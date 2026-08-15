La IA es el futuro: 62% de los limeños considera que no saber usar inteligencia artificial resta oportunidades laborales

Un profesional utiliza herramientas digitales con elementos de inteligencia artificial en una oficina de Lima, ilustrando la percepción de que la IA es clave para el empleo futuro según un estudio de Ipsos y Cibertec. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El 62% de los limeños considera que las personas que no aprendan a utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) tendrán menos oportunidades laborales en el futuro, según un estudio realizado por Ipsos para la Escuela de Educación Superior Cibertec. Los resultados reflejan cómo esta tecnología viene adquiriendo mayor importancia en el ámbito profesional y es percibida como una competencia necesaria para afrontar los cambios del mercado laboral.

Sin embargo, pese a esta percepción, todavía existe una importante brecha en el uso de estas herramientas. De acuerdo con el estudio, el 51% de los encuestados asegura que nunca ha utilizado herramientas de IA en su trabajo o estudios. La situación representa un desafío para instituciones educativas y empresas, que deben convertir el reconocimiento de la importancia de esta tecnología en capacidades concretas que puedan aplicarse en el entorno laboral, informó Andina Noticias.

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Una persona manipula un smartphone que exhibe la interfaz de GPT-5, y la escena subraya la integración de la inteligencia artificial en el ámbito profesional. (Agencia Andina)

Limeños reconocen importancia de la IA

Jorge Cáceres, director de Formación Continua de Cibertec, señaló que los resultados muestran un cambio en la percepción sobre las competencias necesarias para el futuro laboral. Según explicó, las herramientas digitales dejaron de ser únicamente un elemento diferenciador y la inteligencia artificial está empezando a ser considerada una competencia necesaria en distintos ámbitos profesionales, sin importar la profesión o el sector.

El especialista sostuvo que el reto no está solamente en garantizar el acceso a la tecnología, sino también en desarrollar las habilidades necesarias para utilizarla de manera adecuada. En ese sentido, destacó la necesidad de impulsar procesos de capacitación y aprendizaje continuo que permitan reducir las brechas digitales existentes entre las personas.

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El Perú se ha preparado para gestionar el uso de la inteligencia artificial con su nueva norma técnica, la primera en el país. - Crédito El Peruano

Solo 10% se siente muy preparado para usar IA

El estudio también evidenció que la preparación de los limeños para incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus actividades laborales todavía es limitada. Solo el 10% afirma sentirse muy preparado para utilizarlas en el trabajo, mientras que un 38% considera que está algo preparado.

En contraste, el 50% de la población limeña señala sentirse poco o nada preparada para incorporar la inteligencia artificial en su día a día laboral. Para Cáceres, esta diferencia muestra una situación en la que muchas personas reconocen la importancia que tendrá la IA para su futuro profesional, pero al mismo tiempo admiten que todavía no cuentan con las capacidades suficientes para aprovecharla.

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Un hombre utiliza un portátil con interfaz de inteligencia artificial proyectada y tiene una tableta con un curso de capacitación, lo que ilustra la necesidad de desarrollo de habilidades en el mercado laboral de Lima. (Imagen ilustrativa Infobae)

Brecha generacional en el uso de IA

La percepción sobre la preparación para utilizar inteligencia artificial también presenta diferencias según la edad. El estudio señala que el 75% de los jóvenes entre 18 y 25 años se siente preparado para utilizar estas herramientas en el trabajo. En cambio, entre las personas de 43 años a más, esta proporción se reduce al 29%.

Además, el 66% de las personas pertenecientes al grupo de mayor edad asegura que nunca ha utilizado herramientas de IA. Estos resultados evidencian una brecha generacional en el acceso y la familiaridad con estas tecnologías, lo que plantea la necesidad de fortalecer las oportunidades de capacitación para distintos grupos de trabajadores.

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Un hombre joven asiste a una mujer mayor en el uso de un ordenador portátil en un aula de informática, mientras otros adultos participan en una capacitación en Lima. (Imagen ilustrativa Infobae)

IA impulsa nuevas habilidades

Cáceres explicó que el mercado laboral está evolucionando hacia perfiles capaces de combinar habilidades humanas con competencias tecnológicas. En ese escenario, sostuvo que la inteligencia artificial no reemplaza capacidades como el criterio, la creatividad o la resolución de problemas, sino que genera la necesidad de desarrollar nuevas habilidades para trabajar junto a estas herramientas.

En ese sentido, la ventaja competitiva no dependerá únicamente de conocer la existencia de la inteligencia artificial, sino de saber integrarla en las actividades profesionales para tomar mejores decisiones, resolver problemas y generar valor. Los resultados del estudio muestran así que, aunque una mayoría de limeños reconoce el impacto que tendrá la IA en sus oportunidades laborales, todavía existe una brecha importante entre esa percepción y la preparación efectiva para utilizarla.

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