Cecilia Tait endurece su postura contra quienes rechazan la selección: “Que pueda ser suspendida hasta en la liga”.

La exvoleibolista destacó el orgullo de las integrantes de la Sub 17 por vestir la camiseta nacional y pidió que existan consecuencias para quienes rechacen una convocatoria. (Video: Central Vóley)

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El cierre del Mundial Sub 17 de Vóley dejó como una de sus principales conclusiones el compromiso y orgullo mostrado por las jóvenes integrantes de la selección peruana al vestir la camiseta nacional. Esta actitud también generó una nueva reflexión de Cecilia Tait, quien volvió a cuestionar a las voleibolistas que han decidido no representar al país cuando son convocadas.

En declaraciones para ‘Central Vóley’, la exvoleibolista y medallista olímpica destacó la emoción de las menores al defender al Perú y utilizó su experiencia para enviar un firme mensaje a aquellas jugadoras que priorizan otros intereses. Para Tait, defender a la ‘bicolor’ debe ser considerado un privilegio y no una opción secundaria.

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La ‘Zurda de Oro’ tomó como referencia las declaraciones de las integrantes de la selección Sub 17, quienes expresaron su felicidad por haber representado al Perú durante el torneo internacional. La exdeportista consideró que esa actitud debería ser un ejemplo para todas las generaciones.

“Que alguien se sienta tan feliz y orgullosa de vestir la casaquilla y reconozca que es un privilegio. ¿Qué parte no entienden? Vestir la casaquilla no todos pueden hacerlo y si algunas se pueden dar el lujo de decir no, que venga el castigo”, manifestó.

La también integrante de organismos internacionales relacionados con el deporte insistió en que las jugadoras que rechazan una convocatoria deberían asumir las consecuencias de su decisión. “Ya para qué dan tanta vuelta, quien no quiere, no quiere. Se acabó y que pueda ser suspendida hasta para la liga”, sostuvo.

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Cecilia Tait endurece su postura contra quienes rechazan la selección: “Que pueda ser suspendida hasta en la liga”. Crédito: Composición Infobae

Tait reconoció que su posición puede resultar polémica por los cargos que desempeña actualmente, pero dejó claro que su sentimiento por el país está por encima de cualquier otra consideración.

“Yo sé que no debería hablar así como miembro COI, miembro del FIVB, miembro de la Confederación Sudamericana, pero mi corazoncito siempre va a latir primero por el Perú. Voy a defender la camiseta, nuestra bandera”, agregó.

La experiencia de representar al Perú

La exvoleibolista también hizo énfasis en la diferencia entre conseguir títulos con un club y subir al podio representando a la selección nacional. Para ella, vivir ese momento genera una conexión especial con el país que no todas las deportistas han experimentado.

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“Quien no ha subido a un podio a recibir medalla en campeonatos de esta naturaleza, por eso es que no lo sienten. El día que tú escuches tu Himno Nacional real... las que subieron al podio y recibieron la medalla, entienden de eso”, señaló.

En esa línea, cuestionó que algunas jugadoras puedan poner por delante los logros obtenidos en la Liga Peruana de Vóley.

“Las que no y solo han recibido medallas de liga, ¿qué les puedes pedir? No tienen esa experiencia. Entonces, que se queden en su casa, no hay problema, que no fastidien y que no hagan un mal ejemplo para esta nueva generación”, añadió con firmeza.

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Perú finalizó su participación en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Un mensaje para las nuevas generaciones

Finalmente, Tait pidió a las jóvenes voleibolistas mantener los pies sobre la tierra pese al reconocimiento que puedan alcanzar después de destacar en torneos internacionales. La exjugadora puso como ejemplo la reciente participación de Perú en el Mundial Sub 17, donde el equipo nacional terminó en el decimotercer lugar, y advirtió que los primeros éxitos no deben confundirse con haber alcanzado la cima.

“Esta nueva generación que puedan ir fuera del país o tener un equipo a nivel de la liga, no se vayan a crecer porque todavía no han ganado nada”, señaló.

Asimismo, cuestionó que la exposición mediática, los auspicios o el reconocimiento que reciben algunas deportistas puedan generar una sensación de éxito antes de tiempo. Para Tait, el crecimiento deportivo requiere mucho más trabajo y resultados.

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“Una cosa es salir en televisión todos los días, que tienen un buen auspiciador y que permite que el público vea un buen vóley, así sea Sub 17, recuerden: tienen que sudarla antes de sentirse que ya ganaron”, sentenció.