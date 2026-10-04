Perú

Nuevo ataque contra candidato a un día de las Elecciones 2026: aspirante a alcalde fue perseguido y atacado a balazos en Huancavelica

El vehículo en el que viajaba Francisco Yaranga Quispe junto a otras tres personas fue seguido por otro automóvil durante varios minutos. En medio de la persecución, escucharon al menos seis disparos

Retrato de Francisco Yaranga Quispe con camisa blanca sobre un fondo con la vista aérea de un poblado entre montañas
El candidato a la alcaldía de Acoria, Francisco Yaranga Quispe, fue víctima de un ataque a balazos mientras se desplazaba en un vehículo en Huancavelica. (Foto: Facebook / Pancho Yaranga 2026-2030)
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Un nuevo episodio de violencia ocurrió en la víspera de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Francisco Yaranga Quispe, candidato de Alianza para el Progreso (APP) a la alcaldía de Acoria, en Huancavelica, fue atacado a balazos mientras se trasladaba en una camioneta junto a otras tres personas.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas del viernes 2 de octubre, en la comunidad campesina de Panccan. De acuerdo con el acta policial, el vehículo en el que viajaba el candidato fue seguido por otra unidad de color blanco y sus ocupantes escucharon aproximadamente seis disparos durante la persecución.

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La camioneta, de placa W7M864, terminó con dos orificios en la parte posterior de la compuerta. La Policía describió de manera preliminar los daños como posibles impactos de proyectiles de arma de fuego y mantiene el vehículo en la Comisaría de Acoria para las diligencias. El caso fue registrado como un presunto homicidio calificado en grado de tentativa.

Comunicado del partido Alianza para el Progreso titulado Comunicado a la opinión pública del distrito de Acoria con cuatro secciones numeradas
El partido Alianza para el Progreso emite un comunicado tras el ataque a balazos contra el candidato Francisco Yaranga Quispe en Acoria, Perú. (Foto: Facebook / Pancho Yaranga 2026-2030)

Candidato de APP fue perseguido antes de que dispararan contra su camioneta

Según el acta policial, el conductor de la camioneta relató que un vehículo blanco permanecía estacionado junto a una trocha carrozable. Luego de sobrepasarlo, advirtió que la unidad comenzó a seguirlos, por lo que decidió acelerar para intentar alejarse del vehículo.

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La persecución continuó hasta la comunidad de Panccan. Durante el trayecto, los cuatro ocupantes escucharon aproximadamente seis detonaciones. Uno de los pasajeros que viajaba en la parte posterior alertó al conductor sobre los disparos, mientras que Francisco Yaranga contó que se agachó al escuchar las detonaciones.

Los disparos alcanzaron la parte posterior de la camioneta. Las autoridades encontraron dos orificios en la compuerta trasera, considerados de manera preliminar como posibles impactos de proyectil de arma de fuego. La unidad quedó bajo custodia policial para las pericias correspondientes.

Ninguno de los cuatro ocupantes pudo identificar a las personas que realizaron los disparos. Tampoco se determinó hasta el momento cuál habría sido el móvil del ataque, por lo que la investigación deberá establecer quiénes participaron en la persecución y efectuaron las detonaciones.

Dos detalles de la parte trasera de una camioneta gris con círculos anaranjados que marcan dos orificios en la carrocería
La compuerta posterior de la camioneta del candidato Francisco Yaranga presenta impactos de proyectiles tras un ataque armado en Acoria, Huancavelica. (Foto: Facebook / Radio Acoria 92.7 FM - Huancavelica )

Policía investiga el ataque como un presunto intento de homicidio

La Policía registró el caso como un presunto homicidio calificado en grado de tentativa, debido al ataque armado contra la camioneta en la que se trasladaba el candidato. La calificación corresponde a la investigación preliminar y deberá ser esclarecida conforme avancen las diligencias.

El atentado ocurrió a pocas horas de la jornada electoral del domingo 4 de octubre. Yaranga es candidato a la alcaldía distrital de Acoria por Alianza para el Progreso, una de las organizaciones políticas que participa en los comicios municipales y regionales.

El hecho también generó preocupación entre integrantes de su agrupación política, quienes calificaron el ataque como un supuesto intento de asesinato. Esta interpretación corresponde a los militantes y no establece, por sí sola, el móvil del atentado, que permanece bajo investigación.

Las autoridades deberán determinar si los disparos estuvieron dirigidos específicamente contra el candidato, contra alguno de los ocupantes o contra el vehículo. Para ello, las pericias sobre la camioneta y los testimonios de quienes viajaban en ella serán parte de las diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido.

Violencia contra candidatos marca las horas previas a las elecciones

El ataque en Huancavelica ocurre en un proceso electoral marcado por denuncias de amenazas y agresiones contra personas vinculadas con las campañas. Según información del Ministerio Público, durante el periodo electoral se registraron 38 amenazas contra candidatos, 11 ataques directos y dos asesinatos relacionados con la contienda.

Reporte informativo del programa Ocurre Ahora sobre la violencia política registrada durante el proceso electoral en Perú. Según datos del Ministerio Público, se reportan 38 amenazas a candidatos, 11 ataques directos y dos asesinatos. El informe aborda las acciones de la Fiscalía frente a la criminalidad organizada en regiones como La Libertad y Lima Este, así como el despliegue de más de seis mil fiscales para registrar incidencias en el país.

Ante este escenario, el Ministerio Público dispuso el despliegue de 6.538 fiscales en distintos puntos del país para supervisar la jornada electoral, atender denuncias y documentar posibles hechos de violencia. El operativo contempla presencia en locales de votación, sedes electorales y zonas consideradas sensibles.

Entre los casos registrados durante la campaña también figura el asesinato de la candidata y comunicadora conocida como China Polo, ocurrido en Áncash. La investigación por este crimen continúa y forma parte de los hechos de violencia que las autoridades revisan en el contexto de las elecciones.

A pocas horas de la votación, el ataque contra Francisco Yaranga suma un nuevo episodio a este escenario. La investigación en Acoria deberá establecer quiénes realizaron los disparos, qué motivó la persecución y si existe alguna relación entre el atentado y la candidatura del postulante de APP.

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