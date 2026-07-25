Palta peruana se salvó del arancel del 12,5% de EEUU, a pesar de preocupación de la industria ese país

Algunos comentario a los aranceles de Estado Unidos fueron dirigidos a pedir que se sacará el aguacate (o palta) de la lista de productos exonerados de estos. - Crédito Agroperú

Nuevos aranceles de Estados Unidos sobre productos peruanos. Como se sabe, el importe del 10% vencía justamente estos días, y la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el pasado jueves las nuevas ‘tarifas’ de aranceles, que ahora están entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías.

Entre estas está incluido el Perú, con el porcentaje mayor, de 12,5%, que se aplicará al 55% de exportaciones peruanas, con el otro porcentaje de productos exonerados. ¿Sabías que entre estos está la palta (conocido como ‘avocado’ o aguacate allá)?

Sin embargo, este fruto estuvo muy cerca de que se le aplicará el arancel. Según la investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, a la cual Infobae Perú pudo acceder, hubieron pedidos de que la palta dejará de tener exoneraciones a los aranceles, que la mantenía de la anterior medida.

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Los aranceles se aplicarán desde este viernes 24 de julio. - Crédito AFP

Palta exonerada de aranceles

La palta peruana (el aguacate, en general) está exonerado de los aranceles del 12,5% a las importaciones en Estados Unidos. Algo que se mantenía de la anterior medida que puso en su momento una ‘tarifa’ del 10%. Sin embargo, sí hubieron comentarios a la medida sobre las importaciones que pidieron que no se considerará esta exención.

“Algunos comentaristas solicitaron que la Oficina del Representante Comercial retirara otros productos de la lista de exenciones propuesta o abogaron por exenciones más restringidas. Las industrias o productos respecto de los cuales los comentaristas expresaron oposición a las exenciones propuestas incluyen la carne de res, los aguacates, el pimentón y los productos derivados del pimentón, el hexafluorofosfato de litio, y las forjas y artículos que las contienen", se lee en el texto.

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Específicamente, se revela que estos comentarios sugirieron que la industria doméstica (Estados Unidos) del aguacate (palta) se encuentra bajo una presión significativa debido a las importaciones de aguacate a bajo precio, y que la aplicación de aranceles beneficiaría a ciertos productores agrícolas estadounidenses.

Palta paruana en la mira por posible contaminación con cadmio | T13

Sin embargo, la decisión de la oficina fue no optar por retirar a los aguacates de esta exoneración. “Considerando los comentarios públicos y el asesoramiento del Comité de la Sección 301, así como el asesoramiento de los comités consultivos —y de conformidad con la dirección específica del Presidente—, el Representante Comercial ha determinado no retirar estos productos de la lista de productos exentos", señala textualmente el informe.

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Esto se debió a que la oficina consideró que “la disponibilidad de estos productos desde fuentes domésticas sigue siendo limitada, punto que fue reconocido por uno de los comentaristas en relación con el pimentón.”

La palta estará exenta del arancel a las exportaciones. - Crédito Difusión

¿Qué se exoneró de aranceles?

Ya se reveló que el Representante Comercial de Estados Unidos ha eximido de los aranceles impuestos a los productos que entren dentro de estas descripciones:

Materias primas que, de estar sujetas a estos aranceles, podrían generar la falta de disponibilidad del suministro doméstico

Productos que, de estar sujetos a estos aranceles, podrían causar disrupciones en toda la economía

Productos que no pueden cultivarse ni producirse en cantidades suficientes en Estados Unidos ni obtenerse de otras fuentes

Productos para los cuales estos aranceles podrían no ser efectivos para lograr la eliminación de los actos, políticas y prácticas de las economías determinadas como susceptibles de acción en las investigaciones

También ciertos productos de Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o el Reino Unido que alentarían a estas economías a cumplir sus compromisos en materia de prohibiciones de importación de bienes producidos con trabajo forzado, o a promulgar y hacer cumplir de manera efectiva dicha prohibición.

Para una lista ampliada, se puede revisar la información ampliada en este enlace.