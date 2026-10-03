Adolescentes denunciados por agresión sexual en el Liceo Naval pasarán Navidad y Año Nuevo en Maranguita: Poder Judicial rechaza apelaciones

Los seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual en el Liceo Naval permanecerán cuatro meses en Maranguita, luego de que la Sala de Familia rechazara las apelaciones presentadas por sus defensas. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

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Los seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise pasarán Navidad y Año Nuevo internados en Maranguita, luego de que el Poder Judicial rechazara las apelaciones presentadas por sus defensas y confirmara el internamiento preventivo por cuatro meses.

La decisión fue confirmada por la Sala de Familia, según informó Jorge Petrozzi, abogado de la familia del adolescente afectado, a 24 Horas de Panamericana Televisión. Los seis escolares permanecerán en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar qué participación tuvo cada uno en los hechos denunciados.

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El internamiento preventivo corresponde a una medida cautelar dentro del proceso y no determina responsabilidad penal. En paralelo, la investigación también busca establecer si existió alguna responsabilidad de los adultos que se encontraban a cargo de los estudiantes durante el traslado en el bus.

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

Sala de Familia rechazó las apelaciones de los seis adolescentes

Jorge Petrozzi confirmó a 24 Horas que las defensas apelaron el internamiento preventivo, pero la Sala de Familia decidió mantener la medida. “Ellos apelaron el internamiento preventivo, lo cual es un derecho, y la Sala de Familia ya acaba de confirmar el internamiento preventivo”, declaró el abogado.

La decisión ratifica la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Familia de Lima, que dispuso cuatro meses de internamiento para seis de los diez escolares retenidos inicialmente tras la denuncia. Los otros cuatro adolescentes afrontan las diligencias en libertad, luego de las evaluaciones individuales realizadas durante la investigación preliminar.

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El internamiento preventivo corresponde a una medida cautelar dentro del sistema de justicia juvenil. Durante este periodo, la Fiscalía continuará recogiendo declaraciones, realizando pericias y revisando otros elementos que permitan determinar las circunstancias de la presunta agresión y la participación que habría tenido cada adolescente.

Los seis investigados fueron trasladados al centro juvenil luego de la decisión judicial. De acuerdo con información difundida por Buenos Días Perú, sus padres podrán visitarlos dos veces al mes durante el periodo de internamiento.

¿Qué ocurrirá con los seis menores durante los cuatro meses en Maranguita?

Los adolescentes permanecerán cuatro meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, plazo fijado por el juzgado mientras avanzan las investigaciones. Su permanencia se desarrolla dentro del sistema juvenil, que contempla medidas cautelares y acciones de intervención para adolescentes en conflicto con la ley penal.

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Durante el internamiento, los menores pueden continuar con sus estudios mediante los Centros de Educación Básica Alternativa. Además, serán evaluados por un equipo técnico interdisciplinario, como parte de las actividades previstas dentro del centro juvenil.

En el programa La Entrevista de Radio Nacional, Cristian Solano, exdirector del centro juvenil Maranguita y profesor de la UNMSM, explica el régimen de internamiento, evaluación psicológica y protocolos socioeducativos aplicados a los adolescentes. La emisión incluye intervenciones sobre la atención preventiva y declaraciones de Luis Vega, director ejecutivo del Pronacej.

El proceso fiscal seguirá en paralelo. La investigación deberá determinar qué ocurrió el 15 de septiembre durante el traslado de los estudiantes y establecer la conducta atribuida individualmente a cada uno de los seis adolescentes investigados.

El abogado de la familia de la víctima también confirmó que existen diligencias relacionadas con los adultos que se encontraban en el bus. “El caso contra los profesores ha sido derivado a otra fiscalía”, señaló Petrozzi, al explicar que la defensa atribuye una posible responsabilidad por omisión.

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Fiscalía seguirá investigando la presunta agresión sexual en el Liceo Naval

Según Petrozzi, la defensa de la familia del adolescente busca determinar si los adultos responsables del traslado pudieron advertir lo ocurrido y si adoptaron alguna medida frente a la situación denunciada. Este aspecto se investiga de manera separada del proceso seguido contra los seis adolescentes.

Un informe detalla el traslado de los seis menores implicados en el caso de agresión del Liceo Naval al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita', donde permanecerán por cuatro meses.| Video: Panamericana

“Les estamos imputando el delito de violación sexual, bajo la modalidad de comisión por omisión”, declaró el abogado a 24 Horas. La acusación planteada por la defensa deberá ser evaluada por las autoridades fiscales, que determinarán si existen elementos suficientes para atribuir alguna responsabilidad.

El caso contra los adultos fue derivado a otra fiscalía. Petrozzi sostuvo que el fiscal de San Borja atendió el pedido de la defensa para investigar preliminarmente si las personas adultas que se encontraban dentro del bus incurrieron en una eventual omisión frente a los hechos.

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Mientras continúan estas diligencias, el adolescente de 16 años recibe apoyo familiar y profesional. Además, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección para resguardar su integridad física y psicológica, mientras las autoridades avanzan con la investigación.