Vecinos denuncian deterioro del Campo de Marte por trabajos paralizados y residuos: visitantes cuestionan las demoras en concluir la obra

El parque Campo de Marte, uno de los principales espacios públicos de Lima, permanece con áreas secas, residuos y trabajos inconclusos, según denuncias de ciudadanos que frecuentan la zona. La situación genera preocupación entre visitantes y vecinos, quienes advierten que las condiciones actuales afectan el uso habitual de este lugar de recreación y actividad deportiva.
El escenario coincide con la paralización de las obras del proyecto de mejoramiento del parque, cuya ejecución inició en noviembre del año pasado. Tras la resolución del contrato con la empresa encargada, la Municipalidad Metropolitana de Lima asumió la responsabilidad de continuar con la intervención, aunque los trabajos todavía no muestran avances visibles para los usuarios.
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Durante un recorrido por los exteriores del Campo de Marte, se observan extensas áreas que antes contaban con césped y vegetación, pero ahora presentan terreno seco y árboles afectados. También existe acumulación de botellas, papeles y otros desperdicios en distintos sectores del parque.
La intervención corresponde al proyecto denominado “Mejoramiento del Campo de Marte”, iniciado en noviembre del año pasado. Según la información difundida durante el reporte, la obra fue adjudicada al Consorcio Ejecutivo Disamart. Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima resolvió el contrato debido al incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega del proyecto.
De acuerdo con la información presentada, la entrega de la obra debía producirse hace más de un mes. Desde entonces, el municipio quedó a cargo de la ejecución y continuidad de los trabajos.
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Visitantes expresan preocupación por el estado del parque
Las condiciones actuales del Campo de Marte provocan preocupación entre las personas que acuden al lugar. Uno de los ciudadanos consultados indicó que llegó al parque para asistir a una actividad deportiva de su hija organizada por la Federación Deportiva Nacional de Deportes Acuáticos.
Durante su recorrido encontró un panorama distinto al que esperaba. “Es increíble cómo este lugar tan concentrador de familias, tan concentrador de muchas cosas saludables, beneficiosas para las personas, esté en el estado en que se encuentra. Es realmente lamentable”, señaló Ángel, visitante del parque.
El ciudadano también manifestó su expectativa de que las autoridades solucionen la situación en el menor tiempo posible para recuperar un espacio utilizado por numerosas familias y deportistas.
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El visitante también comentó que su esposa suele acudir al Campo de Marte para realizar actividad física con frecuencia. Según explicó, la percepción entre quienes utilizan el parque de forma constante es que las labores permanecen sin avances visibles.
“Lamentablemente también me cuenta cada vez que llega del lunes a viernes o los fines de semana que el tema no avanza y sigue así de mal”, afirmó durante la entrevista.
El testimonio coincide con las observaciones realizadas en distintos sectores del parque, donde todavía permanecen elementos propios de una obra, además de residuos sólidos distribuidos en varias áreas.
Municipalidad informa acciones para recuperar áreas verdes
Durante la cobertura se indicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima difundió un comunicado relacionado con el estado del Campo de Marte. Según esa información, la entidad municipal informó sobre acciones destinadas a la recuperación de los espacios públicos intervenidos.
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Entre las medidas mencionadas figura la instalación de árboles en los sectores próximos a la avenida de la Peruanidad, con el objetivo de recuperar las áreas verdes afectadas por la ejecución del proyecto.
El recorrido realizado por el jirón Nazca, cerca del ingreso a la piscina municipal, permitió observar que todavía existen sectores con presencia de residuos, mallas de seguridad y espacios sin concluir, mientras los usuarios continúan a la espera de la culminación de las obras y de la recuperación integral de este parque emblemático de la capital.
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