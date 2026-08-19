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Magaly Medina reacciona al desaire del cantante de Rawayana a Korina Rivadeneira durante concierto en Lima: “Ni caso le hicieron”

La periodista no dudó en referirse a las imágenes que se viralizaron durante el concierto del artista en Lima

El video es un segmento televisivo de Magaly TV La Firme. Magaly Medina presenta imágenes de Korina Rivadeneira en un concierto en Lima. Rivadeneira intenta interactuar con el vocalista de Rawayana mientras él actúa en el escenario. El cantante no presta atención a los intentos de la artista por bailar junto a él o captar su mirada. Magaly Medina comenta las imágenes desde el estudio de televisión.
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La noche del concierto de Rawayana en Costa 21, en Lima, se convirtió en escenario de un episodio viral que involucró a Korina Rivadeneira y terminó en la pantalla de Magaly Medina. La modelo venezolana subió al escenario y buscó la atención del vocalista Beto Montenegro, quien la ignoró ante la vista del público y las cámaras, situación que desencadenó una ola de reacciones en redes sociales y la burla de la conductora de televisión.

El lunes 17 de agosto, Magaly Medina dedicó un segmento a analizar la secuencia y no perdió la oportunidad para ironizar sobre lo sucedido.

“Oye, qué roche lo de Korina. Korina ese día quería que significara un antes y después de su separación de Mario Hart. Korina Rivadeneira dijo: ‘Aquí, esta noche, el Perú entero se va a enterar de lo guapa que estoy, de lo sexy que me veo bailando’”, comentó Medina al iniciar su intervención.
Magaly Medina sentada en un set de televisión, junto a pantallas que reproducen un video de un concierto y texto informativo sobre el evento
Magaly Medina presenta un informe sobre el momento en que la banda Rawayana ignoró a Korina Rivadeneira durante un concierto en Lima.

La conductora fue más allá en su análisis y describió la escena con su estilo habitual: “Pero, miren, lo persigue, va corriendo, le pasa la voz, ‘Oye, vente, te voy a bailar. Mírame cómo bailo’. El otro ‘a tu cola, mamita. Discúlpame que estoy en otra’. Se da media vuelta y ella se quedó bailando sola. Qué roche, con todas las cámaras ahí. Porque cualquiera, por lo menos dice, ‘Ah, qué guapa. Ah, qué bonito’. No la empelotó. No le hizo ni gracia”.

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La periodista también se refirió al impacto de la exposición mediática y la reacción del público. “Lo malo es que el cantante no la vio, solo la vieron todos los que grabaron este momento tan vergonzoso. ‘Trágame tierra’, habrá dicho ella. ¿Cómo es posible? De repente, este cantante, que es muy joven, la habrá visto muy mayor para él. Habrá dicho, ‘Ay, señora, vaya vaya a cuidar a los niños’. Y se fue a mirar a otra chica que estaba ahí bailando a su costado. En fin, qué roche, qué roche de Korina”, concluyó Medina.

Presentadora de televisión de cabello rojizo riendo, y dos personas en un escenario de concierto nocturno, con una mujer intentando tocar a un hombre
La presentadora Magaly Medina ríe en pantalla mientras se observa el desaire de Rawayana a Korina Rivadeneira durante un concierto en Lima.

¿Qué pasó con Korina Rivadeneira en el concierto?

El video que captó el momento se difundió originalmente desde la cuenta @troubleown en TikTok y rápidamente fue replicado por otros usuarios y creadores de contenido. En las imágenes, Korina Rivadeneira aparece aproximándose con entusiasmo a Beto Montenegro, intentando llamar su atención mientras él interpretaba una de las canciones más conocidas del grupo. El cantante, con lentes oscuros y una camiseta de Perú, apenas la miró antes de girar y continuar con el espectáculo.

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Se vuelve viral el preciso instante en que la modelo Korina Rivadeneira intenta bailar con el vocalista de Rawayana en pleno concierto en Perú, pero este la ignora por completo. El video ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. Video: TikTok @josepastord

El gesto de indiferencia dejó a la modelo bailando sola ante la multitud y las cámaras. La escena, lejos de pasar desapercibida, fue tema de conversación en redes sociales, donde los comentarios variaron entre la burla y la incomodidad ajena. Muchos usuarios interpretaron la actitud de Montenegro como un rechazo directo y no dudaron en compartir el video con mensajes irónicos.

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