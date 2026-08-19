Perú
Agregar Infobae enGoogle

Jóvenes de 18 a 29 años son el grupo de mayor presencia en el padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Reniec detalló la composición por edades del padrón electoral y recordó que más de 302 mil jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 4 de octubre podrán votar.

Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec
Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec
Guardar

A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), el Registro Civil de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la población joven de 18 a 39 años de edad constituye el mayor número de ciudadanos en el padrón electoral para la jornada del domingo 4 de octubre donde se elegirá a las nuevas autoridades municipales.

De acuerdo a la información compartida por la entidad este miércoles, el primer grupo de edad más numeroso en el padrón constituye a los electores de 18 a 29 años de edad con un total de 6 millones 726 mil 770 electores, correspondiente al 25.56%. Seguidamente, los ciudadanos de 30 a 39 años, que suman 5 millones 600 mil 371 personas y representan el 21,28 % del total del electorado.

PUBLICIDAD

Ambos grupos alcanzan un total de 46,84% del padrón electoral, por lo que los ciudadanos de 18 a 39 años representan casi la mitad de los electores habilitados para participar en las votaciones próximas.

¿Qué otros grupos de edad acudirán a las urnas?

El tercer grupo etario con mayor número de electores está conformado por los ciudadanos de 60 años a más, con 5 millones 321 mil 688 personas, equivalentes al 20,22% del padrón. Reniec destacó la importante presencia de los adultos mayores dentro del electorado nacional.

En cuarto lugar se encuentran los ciudadanos de 40 a 49 años, que alcanzan los 4 millones 805 mil 833 electores, cifra que representa el 18,26% del total.

PUBLICIDAD

Finalmente, el grupo de 50 a 59 años está integrado por 3 millones 859 mil 986 ciudadanos, equivalentes al 14,67% del padrón electoral.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)
Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Jóvenes que cumplan 18 años también podrán votar

Reniec recordó que los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el mismo día de las elecciones también están incluidos en el padrón electoral. En total, son 302 mil 498 personas que podrán ejercer su derecho al voto en las ERM 2026.

La entidad también informó que en el padrón figuran 8.498 ciudadanos mayores de 100 años. En estos casos, el voto es facultativo, debido a que la normativa electoral establece que los ciudadanos mayores de 70 años no están obligados a votar.

Reniec recomienda verificar el DNI antes de las elecciones

De cara a la jornada electoral, Reniec recomendó a los ciudadanos verificar que sus datos personales y su DNI se encuentren en condiciones adecuadas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La revisión anticipada permite a los electores identificar si necesitan realizar algún trámite antes del domingo 4 de octubre.

Para facilitar estos procedimientos, la entidad cuenta con una plataforma virtual que permite realizar diversos trámites sin acudir presencialmente a una agencia. Entre los servicios disponibles se encuentran el duplicado y la renovación del DNI, la emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, la consulta del estado del trámite del DNI y la rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros.

Reniec recomienda realizar estos procedimientos con anticipación y verificar el estado de los documentos antes de la jornada electoral, con el objetivo de evitar desplazamientos y aglomeraciones en las agencias durante las semanas previas a los comicios.

Además, los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma de servicios en línea de Reniec para conocer los trámites disponibles y realizar aquellos procedimientos que puedan gestionarse de manera virtual.

Temas Relacionados

Elecciones Regionales y Municipales 2026Reniecperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Curwen revela que pagó el viaje de Carla Campos Salazar y su madre a Argentina, lugar donde vive Alonso Grimaldo

El streamer explicó que financió la estadía de su prometida y su suegra en Buenos Aires, país donde reside Alonso Grimaldo, y negó cualquier tipo de traición en medio de la controversia mediática

Curwen revela que pagó el viaje de Carla Campos Salazar y su madre a Argentina, lugar donde vive Alonso Grimaldo

Cronograma de pagos al sector público para agosto empieza mañana en el Banco de la Nación

Ya cobraron los jubilados de la ONP, y ahora le toca a los trabajadores públicos cobrar su sueldos, según el orden de entidades ya determinado anteriormente

Cronograma de pagos al sector público para agosto empieza mañana en el Banco de la Nación

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

El equipo cusqueño buscará la clasificación a cuartos de final en territorio brasileño, mientras su hinchada se reunirá para alentarlo a la distancia

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Cecilia Tait defiende a voleibolistas de Perú Sub 17 y brinda solución a su baja estatura: “Es el momento de ponerles inyecciones”

La ‘Zurda de Oro’ mencionó el ejemplo de Lionel Messi y sostuvo que es necesario implementar tratamientos médicos especializados para favorecer el crecimiento físico de las jugadoras de la selección peruana

Cecilia Tait defiende a voleibolistas de Perú Sub 17 y brinda solución a su baja estatura: “Es el momento de ponerles inyecciones”

Diego Rebagliati lanzó punzante opinión sobre que Alianza Lima jugará en Chongoyape: “No es coincidencia la relación que tiene Universitario con Juan Pablo II”

El comentarista deportivo lanzó un comentario que generó muchas reacciones después de que se confirmara que los ‘blanquiazules’ visitarán al cuadro norteño en su sede principal, cuando solía usar el Mansiche

Diego Rebagliati lanzó punzante opinión sobre que Alianza Lima jugará en Chongoyape: “No es coincidencia la relación que tiene Universitario con Juan Pablo II”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenan a exbombero Mario Casaretto, gerente de la MML, a 6 años de prisión por corrupción

Condenan a exbombero Mario Casaretto, gerente de la MML, a 6 años de prisión por corrupción

TC admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pese a reconocer que no habría conflicto competencial

Curwen anuncia campaña con Carlos Bruce y pide votar por él: candidato le responde “en buena hora te engañaron”

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

Diputada Catherine Palomino, vinculada a Castillo y con taller sin licencia, es elegida presidenta de Comisión de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

Magaly Medina revela que no cumplió parte de su servicio comunitario y explica la razón: “Demasiada carga”

Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Magaly Medina rechaza vínculos políticos tras ampay de la novia de Curwen: “Nunca he servido a ningún poder de turno”

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

DEPORTES

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Cecilia Tait defiende a voleibolistas de Perú Sub 17 y brinda solución a su baja estatura: “Es el momento de ponerles inyecciones”

Diego Rebagliati lanzó punzante opinión sobre que Alianza Lima jugará en Chongoyape: “No es coincidencia la relación que tiene Universitario con Juan Pablo II”

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

Mireya Maldonado cuenta cómo quedó fuera del Mundial Sub 17: “Antes de que salga el avión me dijeron que no iba a viajar”