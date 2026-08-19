Huaicos en Arequipa: alimentos se malogran en el tercer día de bloqueo de la Panamericana Sur

La carretera Panamericana Sur, a la altura de Arequipa, permanece bloqueada por un huaico, causando la detención de vehículos de carga y pasajeros. (Infobae Perú)

Guardar

Toneladas de alimentos perecibles se están malogrando en la Panamericana Sur, debido a los huaicos y deslizamientos que mantienen bloqueada la vía en el distrito de Ocoña, provincia de Caravelí, en Arequipa. Desde el domingo, alrededor de mil vehículos permanecen varados en la carretera, entre ellos decenas de camiones y camionetas que transportan productos destinados al abastecimiento.

La situación afecta especialmente a alimentos que requieren refrigeración o que tienen una corta duración, como pescado, pollo, frutas y verduras. Ante este escenario, el comisario de Ocoña, teniente Bertín Delgado Tejada, pidió a los transportistas considerar la donación de aquellos productos que ya no podrán ser comercializados, con el objetivo de utilizarlos para alimentar a las personas que permanecen varadas en la zona.

PUBLICIDAD

“Tengo cámaras frigoríficas que están trasladando pescado (...) como no hay pasada, se está malogrando el pescado”, señaló el oficial a RPP.

El comisario lamentó que estos productos puedan terminar siendo desechados mientras cientos de personas permanecen sin poder continuar su viaje. Precisó que los propietarios de la mercadería no están obligados a donarla, aunque consideró que podría ser una alternativa frente a las pérdidas ocasionadas por la interrupción de la carretera.

Camiones permanecen atrapados entre lodo y escombros

Personas y vehículos transitan por la Panamericana Sur en Atico, Arequipa, tras un huaico que interrumpió la carretera con lodo y escombros. (Composición: Infobae Perú)

La emergencia también se extiende hacia Ático, distrito de la provincia de Caravelí, en Arequipa, donde camiones de carga pesada y tráileres permanecen atrapados entre lodo y escombros.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte, Provías informó que enviaría una cuadrilla del Ejército para apoyar con el retiro del lodo acumulado alrededor de los vehículos. El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, cuestionó la cantidad de maquinaria destinada a la limpieza y la demora en la rehabilitación de la carretera.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que los trabajos de recuperación de la vía alcanzaban un 65 % de avance.

Sutran advierte que riesgo de nuevos desprendimientos

La situación en la Panamericana Sur continúa complicada. Cristian Sánchez, jefe de la Unidad Desconcentrada de Sutran en Arequipa, informó en un medio local que la vía permanece afectada entre los kilómetros 731 y 741, en diferentes tramos donde se han registrado huaicos.

PUBLICIDAD

“Estamos hablando de más de 9 kilómetros de restricción en diferentes tramos”, explicó. El funcionario precisó que no se trata de un bloqueo continuo de nueve kilómetros, sino de varios sectores afectados por los huaicos.

Según explicó Sánchez, la Policía Nacional mantiene controles en el puente Ocoña y el peaje de Ático, por lo que los buses interprovinciales, camiones y demás unidades no pueden ingresar a las zonas comprometidas. Solo se permite el acceso de propietarios que necesitan llegar a sus predios.

Un camión varado por un huaico en el tramo de la Panamericana Sur entre Ático y Ocoña en Arequipa muestra el impacto de la DANA Aníbal. (Diario El Pueblo)

Sutran también confirmó que no se están vendiendo pasajes hacia las zonas afectadas de la Panamericana Sur. La entidad espera comunicar a las empresas de transporte el levantamiento de la restricción una vez que la carretera vuelva a ser transitable.

PUBLICIDAD

Sobre la rehabilitación, Sánchez indicó que Provías Nacional había incrementado el despliegue de maquinaria, con entre cuatro y cinco cargadores frontales, además de equipos enviados por gobiernos locales y otras autoridades.

Sin embargo, el principal obstáculo continúa siendo la inestabilidad del terreno. El funcionario explicó que la humedad y los nuevos desprendimientos de tierra y rocas dificultan los trabajos de limpieza, por lo que la reapertura depende de las condiciones de seguridad en la zona.

“Todavía el terreno es húmedo, aún hay desprendimientos y esto viene generando condiciones de riesgo sobre los trabajos que se vienen realizando”, señaló Sánchez.

La emergencia se extiende por el sur

La actualización de Sutran de las 12:30 p. m. del 19 de agosto confirma que el problema no se limita al tramo entre Ático y Ocoña. En Arequipa, el km 728 al 752 permanece con tránsito interrumpido por huaico, mientras que entre los km 753 y 773 el tránsito está restringido, también por un huaico.

PUBLICIDAD

En Moquegua se reportan además varios puntos con tránsito interrumpido o restringido por huaicos, derrumbes y deslizamientos de lodo y rocas, mientras que en Tacna el km 303, en Sama, permanece restringido por un deslizamiento.

Así, tres días después del inicio de los bloqueos, la emergencia todavía mantiene afectada la conexión terrestre hacia el sur del país, mientras los trabajos de limpieza continúan y los productos perecibles transportados por decenas de camiones empiezan a perderse.