Jóvenes de 18 a 29 años son el grupo de mayor presencia en el padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec

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A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), el Registro Civil de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la población joven de 18 a 39 años de edad constituye el mayor número de ciudadanos en el padrón electoral para la jornada del domingo 4 de octubre donde se elegirá a las nuevas autoridades municipales.

De acuerdo a la información compartida por la entidad este miércoles, el primer grupo de edad más numeroso en el padrón constituye a los electores de 18 a 29 años de edad con un total de 6 millones 726 mil 770 electores, correspondiente al 25.56%. Seguidamente, los ciudadanos de 30 a 39 años, que suman 5 millones 600 mil 371 personas y representan el 21,28 % del total del electorado.

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Ambos grupos alcanzan un total de 46,84% del padrón electoral, por lo que los ciudadanos de 18 a 39 años representan casi la mitad de los electores habilitados para participar en las votaciones próximas.

¿Qué otros grupos de edad acudirán a las urnas?

El tercer grupo etario con mayor número de electores está conformado por los ciudadanos de 60 años a más, con 5 millones 321 mil 688 personas, equivalentes al 20,22% del padrón. Reniec destacó la importante presencia de los adultos mayores dentro del electorado nacional.

En cuarto lugar se encuentran los ciudadanos de 40 a 49 años, que alcanzan los 4 millones 805 mil 833 electores, cifra que representa el 18,26% del total.

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Finalmente, el grupo de 50 a 59 años está integrado por 3 millones 859 mil 986 ciudadanos, equivalentes al 14,67% del padrón electoral.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Jóvenes que cumplan 18 años también podrán votar

Reniec recordó que los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el mismo día de las elecciones también están incluidos en el padrón electoral. En total, son 302 mil 498 personas que podrán ejercer su derecho al voto en las ERM 2026.

La entidad también informó que en el padrón figuran 8.498 ciudadanos mayores de 100 años. En estos casos, el voto es facultativo, debido a que la normativa electoral establece que los ciudadanos mayores de 70 años no están obligados a votar.

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Reniec recomienda verificar el DNI antes de las elecciones

De cara a la jornada electoral, Reniec recomendó a los ciudadanos verificar que sus datos personales y su DNI se encuentren en condiciones adecuadas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La revisión anticipada permite a los electores identificar si necesitan realizar algún trámite antes del domingo 4 de octubre.

Para facilitar estos procedimientos, la entidad cuenta con una plataforma virtual que permite realizar diversos trámites sin acudir presencialmente a una agencia. Entre los servicios disponibles se encuentran el duplicado y la renovación del DNI, la emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, la consulta del estado del trámite del DNI y la rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros.

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Reniec recomienda realizar estos procedimientos con anticipación y verificar el estado de los documentos antes de la jornada electoral, con el objetivo de evitar desplazamientos y aglomeraciones en las agencias durante las semanas previas a los comicios.

Además, los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma de servicios en línea de Reniec para conocer los trámites disponibles y realizar aquellos procedimientos que puedan gestionarse de manera virtual.