Se invita a disfrutar del Día del Chicharrón de Cerdo Peruano y saborear esta especialidad peruana.

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El chicharrón de cerdo peruano es uno de los platos más tradicionales y populares de la gastronomía del Perú. Se prepara cocinando lentamente la carne de cerdo en su propia grasa hasta conseguir una textura tierna por dentro y dorada y crujiente por fuera.

Esta receta de chicharrón de cerdo es sencilla y perfecta para disfrutar en el desayuno, acompañado de pan, camote frito, salsa criolla y ají. También puede servirse como plato principal.

¿Qué es el chicharrón de cerdo?

El chicharrón de cerdo es una preparación tradicional peruana elaborada principalmente con carne de cerdo con piel y grasa. La carne se cocina primero en agua y posteriormente se dora en su propia grasa hasta obtener ese característico color dorado y una textura crocante.

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Es especialmente popular en los desayunos peruanos y suele servirse dentro de un pan, acompañado de camote y salsa criolla.

Ingredientes para chicharrón de cerdo

Para 4 personas:

1 kg de panceta o carne de cerdo con piel

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de pimienta negra

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

1 hoja de laurel

1 taza de agua aproximadamente

Aceite vegetal, solo si fuera necesario

Para acompañar

4 panes franceses o panes para chicharrón

2 camotes

1 cebolla roja grande

1 ají amarillo

2 cucharadas de cilantro picado

Jugo de 2 limones

Sal al gusto

Ají peruano al gusto

Cómo preparar chicharrón de cerdo

1. Cortar y sazonar el cerdo

Corta la panceta o carne de cerdo en trozos medianos. Procura que cada pieza tenga una parte de carne, grasa y piel para conseguir un chicharrón jugoso y crujiente.

Sazona con sal, pimienta, comino y los dientes de ajo previamente machacados.

2. Cocinar el cerdo

Coloca los trozos de cerdo en una olla amplia y agrega aproximadamente una taza de agua y la hoja de laurel.

Cocina a fuego medio hasta que el agua se evapore. Este proceso permite que la carne se cocine lentamente y quede tierna.

3. Dorar el chicharrón

Cuando el agua se haya evaporado, la grasa del propio cerdo comenzará a derretirse. Continúa cocinando a fuego medio-bajo y mueve los trozos ocasionalmente para que se doren de manera uniforme.

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Si la carne tiene poca grasa y comienza a pegarse, puedes añadir una pequeña cantidad de aceite.

Cocina hasta que la piel esté dorada y crocante y la carne completamente cocida.

4. Preparar la salsa criolla

Corta la cebolla roja en pluma fina y colócala en un recipiente.

Añade el ají amarillo cortado en tiras, cilantro picado, jugo de limón y sal. Mezcla todos los ingredientes y deja reposar durante unos minutos.

5. Preparar los camotes

Pela los camotes y córtalos en rodajas o bastones. Fríelos en aceite caliente hasta que estén dorados por fuera y suaves por dentro.

Escúrrelos sobre papel absorbente.

6. Servir

Sirve el chicharrón de cerdo recién preparado acompañado de camote frito y salsa criolla.

También puedes colocar el chicharrón dentro de un pan francés para preparar el tradicional pan con chicharrón peruano.

Tiempo de preparación y cocción

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Tiempo total: 1 hora

Porciones: 4 personas

Consejos para preparar un chicharrón de cerdo crocante

Utiliza carne de cerdo con piel y una cantidad adecuada de grasa .

Cocina primero el cerdo con agua para que quede tierno antes de dorarlo.

No cortes los trozos demasiado pequeños porque pueden quedar secos.

Cuando el agua se haya evaporado, baja el fuego para evitar que la piel se queme.

Deja que el cerdo se dore en su propia grasa para conseguir un sabor más tradicional.

Sirve inmediatamente para aprovechar la textura crujiente.

¿Con qué se acompaña el chicharrón de cerdo?

El acompañamiento clásico del chicharrón de cerdo peruano incluye camote frito y salsa criolla. También puede servirse con pan francés, ají, mote o maíz, dependiendo de la región y del estilo de preparación.

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Una de las versiones más conocidas es el pan con chicharrón, preparado con pan francés, chicharrón, camote frito y salsa criolla.

Preguntas frecuentes

¿Qué parte del cerdo es mejor para preparar chicharrón?

La panceta de cerdo es una de las mejores opciones porque combina carne, grasa y piel. También puedes utilizar otros cortes con piel y grasa.

¿Cómo conseguir un chicharrón más crocante?

La clave está en cocinar primero la carne hasta que quede tierna y después dejar que se dore lentamente en su propia grasa. La piel debe quedar completamente dorada antes de retirarla.

¿El chicharrón peruano lleva aceite?

Tradicionalmente, el cerdo se cocina y se dora utilizando principalmente su propia grasa. Si el corte utilizado tiene poca grasa, puede ser necesario agregar una pequeña cantidad de aceite.

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¿Se puede preparar chicharrón sin piel?

Sí, aunque el resultado será diferente. La piel es uno de los elementos que aporta la textura crujiente característica del chicharrón tradicional.

Información nutricional aproximada

Por porción, considerando únicamente el chicharrón de cerdo y sin los acompañamientos:

Calorías: 620 kcal

Proteínas: 38 g

Grasas: 49 g

Carbohidratos: 2 g

Los valores son aproximados y pueden variar según el corte de cerdo, cantidad de grasa y tamaño de la porción.

Chicharrón de cerdo, un clásico de la gastronomía peruana

El chicharrón de cerdo forma parte de la tradición culinaria peruana y es especialmente reconocido como uno de los protagonistas del desayuno peruano. Su combinación con pan, camote y salsa criolla lo convierte en una preparación muy representativa y apreciada en diferentes regiones del país.

Si buscas una receta casera, fácil y llena de sabor, esta preparación es una excelente opción para disfrutar de un auténtico chicharrón de cerdo peruano.

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