve, y que el evento no generó alerta de tsunami ni consecuencias en la infraestructura urbana, según lo informado por la Marina de Guerra del Perú en su cuenta oficial.

Llamado a la preparación

El jefe del IGP instó a la población a evaluar su respuesta durante el temblor y recordó la importancia de la preparación continua ante la posibilidad de sismos mayores.

Tavera señaló que resulta fundamental revisar las acciones tomadas en el hogar y en familia después de simulacros recientes, como el realizado el pasado viernes 14 de agosto. En ese ejercicio se contempló un escenario hipotético de un terremoto de magnitud 8.8, cuyos resultados arrojaron cifras simuladas de más de 10 mil fallecidos y cerca de 4 millones de personas afectadas.

PUBLICIDAD

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por concentrar una de las mayores actividades sísmicas del planeta. Foto: Paramonga Industrial

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, remarcó que estas cifras corresponden a un ejercicio preventivo, pero pidió a la ciudadanía mantener siempre una actitud preventiva, dada la ubicación de Perú en una zona altamente sísmica.

Contexto sísmico de la región

El sismólogo César Jiménez Tintaya, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advirtió recientemente sobre el preocupante silencio sísmico en la región central del Perú.

Jiménez explicó que solo se ha liberado alrededor del 20% de la energía acumulada desde el último megaterremoto en 1746, lo que mantiene el riesgo vigente de un evento sísmico de gran magnitud.

En ese sentido, especialistas y autoridades coinciden en la importancia de entender por qué la percepción de los sismos varía tanto entre los habitantes y la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en todo el país.

PUBLICIDAD