Caída de Yape y app BCP hoy 19 de agosto: Usuarios reportan fallas para ingresar

Se reportaron fallas de la billetera digital y el aplicativo del BCP. - Crédito Captura Yape y BCP

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Yape y el app BCP se habrían ‘caído’. Como se puede comprobar en redes sociales como X (Twitter), Facebook e Instagram, e inclusive en la página de reportes Down Detector, decenas de usuarios están teniendo problemas para acceder al aplicativo dwe la billetera digital y su dinero

Esto se da justo entre las horas de la mañana y la tarde, alrededor de las 11 a.m., justo en del horario en que miles de trabajadores y usuarios almuerzan menú o hacen compras.

Ante las consultas de los usuarios, el BCP ha estado respondiendo a través de X. “¡Te agradecemos por compartirnos lo ocurrido. Queremos conocer más a fondo la situación para que podamos encontrar una solución juntos", aclaran desde el aplicativo. Hasta ahora no hay versión oficial sobre el problema.

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Yape presenta fallas y los usuarios no pueden acceder a sus cuentas. - Crédito Composición Infobae/Yape/BCP

Reportes de fallas con Yape

Según pudo comprobar Infobae Perú, los primeros reportes de fallos desde los usuarios se dieron alrededor de las 10:37 a. m., desde entonces, como se puede ver en la plataforma Downdetector, donde los mismo usuarios reportan falla, así como en X (antes Twitter), estos reporte solo aumentaron el las horas.

Actualmente, se reporta que las fallas de la aplicación se caracterizan porque la billetera digital no deja ingresar a la interfaz de Yape, y así no permite a los usuarios mover su dinero o pagar sus consumos.

Pero las fallas también alcanzan al aplicativo móvil de la banca del BCP, al cual tampoco se puede ingresar. Infobae Perú pudo comprobar también, a través de diferentes dispositivos móviles, que no se puede ingresar a Yape ni al BCP.

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El popular aplicativo permite a los usuarios acceder a través de su huella digital o reconocimiento facial. (Crédito: Yape)

BCP ya recaba información

Ante la cantidad de reportes de los usuarios, ya el BCP se ha comunicado con varios para saber qué es lo que sucede.

“Sabemos que has experimentado inconvenientes. Por favor, te pedimos que te pongas en contacto a través de nuestra fanpage de Facebook ‘Banco de Crédito BCP’. Nuestro equipo está listo para brindarte la atención necesaria. ¡Valoramos tu comprensión!“, respondió el app.

En otro mensaje también señalan lo siguiente: “¡Te agradecemos por compartirnos lo ocurrido. Queremos conocer más a fondo la situación para que podamos encontrar una solución juntos". Esto sugiere que, hace un par de horas, cuando fue enviado el mensaje, el BCP no tendría conocimiento de a qué se debe la ‘caída’.

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¿Se cayó Yape? La aplicación reconoce que hay inconvenientes para que usuarios entren a sus aplicativos. - Crédito Composición Infobae/Captura de Instagram/Yape

Cabe agregar que no solo se trataría del aplicativo Yape, sino también de la app de banca digital del mismo BCP. Algunas versiones, además, señalan que sí se podría ingresar si se conecta a una red Wifi, pero dado que el BCP no ha dado un anuncio oficial, no se puede afirmar esto.

La caída anterior

Como se recuerda, en abril el BCP planificó un mantenimiento al sistema del banco que impidió hacer algunas operaciones con normalidad. “Como aliados de nuestros clientes, buscamos mantenerte siempre informado. Queremos que sepas que el 19 de abril, entre la 0:00 am y las 6:00 am varios de nuestros productos y/o canales (entre ellos Banca Móvil, Yape) podrían presentar indisponibilidad y/o intermitencias”, aclaró el BCP en su comunicado.

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Días luego de esto, sin embargo, también se reportó una caída, aunque no tan masiva. Esta fue la última falla que dejó a usuarios sin ingresar a sus cuentas que se había comunicado.