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Chofer dispara y mata a ladrón armado que irrumpió en su vivienda: investigan si actuó en legítima defensa

El hecho ocurrió en el asentamiento humano Casa Huerta, en Puente Piedra, cuando el conductor bajó de su departamento tras escuchar que rompían las ventanas y se encontró con el presunto ladrón

Un presunto ladrón irrumpió en una vivienda del asentamiento humano Casa Huerta, en Puente Piedra, y terminó muerto tras enfrentarse a un chofer de transporte público. La Policía investiga las circunstancias del disparo y si el conductor actuó en legítima defensa. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión
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Unos ruidos provenientes del segundo piso alertaron a un conductor de transporte público que se encontraba en su departamento, ubicado en el tercer nivel de una vivienda multifamiliar de Puente Piedra. Al escuchar que rompían las ventanas, bajó con su arma de fuego y se encontró con un hombre que presuntamente había ingresado al inmueble.

El encuentro terminó con un disparo que causó la muerte del sujeto, identificado por la Policía como César Nima, de 53 años. Una de las residentes del lugar declaró a 24 Horas que fueron dos los disparos realizados durante el incidente: uno impactó en el suelo y otro alcanzó al hombre en el hombro.

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El caso ocurrió en el asentamiento humano Casa Huerta y quedó bajo investigación. Las autoridades deberán establecer cómo se produjo el enfrentamiento y si el conductor actuó en legítima defensa. Según el reporte de 24 Horas de Panamericana Televisión, el chofer contaba con licencia y documentación para portar el arma.

Ilustración de edificio con ventanas rotas, silueta de hombre con arma en ventana, cartel "Se alquilan cuartos" en balcón y cuerpo con sangre en el suelo.
Un edificio multifamiliar deteriorado presenta ventanas rotas, un letrero de "Se alquilan cuartos", un hombre armado en una ventana superior y un cuerpo tendido en la planta baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ladrón irrumpe en vivienda y termina muerto

De acuerdo con la versión del conductor, difundida por el noticiero, todo comenzó cuando escuchó ruidos en el segundo piso de la vivienda, donde su familia alquila habitaciones. Al percatarse de que las ventanas estaban siendo violentadas, descendió desde su departamento del tercer nivel para verificar lo que ocurría.

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En ese momento se encontró con el hombre que presuntamente había ingresado al inmueble. El reporte señala que el conductor llevaba consigo un arma de fuego y que se produjo un enfrentamiento que terminó con la muerte del presunto ladrón.

Una de las personas que alquila una habitación en la vivienda contó al referido medio lo que observó. “Ha venido a ultrajar la casa y ha roto las ventanas”, declaró. Luego relató que el hombre habría realizado un primer disparo hacia el piso y que, posteriormente, el conductor respondió.

“Ha disparado en el piso y el hombre, al ver eso, se le ha lanzado con el arma y él ha disparado”, señaló la testigo. Ante la consulta sobre la cantidad de disparos, precisó que fueron dos: uno que impactó el suelo y otro que alcanzó al hombre en el hombro.

Entrada de edificio de ladrillo con escalera exterior y barandilla blanca, una oficial de policía, personas, cartel Se Alquila Cuartos y guirnaldas rojas
Agentes de la Policía Nacional del Perú inspeccionan la entrada de una vivienda multifamiliar en Puente Piedra, Lima, donde un conductor dio muerte a un presunto intruso. (Composición: Infobae Perú)

Policía identifica al hombre que murió tras ingresar a una vivienda en Puente Piedra

La Policía identificó al fallecido como César Nima, de 53 años. Según la información proporcionada por los agentes, registraba diversos antecedentes, entre ellos una investigación por presunto tráfico ilícito de drogas (TID) correspondiente a este año.

Este registro forma parte de los antecedentes reportados por la Policía y deberá diferenciarse de la investigación que ahora busca esclarecer su ingreso a la vivienda y el enfrentamiento con el conductor. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió desde el momento en que se rompieron las ventanas hasta que se produjo el disparo.

La testigo también afirmó que los vecinos intentaron pedir una ambulancia después de que Nima resultara herido. “Hemos estado llamando a la ambulancia (...) nunca llegó”, manifestó ante las cámaras. Según su relato, los agentes policiales también realizaron llamadas para solicitar atención médica.

La mujer señaló además que el conductor trabaja en el transporte público y que, según conocía, tenía su licencia y documentación en regla. El reporte televisivo indicó que la Policía corroboró que el arma contaba con la autorización correspondiente.

Dos mujeres en primer plano y un agente policial subiendo escaleras de una vivienda de ladrillo con un letrero que indica "Se alquila cuartos"
Agentes de la Policía Nacional acuden a una vivienda multifamiliar en Puente Piedra, donde un conductor abatió a un presunto intruso. (Composición: Infobae Perú)

Investigan si el chofer actuó en legítima defensa

La principal interrogante que deberán resolver las autoridades es si el disparo ocurrió como respuesta a una agresión que ponía en riesgo al conductor o a otras personas dentro de la vivienda. La testigo sostuvo que el fallecido habría intentado atacarlo con un arma blanca.

“Él le ha querido atacar con un arma blanca”, afirmó la residente a 24 Horas. Esta versión deberá ser contrastada durante las diligencias, junto con la declaración del conductor y los demás testimonios recogidos en el lugar.

La Policía deberá reconstruir la secuencia del enfrentamiento y analizar elementos como la posición de los involucrados, los impactos de bala, el arma utilizada y las condiciones en las que se produjo el disparo. También deberá establecer si existió una amenaza directa e inmediata que pueda sustentar la hipótesis de legítima defensa.

Mientras se realizan estas diligencias, el conductor permanece a disposición de las autoridades. La investigación determinará las circunstancias exactas en las que murió César Nima y si la reacción del chofer se produjo dentro de los supuestos contemplados por la ley para la defensa propia.

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