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Chirimoya peruana mueve más de USD 2,8 millones en exportaciones y Lima concentra la mayor producción

La fruta destaca por su creciente oferta con valor agregado, mientras el sector agrario busca fortalecer su comercialización y abrir nuevas oportunidades para los productores peruanos

Perú produce más de 27.000 toneladas de chirimoya al año en unas 3.800 hectáreas, con zonas productoras destacadas por la calidad de la Chirimoya Cumbe
Perú produce más de 27.000 toneladas de chirimoya al año en unas 3.800 hectáreas, con zonas productoras destacadas por la calidad de la Chirimoya Cumbe. Foto: Andina
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La chirimoya se consolida como uno de los frutos con mayor importancia dentro de la agricultura peruana, tanto por su producción como por el potencial que ofrece para los productores. En el marco del Día Nacional de la Chirimoya, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) resaltó las oportunidades que existen para fortalecer su cadena productiva y ampliar su presencia comercial.

El país produce más de 27.000 toneladas de chirimoya al año en una superficie superior a 3.800 hectáreas. Lima concentra más de la mitad del volumen nacional, principalmente en la provincia de Huarochirí, donde destacan zonas como San Mateo de Otao y Callahuanca, reconocidas por la producción de la Chirimoya Cumbe.

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Exportaciones superan los USD 2,8 millones

Durante 2025, los envíos de chirimoya en distintas presentaciones, como pulpa congelada y conservas, superaron los USD 2,8 millones. La cifra evidencia el avance de la oferta con valor agregado, luego de que en 2024 las exportaciones estacionales de fruta fresca y derivados superaran los USD 400.000.

La oferta procesada alcanzó más de 890 toneladas durante el último ciclo anual. Entre los principales destinos de la pulpa y otros derivados peruanos figuran Chile y Estados Unidos, mientras que también se registraron ventas hacia mercados europeos especializados.

El Midagri estableció, mediante resolución ministerial, que el segundo viernes de agosto se conmemore el Día Nacional de la Chirimoya para promover su consumo y comercialización.
El Midagri estableció, mediante resolución ministerial, que el segundo viernes de agosto se conmemore el Día Nacional de la Chirimoya para promover su consumo y comercialización. Foto: Perú Info

Chirimoya Cumbe destaca por su identidad

En San Mateo de Otao, ubicado en la provincia de Huarochirí, confluyen condiciones de clima, suelo, disponibilidad de agua, foresta y tradición cultural que favorecen la producción de la denominada Chirimoya Cumbe. Esta variedad presenta características particulares en aspectos como sabor, color, aroma y textura.

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La especie Annona cherimola es originaria de los valles interandinos de América del Sur y mantiene una relación histórica con el territorio peruano. Su presencia también quedó registrada en expresiones culturales de las sociedades Mochica y Chimú, que representaron esta fruta en piezas de cerámica.

Midagri establece el Día Nacional de la Chirimoya

A través de la Resolución Ministerial N.° D000248-2026-MIDAGRI, el Midagri determinó que el segundo viernes de agosto de cada año se conmemore el Día Nacional de la Chirimoya. La medida busca incentivar el consumo y contribuir a mejorar las condiciones de comercialización de este producto.

La celebración permitirá coordinar acciones entre el ministerio, los gobiernos regionales, las organizaciones de productores, el sector privado y la academia. Entre las prioridades figuran la estandarización técnica del cultivo, el perfeccionamiento de los protocolos de cadena de frío para las exportaciones de fruta fresca y el fortalecimiento de los canales de comercialización.

La oferta procesada superó las 890 toneladas, con Chile y Estados Unidos entre sus principales destinos, además de envíos a mercados europeos especializados
La oferta procesada superó las 890 toneladas, con Chile y Estados Unidos entre sus principales destinos, además de envíos a mercados europeos especializados. Foto: Agraria

Una apuesta por fortalecer la cadena productiva

Con esta iniciativa, el sector agrario apunta a consolidar la chirimoya como un producto representativo y sostenible de la agrobiodiversidad peruana. El objetivo también comprende fortalecer las distintas etapas de su cadena productiva.

El Midagri plantea que estas acciones contribuyan a generar mayores oportunidades para los productores agrarios y a potenciar el desarrollo comercial de un fruto que ya cuenta con una oferta exportable relevante y una importante presencia en distintas regiones del país.

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