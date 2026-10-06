Campaña veterinaria gratis para este martes 13 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los asistentes recibirán orientación sobre tenencia responsable y los cuidados que requieren los animales de compañía - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de Lima organizará este martes 13 de octubre una nueva jornada de la Brigada Pet en el Cercado de Lima, donde los vecinos podrán acceder gratuitamente a servicios veterinarios y orientación para el cuidado de sus animales de compañía. La actividad se desarrollará durante la mañana y estará dirigida a propietarios de perros y gatos.

La campaña tendrá lugar en la plazuela Santa Clara, ubicada en el cruce de los jirones Huánuco con Áncash. Los asistentes podrán acudir con sus mascotas para recibir las atenciones programadas por la comuna limeña, además de participar en una charla relacionada con la tenencia responsable y conocer los procedimientos vinculados con el registro de canes y felinos.

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La jornada estará a cargo de la Casa Municipal Vecinal n.° 4 y se desarrollará desde las 9 a. m. hasta las 12 m. Durante ese periodo, los vecinos podrán acceder a las prestaciones gratuitas que forman parte de esta iniciativa, orientada a promover el bienestar y cuidado adecuado de los animales de compañía.

La jornada incluirá desparasitación interna y externa como parte de las acciones preventivas para el cuidado de las mascotas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios ofrecerá la Brigada Pet?

La campaña contempla cuatro servicios gratuitos para los propietarios que acudan a la Plazuela Santa Clara. Estas son las atenciones que estarán disponibles:

Consulta médico-veterinaria: los vecinos recibirán orientación especializada sobre el estado de salud de sus mascotas y recomendaciones relacionadas con su cuidado.

Desparasitación interna y externa: se brindará este procedimiento como parte de las acciones preventivas destinadas a contribuir con el bienestar de los animales de compañía.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: los participantes recibirán información sobre los cuidados y responsabilidades que implica tener un perro o gato.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: los asistentes podrán conocer información sobre el procedimiento para registrar a sus animales de compañía.

La propuesta municipal reúne en un mismo espacio diferentes prestaciones relacionadas con la salud de las mascotas y la orientación a sus propietarios. De esta manera, quienes participen podrán recibir atención veterinaria y, al mismo tiempo, conocer recomendaciones para asumir de manera adecuada el cuidado de sus animales.

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Los asistentes recibirán orientación sobre tenencia responsable y los cuidados que requieren los animales de compañía - Créditos: Magnific.

Una jornada para promover el cuidado responsable

La tenencia responsable de animales de compañía implica asumir diversos cuidados para garantizar su bienestar. La atención veterinaria, la prevención de enfermedades, la higiene y el seguimiento de su estado de salud forman parte de las acciones que los propietarios deben considerar.

A ello se suma la importancia de contar con información sobre los procedimientos vinculados con el registro de perros y gatos. Por ello, la jornada también contempla una orientación específica para que los asistentes conozcan los aspectos relacionados con este trámite.

¿Por qué son importantes los chequeos veterinarios gratis?

Prevención de enfermedades: Permiten identificar señales de alerta y posibles problemas de salud antes de que se agraven, especialmente cuando algunas afecciones no presentan síntomas evidentes.

Seguimiento del estado de salud: Una evaluación veterinaria ayuda a conocer las condiciones generales del animal y recibir recomendaciones según sus necesidades.

Control de parásitos: La desparasitación interna y externa contribuye a prevenir problemas que pueden afectar el bienestar de perros y gatos.

Orientación para los propietarios: Estas jornadas brindan información sobre alimentación, higiene, cuidados y otras medidas necesarias para garantizar una atención adecuada.

Promoción de la tenencia responsable: El acceso gratuito a estos servicios facilita que más familias conozcan sus obligaciones y adopten medidas para proteger la salud y bienestar de sus mascotas.

Acceso a servicios básicos: Las campañas municipales acercan atención veterinaria a vecinos que buscan alternativas gratuitas para el cuidado de sus animales.