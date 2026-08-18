IA no debe reemplazar el aprendizaje práctico: especialista plantea mantener experiencias experimentales en colegios

La experta precisó que la inteligencia artificial debe utilizarse como una herramienta de apoyo al aprendizaje y no como un reemplazo del razonamiento, especialmente en proyectos orientados a resolver problemas reales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Lima reunió a docentes, especialistas, autoridades educativas y representantes de organizaciones de distintos países durante el V Encuentro de la Red STEM Latinoamérica. La actividad congregó a más de 200 instituciones de 17 países y permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos actuales de la educación, con especial atención a la innovación pedagógica, la transformación social y las nuevas herramientas tecnológicas. La jornada inaugural contó con cerca de 500 asistentes.

El encuentro incluyó más de 70 experiencias de innovación educativa, 15 talleres y 14 espacios de trabajo conjunto. Las conclusiones fueron recogidas en la Declaración de Lima, documento que establece compromisos para los próximos meses y plantea una mayor colaboración entre instituciones de la región. Entre los asuntos abordados durante las jornadas destacó el impacto que tendrá la inteligencia artificial en la formación de estudiantes y docentes.

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Ulrike Wahl, representante para Latinoamérica de la fundación Siemens Stiftung y coordinadora de la Red STEM, conversó con Infobae Perú sobre los desafíos que plantea esta tecnología para el sistema educativo peruano y latinoamericano. La especialista sostuvo que su incorporación exige preparar a profesores y alumnos para utilizarla con criterio, sin convertirla en un reemplazo de las capacidades humanas.

“Ningún sistema educativo en la región se encuentra suficientemente preparado para la integración de la inteligencia artificial a las aulas. Sin embargo, a partir de las experiencias presentadas en el V Encuentro y desde lo expuesto por autoridades educativas y actores relevantes del sistema educativo peruano, se evidencian avances significativos en el Perú, especialmente en materia de formación docente y reducción de brechas de acceso y uso de esta tecnología”, afirmó.

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Ulrike Wahl alertó que la inteligencia artificial podría ampliar las brechas educativas entre colegios con mayores recursos y escuelas públicas rurales, debido a las diferencias en conectividad, infraestructura, capacitación docente y acceso a contenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

IA en las aulas: el reto de enseñar a pensar y no solo a utilizar tecnología

Para la representante, uno de los principales desafíos consiste en definir qué papel debe ocupar la IA dentro del aprendizaje. Su incorporación, explicó, no debería limitarse a enseñar el funcionamiento de determinadas plataformas, sino que tendría que integrarse a experiencias capaces de desarrollar capacidades de análisis, creatividad y resolución de problemas.

“Coherente con el enfoque STEM+ que promueve la Red —que combina el énfasis en la integración disciplinar con el desarrollo de habilidades como pensamiento crítico, creatividad y empatía—, la propuesta es enseñar la IA como una herramienta de apoyo en proyectos de indagación y resolución de problemas reales. No como un sustituto del razonamiento”, señaló.

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Wahl consideró que los escolares deben asumir un papel activo frente a las respuestas que producen estos sistemas. Por ello, planteó que las actividades académicas incluyan procesos de revisión y contraste, de manera que los alumnos puedan detectar errores, cuestionar resultados y perfeccionar las soluciones obtenidas mediante herramientas digitales.

El uso de la IA tampoco debería desplazar las experiencias prácticas dentro de las aulas. La especialista destacó la importancia de conservar actividades manuales y experimentales que permitan a los estudiantes aprender mediante la observación directa, la formulación de preguntas y la comprobación de hipótesis. Para ella, la tecnología puede complementar estas dinámicas, pero no reemplazar el contacto con problemas concretos.

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La especialista advirtió que el uso de la inteligencia artificial no debe desplazar las experiencias prácticas en las aulas, debido a que las actividades manuales y experimentales son fundamentales para el aprendizaje.(Imagen Ilustrativa Infobae).

La preparación para un mercado laboral influenciado por estos sistemas también demanda nuevas prioridades. Wahl sostuvo que los colegios deben fortalecer capacidades que permitan a los jóvenes desenvolverse en escenarios inciertos y aprovechar las herramientas disponibles para construir soluciones.

“En tanto las nuevas generaciones logren desarrollar eficazmente este tipo de habilidades, las denominadas ‘life skills’, podrán aprovechar el potencial que tienen herramientas como la IA para impulsar sus trayectorias de vida”, explicó. Entre las competencias mencionadas figuran el pensamiento creativo y crítico, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la resiliencia y la autorregulación.

El riesgo de que la IA amplíe las brechas entre colegios

Otro punto de preocupación es que el avance de la inteligencia artificial termine ampliando las diferencias existentes entre estudiantes de distintas realidades. Wahl advirtió que las instituciones con mejores condiciones económicas y tecnológicas podrían incorporar estas soluciones con mayor rapidez, mientras que los colegios públicos rurales enfrentarían mayores dificultades para acceder a infraestructura, capacitación y contenidos adecuados.

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“El mayor riesgo es que los colegios privados con mejor conectividad e inversión adopten la IA con mayor rapidez y calidad pedagógica, mientras los colegios públicos, especialmente los rurales, queden rezagados por falta de infraestructura, formación docente y contenidos contextualizados”, alertó.

Frente a esta situación, la Red STEM Latinoamérica propone que el Perú incorpore la inteligencia artificial dentro de una Agenda Nacional STEM+, acompañada de una estrategia permanente de capacitación para profesores. También plantea aprovechar materiales educativos gratuitos y fortalecer las comunidades docentes para compartir experiencias y diseñar nuevas prácticas pedagógicas.