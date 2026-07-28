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BCP aumentará tasas de tarjetas de crédito desde septiembre por “cambios en el mercado financiero”

Para tasa de interés en disposición de efectivo y el cobro del seguro de desgravamen. BCP se suma al BBVA, en el aumento de cobros para los usuarios

Cajero del BCP
Ahora hay una nueva forma de bloquear tus tarjetas en caso de robo. - Crédito Andina
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A poco de empezar el gobierno de Keiko Fujimori, un periodo que sin duda traerá cambios para los ciudadanos, los bancos también estarán cambiando ligeramente el sistema financiero. Esta vez, con un aumento de tasas de interés.

Primero fue el BBVA —que anunció incrementos en la tasa de interés en sus tarjetas de crédito y desgravamen— y ahora se suma el BCP. El que es de los bancos más grande del Perú ha anunciado que cobrará más también por seguro de desgravamen y subirá su tasa de interés para la “disposición de efectivo”. Esto se aplicará, tal como el BBVA, desde el próximo 10 de septiembre, según un correo a los clientes al que accedió Infobae Perú.

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  • La tasa del seguro de desgravamen pasará de 0,285% a 0,34%
  • La tasa de disposición de efectivo anual pasa de 107% a 112,9% (según información difundida por el periodista Paolo Benza).
Aprende qué es el CVV, por qué es necesario para tus compras en línea y cómo ayuda a prevenir fraudes en tus transacciones. Youtube: BBVA

Tasas mayores para clientes

“Como parte de nuestro compromiso de mantenerte siempre informado sobre tus productos, te contamos dos actualizaciones importantes sobre tu Tarjeta de Crédito BCP, las cuales se harán efectivas después de 45 días de enviada esta comunicación”, señala el BCP.

Esto quiere decir que, dada la fecha en que se envió el correo a clientes, la medida entraría en vigencia el 10 de septiembre, la misma fecha en que el BBVA también aplicará su aumento en tasas.

Por un lado, el BCP anuncia aumento en lo que cobra por seguro de desgravamen, el cual es un monto que cubre el pago total de una deuda (lo gastado con la tarjeta en sí), en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente del titular.

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BCP - Credicorp
BCP y BBVA aplicarán cambios a tarjetas de crédito desde el 10 de septiembre. - Crédito Difusión

Como se recuerda, la SBS dictó a los bancos a tener un producto que no contenga este cobro. Para el BCP, “estas modificaciones responden a los cambios en el mercado financiero de los últimos años”. 

Asimismo, “para las operaciones realizadas con tu Tarjeta de Crédito BCP que tengan como finalidad obtener dinero en efectivo, mediante transferencias u otros movimientos, se les aplicará la tasa de interés correspondiente a una Disposición de Efectivo". El listado referencial de las empresas y/o comercios en donde aplicará la tasa de interés de disposición de efectivo está disponible en su web.

Dentro de esto el BCP recuerda que los usuarios deben considerar que las operaciones antes mencionadas no generan acumulación de millas.

Fachada del BCP
El BCP ahora tiene la potestad de cerrar cuentas si sospechan que se recibe dinero de rifas o sorteos con esta y los fondos no están sustentados razonablemente. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Cambios en la autenticación

También el BCP ha informado de un cambio en cómo se reconoce tu identidad al usar tus productos financieros. “Para brindarte mayor seguridad, ahora se reconocerán como válidas las firmas electrónicas generadas mediante métodos tecnológicos de identificación, como códigos de validación numéricos o alfanuméricos de un solo uso, tokens digitales y/o biometría”.

“Su uso en nuestros canales acreditará tu conformidad y autorización de la operación, con la misma validez legal que una firma manuscrita”, aclaran.

El banco también recuerda a sus clients que “esto no afectará los beneficios de tu Tarjeta de Crédito BCP: seguirás acumulando Millas LATAM Pass o Puntos Qore, y podrás exonerarte de la membresía con consumos mínimos según tu tarjeta. Además, mantienes descuentos exclusivos en restaurantes, tiendas, viajes, experiencias y más”.

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