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Atacan a balazos bus de Cruz del Sur en plena ruta hacia el sur y pasajeros regresan al terminal

El chofer resultó ileso y brindó su declaración ante la Policía Nacional como parte de las primeras diligencias por el atentado

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Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, cuando se desplazaba por el distrito de San Borja con pasajeros a bordo. Dos proyectiles impactaron directamente en la zona del conductor, mientras un tercero alcanzó un sector destinado a los usuarios. Pese al peligro generado durante el hecho, no se reportaron personas heridas.

Según Latina, el atentado ocurrió en las inmediaciones del cruce de las avenidas Canadá y Rosa Toro. La unidad se encontraba en plena ruta hacia el sur del país cuando fue interceptada por desconocidos, quienes realizaron varios disparos. El chofer logró mantenerse a salvo y posteriormente brindó su declaración a los agentes de la Policía Nacional del Perú.

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Los peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para recoger evidencias y determinar la trayectoria de los proyectiles. Las primeras diligencias permitieron identificar tres impactos en el vehículo. Dos de ellos alcanzaron una zona cercana al conductor, mientras que el restante atravesó un espacio próximo a los asientos ocupados por los pasajeros. La escena fue examinada para obtener elementos que permitan identificar a los responsables.

El chofer resultó ileso y brindó su declaración ante la Policía Nacional como parte de las primeras diligencias por el atentado - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El chofer resultó ileso y brindó su declaración ante la Policía Nacional como parte de las primeras diligencias por el atentado - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La unidad cuenta con una capacidad aproximada de 60 personas; sin embargo, al momento del ataque no se encontraba completamente ocupada. Los usuarios viajaban hacia diferentes destinos del sur cuando escucharon las detonaciones. Tras el incidente, el conductor continuó con las acciones necesarias para poner a salvo a quienes se encontraban dentro del transporte y retornar al terminal.

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Los pasajeros fueron trasladados nuevamente al terminal de Javier Prado, donde descendieron del vehículo mientras se coordinaban las medidas correspondientes. Posteriormente, agentes policiales acudieron al lugar para iniciar las pesquisas. El conductor se dirigió a la comisaría de San Borja, donde comenzó a brindar información sobre lo ocurrido durante el trayecto.

Hasta el momento, no existe información sobre una denuncia reciente presentada por Cruz del Sur relacionada con amenazas o cobros extorsivos. Por ello, la Policía evalúa distintas hipótesis para establecer el móvil del ataque. Aunque el hecho presenta características compatibles con otros casos registrados contra empresas de transporte, las autoridades deberán determinar si existe una relación directa con una organización dedicada a este tipo de delitos.

Las autoridades investigan el móvil de la agresión y no descartan una posible extorsión, aunque no se tiene registro de una denuncia reciente de la empresa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Las autoridades investigan el móvil de la agresión y no descartan una posible extorsión, aunque no se tiene registro de una denuncia reciente de la empresa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El ataque vuelve a generar preocupación por la seguridad de los servicios interprovinciales que circulan por Lima. En anteriores oportunidades se han registrado atentados contra vehículos de este sector, especialmente en zonas de Lima norte y la Panamericana Norte. Esta vez, el incidente ocurrió en San Borja, un distrito ubicado fuera de los sectores donde recientemente se habían concentrado este tipo de hechos.

La preocupación entre los usuarios aumentó debido a que uno de los disparos alcanzó un punto cercano al asiento de un pasajero. El proyectil pudo haber provocado una tragedia de mayores proporciones, pero la persona que ocupaba ese espacio resultó ilesa. La situación evidencia el riesgo al que quedan expuestos viajeros y trabajadores frente a ataques efectuados durante recorridos habituales.

Las investigaciones permanecen en curso en la comisaría de San Borja. La Policía espera recopilar testimonios, revisar registros de cámaras de seguridad y analizar los casquillos encontrados para establecer cómo ocurrió la agresión. Mientras tanto, el temor persiste entre los trabajadores del transporte y los usuarios, ante la posibilidad de que estos ataques se extiendan a nuevas empresas y rutas de servicio interprovincial.

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