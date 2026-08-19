Descubren en Ica el fósil de una especie de delfín que vivió hace 14 millones de años y alcanzaba tres metros de largo

Una ilustración de acuarela muestra a Miminiacetus barrancai, un delfín prehistórico de la región de Ica, Perú, nadando en aguas poco profundas durante el Mioceno medio, rodeado de vida marina antigua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio del desierto de Ica, una investigación paleontológica permitió identificar una nueva especie de delfín que habitó las costas del actual territorio peruano hace millones de años. El hallazgo surgió del análisis de un fósil encontrado en la localidad de Mal Paso, en la cuenca geológica de Pisco Oriental, una de las zonas más importantes del país para el estudio de antiguos ecosistemas marinos.

La especie fue denominada Miminiacetus barrancai y habría alcanzado unos tres metros de longitud. Los investigadores determinaron que vivió durante el Mioceno medio, hace entre 14 y 12 millones de años, cuando gran parte del territorio donde hoy se extiende el desierto de Pisco presentaba condiciones completamente distintas a las actuales.

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El descubrimiento estuvo a cargo de un equipo de paleontólogos peruanos y extranjeros y aporta nuevas evidencias sobre la evolución de los delfines y la distribución de estos mamíferos marinos durante ese periodo. El estudio científico fue publicado el 3 de agosto de 2026 en la revista británica Journal of Systematic Palaeontology.

El cráneo holotipo de Miminiacetus barrancai, un delfín fósil descubierto en la Formación Pisco de Ica, es descrito por un equipo de paleontólogos nacionales e internacionales. (Foto: Museo de Historia Natural UNMSM)

Fósil de delfín hallado en Ica medía al menos tres metros de largo

Los paleontólogos estiman que Miminiacetus barrancai medía aproximadamente tres metros de largo. El análisis filogenético permitió ubicarlo dentro del clado Delphinida, grupo que reúne a los delfines oceánicos y otros cetáceos relacionados, entre ellos las marsopas, narvales y belugas, además de especies que desaparecieron con el paso del tiempo.

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El fósil corresponde al espécimen MUSM 4268, descubierto por el paleontólogo y coautor del estudio Mario Urbina Schmitt en Mal Paso. El lugar forma parte de la cuenca de Pisco Oriental, donde afloran niveles de la Formación Pisco correspondientes aproximadamente al Mioceno medio.

La nueva especie presenta semejanzas con Miminiacetus pappus, un delfín fósil descrito en Maryland, Estados Unidos. Sin embargo, los investigadores identificaron diferencias que permiten reconocer al ejemplar peruano como una especie independiente, entre ellas su mayor tamaño, un menor número de dientes mandibulares y su procedencia de estratos ligeramente más recientes.

El cráneo del holotipo de Miminiacetus barrancai, un delfín fósil de entre 14 y 12 millones de años, se presenta en vistas dorsal y ventral. (Foto: Museo de Historia Natural UNMSM)

Hallazgo revela cómo evolucionaron estos delfines

El registro de Miminiacetus barrancai también ofrece pistas sobre la distribución geográfica que tuvo este género durante el Mioceno. La presencia de especies similares en el Pacífico oriental y el Atlántico occidental refuerza la evidencia de una conexión faunística entre ambas regiones durante ese periodo.

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Los investigadores también encontraron características craneales y mandibulares compartidas con la beluga (Delphinapterus leucas). Estos rasgos podrían indicar que Miminiacetus desarrolló cierto grado de especialización hacia la alimentación por succión, pese a tratarse de un delfín de gran tamaño.

Otro elemento llamó la atención de los especialistas: el fósil presenta un desgaste dentario oclusal inusual, similar al observado en las belugas. En esta especie actual, ese desgaste guarda relación con la alineación de los dientes superiores e inferiores. En el delfín fósil, los investigadores plantean que podría estar relacionado con un comportamiento de chasquido mandibular.

Nombre del delfín rinde homenaje a un pionero de la ciencia peruana

El nombre Miminiacetus barrancai también guarda una relación directa con la historia de la ciencia en el Perú. La denominación específica rinde homenaje a José Sebastián Barranca Lovera, naturalista peruano que vivió entre 1830 y 1909 y que tuvo un papel destacado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Barranca fue cofundador y catedrático de la Facultad de Ciencias de la UNMSM y es considerado el padre de la Paleontología peruana. Su legado también quedó vinculado a la creación de una fecha dedicada a esta disciplina científica.

El legado de Sebastián Barranca vive en el Colegio Nacional de Camaná y en su sepultura en el Cementerio Presbítero Maestro, recordado como un pionero de la ciencia en Perú. (BNP)

Cada 20 de enero se conmemora el Día Nacional de la Paleontología, establecido mediante la Ley N.° 32241, promulgada en 2025. Mientras tanto, el fósil que permitió describir la nueva especie permanecerá en las colecciones científicas del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la UNMSM, donde continuará formando parte de las investigaciones sobre la vida marina que habitó el antiguo litoral peruano.

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