¿Cómo comunicarte durante una emergencia si no puedes llamar? Así puedes usar la Línea 119 ante sismos e inundaciones

Enzo Mendoza Chirito, especialista de riesgo y desastre del MTC, muestra cómo funciona la Línea 119 y explica cómo dejar un mensaje de voz para avisar a familiares durante una emergencia, como un sismo, inundación o fenómeno El Niño. Fuente: Canal N

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Cuando ocurre un sismo, una de las primeras preocupaciones de quienes quedan en una zona afectada es conseguir comunicación con sus familiares. Las llamadas pueden complicarse por la congestión de las redes y, en algunos casos, una persona puede encontrarse sin luz o sin posibilidad de establecer una conversación. Para esos escenarios existe una alternativa que permite dejar un mensaje de voz: la Línea 119.

Este servicio toma mayor relevancia tras los recientes movimientos sísmicos registrados en la región, entre ellos el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto y el sismo de magnitud 5.4 registrado en Junín el pasado 18 de julio. Aunque estos eventos responden a procesos tectónicos independientes, también recuerdan la importancia de conocer las herramientas disponibles para comunicarse durante una emergencia.

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El servicio, administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), permite dejar y recuperar mensajes de voz de manera gratuita. Enzo Mendoza Chirito, especialista de riesgo y desastre del MTC, mostró a Canal N cómo utilizarlo mediante una simulación en la que dejó un aviso desde un edificio y luego recuperó la grabación desde otro teléfono.

La Línea 119 permite dejar y recuperar mensajes de voz durante situaciones de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona la Línea 119?

Mendoza tomó su teléfono y marcó el 119. Luego seleccionó la opción 1, destinada a dejar un mensaje. Después del tono de llamada, grabó una comunicación dirigida a una familiar: “Isabel, me encuentro atrapado en el piso siete del ministerio. No hay nada, no hay luz, no hay comunicación. Avisa para que vengan por mí”.

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La grabación quedó almacenada en el sistema. Esto permite que el mensaje pueda ser consultado posteriormente, incluso si el teléfono desde el que se realizó la llamada deja de estar disponible. La persona que recibe la información tampoco necesita comunicarse en ese momento con quien dejó el mensaje.

La recomendación del especialista apunta a un detalle importante: decir dónde se encuentra la persona. En una situación de emergencia, el miedo y la preocupación pueden dificultar la comunicación, por lo que conviene entregar información concreta sobre la ubicación y el estado en el que se encuentra.

El MTC tiene disponible la línea 119 para enviar y recibir mensajes de voz de forma gratuita en casos de emergencia. (Foto: Agencia Andina)

Paso a paso para dejar un mensaje a un familiar en la Línea 119

El procedimiento comienza al marcar el 119 desde un teléfono y seleccionar la opción 1. Luego de escuchar la indicación del sistema, el usuario puede grabar su mensaje después del tono y finalizarlo con cualquier tecla.

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El mensaje debe ser breve. De acuerdo con Mendoza, las grabaciones pueden tener una duración máxima de un minuto. En ese tiempo, lo más importante es comunicar quién habla, dónde se encuentra y qué ocurre, especialmente si necesita que sus familiares conozcan su situación.

(MTC)

El especialista del MTC también invitó a las personas a familiarizarse con el servicio antes de una emergencia. “Podemos practicarlo los 365 días, las 24 horas. No hay ni una multa por practicarlo”, explicó durante la entrevista. La idea es que, llegado el momento, la familia conozca el procedimiento y pueda utilizarlo sin perder tiempo.

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Así puedes escuchar el mensaje que dejó un familiar en la Línea 119

La segunda parte del sistema está pensada para quienes buscan saber qué ocurrió con una persona. Para recuperar un mensaje de la Línea 119, se debe marcar nuevamente el número y seleccionar la opción 2. El sistema solicitará ingresar el número telefónico desde el cual se realizó la grabación.

En la demostración de Canal N, la periodista siguió este procedimiento para consultar el mensaje que Mendoza acababa de dejar. Tras ingresar su número, el sistema indicó que existía una nueva grabación y permitió reproducirla. De esta manera, pudo escuchar nuevamente el aviso sobre la situación del especialista.

Los vecinos se reúnen en la plaza principal tras el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Chupuro (Perú), el 19 de julio de 2026. Fotografía tomada con exposición prolongada. REUTERS/Yershon Vilca

Si el mensaje fue realizado desde un teléfono fijo, también se debe utilizar la opción 2 e ingresar el número correspondiente, incluyendo el código de ciudad. El mecanismo busca facilitar la comunicación entre familiares cuando las circunstancias dificultan las llamadas tradicionales.

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¿Cuánto tiempo tienes para escuchar un mensaje de la Línea 119?

Las grabaciones de la Línea 119 tienen un periodo limitado de almacenamiento. Mendoza explicó que los mensajes pueden permanecer disponibles durante aproximadamente cinco a siete días, después de los cuales son eliminados.

Por ello, el servicio está pensado principalmente para situaciones en las que una persona necesita dejar constancia de su estado durante las primeras horas o días posteriores a una emergencia. También puede utilizarse para realizar prácticas y conocer de antemano las opciones disponibles.

En medio de desastres naturales, Perú recurre a la Línea 119 para mantenerse conectado. (Andina)

Los recientes movimientos sísmicos registrados en la región volvieron a poner la atención sobre la preparación ante desastres. El terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia el 10 de agosto no mantiene una secuencia con los eventos registrados previamente en Venezuela ni con el sismo de magnitud 5.4 ocurrido en Junín el 18 de julio. Cada movimiento responde a procesos tectónicos independientes, pero estos episodios también recuerdan la importancia de contar con herramientas de comunicación para momentos críticos.

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