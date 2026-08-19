Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 19 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Perú se encuentra ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Este contexto geológico expone al país a frecuentes movimientos telúricos de diversa magnitud, que afectan tanto a las áreas urbanas como rurales, generando desafíos constantes en materia de prevención, respuesta y reconstrucción.

Las autoridades peruanas mantienen protocolos de emergencia y campañas de concientización para mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos naturales.