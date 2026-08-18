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Balean a chofer de bus de Vipusa en pleno recorrido: pasajeros vivieron momentos de terror en Villa El Salvador

El conductor de un bus de la ruta A de Vipusa fue atacado a balazos cuando realizaba su recorrido por Villa El Salvador. El chofer recibió cinco disparos y permanece en estado crítico

Vista nocturna de un bus blanco rodeado por una multitud de personas en una calle. Edificios y árboles al fondo. Un hombre en primer plano usa un teléfono.
Una multitud de personas se congrega en una calle nocturna alrededor de un bus después de un incidente violento contra el conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una noche que transcurría como cualquier otra para los pasajeros de un bus de Vipusa terminó convertida en una escena de terror. Minutos antes de las 9:00 p. m., el conductor de una unidad de la ruta A fue baleado mientras se encontraba trabajando y realizando su recorrido habitual por Villa El Salvador. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Revolución y Primero de Mayo, cuando el vehículo se encontraba con pasajeros a bordo.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el hecho, el chofer fue interceptado por presuntos sicarios y recibió cinco disparos de bala. Tras el ataque, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde, según el reporte inicial, permanece en estado crítico.

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Los pasajeros quedaron expuestos a una escena de terror durante el ataque contra el conductor. El hecho quedó registrado parcialmente en imágenes captadas desde el interior del vehículo. X.

La violencia ocurrió en un momento especialmente delicado: el bus no estaba vacío ni estacionado. El conductor se encontraba cumpliendo su jornada laboral y transportaba a varias personas que quedaron expuestas al peligro en plena vía pública. Entre los pasajeros se encontraban niños y mujeres embarazadas, según la información difundida sobre el caso.

Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.
Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.

Chofer de Vipusa recibió cinco disparos durante su recorrido por Villa El Salvador

El hecho se registró cuando el bus de Vipusa circulaba por el cruce de las avenidas Revolución y Primero de Mayo, una zona de tránsito en Villa El Salvador. La unidad perteneciente a la ruta A realizaba su servicio habitual cuando el conductor fue atacado.

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La información inicial señala que el chofer recibió cinco impactos de bala. Hasta el momento del reporte, su identidad no había sido difundida públicamente, por lo que se mantiene en reserva mientras recibe atención médica.

Luego de resultar herido, el conductor fue llevado a un establecimiento de salud. Su situación fue reportada como crítica, lo que genera preocupación entre sus familiares, compañeros de trabajo y las personas que fueron testigos del violento episodio.

Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.
Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.

Pasajeros, entre ellos niños y embarazadas, quedaron expuestos al ataque

Uno de los aspectos que más preocupación genera es que el bus estaba lleno de pasajeros cuando se produjo el ataque. Según la información proporcionada, entre las personas que viajaban se encontraban niños y mujeres embarazadas.

La presencia de menores dentro de la unidad aumenta la gravedad de una situación que ya había puesto en riesgo a decenas de personas. Los pasajeros tuvieron que afrontar momentos de miedo mientras el conductor era atacado durante el servicio.

Las imágenes registradas desde el interior del bus muestran parte de la situación vivida por quienes se encontraban allí. El material fue difundido bajo advertencia de imágenes sensibles, debido a la naturaleza del ataque y a las escenas registradas inmediatamente después.

Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.
Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.

Ataque ocurrió en plena jornada laboral del conductor

El caso también vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los conductores de transporte público, quienes desarrollan largas jornadas en las calles y están expuestos a diferentes situaciones de inseguridad mientras realizan sus recorridos.

El conductor de Vipusa no se encontraba fuera de servicio ni realizando una actividad particular. Estaba trabajando y llevaba pasajeros cuando fue interceptado.

La información inicial califica a los atacantes como presuntos sicarios extorsionadores. No obstante, las circunstancias exactas del ataque y el eventual móvil deberán ser determinados por las autoridades encargadas de la investigación.

Vista nocturna de un bus blanco rodeado por una multitud de personas en una calle. Edificios y árboles al fondo. Un hombre en primer plano usa un teléfono.
Una multitud de personas se congrega en una calle nocturna alrededor de un bus después de un incidente violento contra el conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policía deberá determinar quiénes atacaron al conductor de Vipusa

Tras el ataque, las autoridades deberán establecer la identidad de los responsables y determinar qué motivó la agresión contra el conductor. La condición crítica de la víctima convierte las próximas horas en un periodo clave para conocer su evolución y avanzar con la investigación.

Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.
Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.

También será importante determinar si la empresa Vipusa había recibido amenazas anteriormente o si el conductor había sido advertido de algún peligro. Estos elementos podrían ayudar a establecer si el ataque responde a un posible caso de extorsión al transporte público.

Por el momento, la información disponible no permite establecer de manera definitiva el móvil. La referencia a presuntos sicarios extorsionadores corresponde al reporte inicial del hecho y deberá ser confirmada mediante las diligencias correspondientes.

Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.
Bus de Vipusa fue atacado a balazos en Villa El Salvador: conductor recibió cinco impactos. Captura: X.

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