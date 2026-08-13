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Egipto abre sus puertas al arándano peruano: fruto bandera del Perú ya conquista 76 mercados internacionales

Imperio azul. El arándano peruano pasó de 2.000 a más de 20.000 hectáreas en tan solo nueve años, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

arandanos
La apertura de Egipto suma una plaza de más de 120 millones de potenciales consumidores para el arándano peruano.
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El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), celebró la apertura oficial del mercado de Egipto para el arándano fresco, consolidando un nuevo hito para la agroexportación nacional.

Con esta incorporación, el arándano producido en el país alcanza ya 76 destinos internacionales, ampliando las oportunidades comerciales para miles de productores y fortaleciendo el posicionamiento del Perú como el principal proveedor mundial de este fruto.

Más de 120 millones de nuevos consumidores

Egipto, con una población que supera los 120 millones de personas, se suma a la lista de destinos que confían en la calidad y sanidad del arándano peruano.

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“La apertura del mercado egipcio para el arándano peruano es una excelente noticia para el agro nacional. Este logro refleja el compromiso del Gobierno para seguir abriendo nuevos mercados respaldados en el trabajo técnico del SENASA, en beneficio directo de los productores”, afirmó Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Este acceso es fruto de más de un año de gestiones técnicas lideradas por el SENASA, que mantuvo reuniones bilaterales con la Administración Central de Cuarentena Vegetal (CAPQ), autoridad fitosanitaria de Egipto, y logró acordar los requisitos necesarios para el ingreso del producto peruano.

arandanos - agroexportacion
Perú consolidó su posición como principal proveedor mundial de arándano fresco por el volumen de sus exportaciones.

La cadena del arándano: crecimiento y liderazgo global

El crecimiento del arándano peruano ha sido notable en la última década. En 2016, el país contaba con unas 2.000 hectáreas destinadas a este cultivo; en 2025, se superaron las 20.000 hectáreas certificadas para la exportación. Durante 2025, el arándano fresco se consolidó como el producto líder de la canasta agroexportadora nacional, con más de 370.000 toneladas despachadas a 50 mercados internacionales.

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Estados Unidos continúa como el principal destino del arándano, seguido de Países Bajos, China, Reino Unido y Hong Kong. Juntos, estos cinco mercados concentraron más del 90% de los envíos peruanos, lo que refleja la solidez y confianza que el producto nacional ha logrado en el comercio internacional.

“Egipto se suma a una cartera de destinos que confían en la sanidad agraria de nuestros productos. Desde el SENASA garantizamos el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades para nuestros productores peruanos,” declaró Vilma Gutarra, jefa del SENASA.

arandanos
El SENASA lideró más de un año de gestiones técnicas con la autoridad fitosanitaria de Egipto para acordar el ingreso del arándano peruano.

Impacto regional y oportunidades para el sector

Las regiones más importantes en la producción de arándanos son La Libertad (53% de los envíos nacionales), Lambayeque (22%) e Ica (10%). Lima, Ancash y Piura suman el 15% restante, evidenciando cómo esta cadena productiva impulsa el desarrollo económico y la generación de empleo en diversos puntos del país.

Este avance es resultado del trabajo articulado entre SENASA, productores, exportadores y gremios del sector. El MIDAGRI reafirma su compromiso de continuar impulsando el acceso de los productos agrícolas peruanos a nuevos mercados internacionales, fortaleciendo así la agroexportación y la economía nacional.

El arándano es una fruta pequeña, de color azul o morado, reconocida por su sabor dulce y ligeramente ácido. Es valorada mundialmente por su alto contenido de antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales. Su consumo es popular en fresco, jugos, repostería y productos procesados.

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