Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 6 de octubre de 2026

Conoce el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en tiempo real, los epicentros y magnitudes registradas este lunes 17 de agosto, junto con las medidas clave de prevención ante cualquier movimiento telúrico.

Este segmento informativo presenta una entrevista con el sismólogo César Jiménez. Se discute el aumento de la actividad sísmica global y se visualiza el Cinturón de Fuego en un mapa mundial con ocho países afectados por terremotos. El especialista explica la preocupación por sismos recurrentes y la energía acumulada para un posible evento mayor en la costa peruana.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea de manera ininterrumpida la actividad sísmica a nivel nacional para alertar oportunamente a la población y a los organismos de gestión de riesgo. En esta cobertura en vivo de hoy, lunes 17 de agosto, te brindamos el reporte oficial minuto a minuto con los últimos sismos registrados, su magnitud, epicentro y profundidad focal en las distintas regiones del país.

Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú convive a diario con el movimiento de sus fallas geológicas y el constante proceso de subducción entre placas. Conoce a continuación los reportes en tiempo real del Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, preparación de la mochila de emergencia y pautas de seguridad emitidas por Indeci.

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Mecanismo de alerta temprana SASPe

Cinco personas vistas de espaldas caminan dentro de una vivienda hacia un muro con una señal verde de zona segura.
Una familia peruana se desplaza hacia la zona segura de su hogar durante la práctica de un simulacro de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), desarrollado entre el IGP e Indeci, busca dar a la población segundos valiosos antes de que sientan las sacudidas más fuertes. Su funcionamiento se apoya en una red de estaciones sensoras distribuidas a lo largo del litoral.

Al detectar las primeras ondas de un movimiento severo en el mar, los sensores envían señales de radio a gran velocidad para activar las sirenas e interconexiones de emergencia en las ciudades. Esta advertencia previa permite buscar refugio o iniciar la evacuación de inmediato.

La acumulación de energía en la costa central

Mapa impreso de Perú sobre una mesa, con círculos rojos de epicentros, el logotipo del IGP y una mano que señala una región con un bolígrafo.
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú señala los epicentros de sismos recientes registrados en Lima, Ucayali, Callao y Moquegua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno conocido como silencio sísmico describe la ausencia prolongada de gran actividad en una zona de alta convergencia tectónica. En la costa central del Perú, especialmente frente a la capital, no ocurre un evento de gran envergadura desde el devastador terremoto de 1746.

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Las evaluaciones geofísicas advierten que esta prolongada calma no implica ausencia de riesgo, sino una preocupante acumulación de presión que desencadenará un sismo de magnitud superior a 8.5. Los temblores menores diarios no logran liberar la tensión retenida en este tramo.

Implementación básica de la mochila de emergencia

Mochila roja abierta con linterna, radio, agua, comida en conserva, botiquín, dinero, cargador, mascarillas, manta y un plano de evacuación.
Una mochila de emergencia con suministros básicos reúne los elementos recomendados por las autoridades ante desastres naturales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con una mochila de emergencia equipada es fundamental para afrontar de manera autónoma las primeras 24 a 48 horas tras un sismo. Este kit debe ubicarse en una zona accesible y contener agua embotellada, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil y artículos de primeros auxilios.

Resulta prioritario adaptar su contenido a las necesidades particulares del hogar, añadiendo suministros para bebés, medicamentos recetados para familiares con enfermedades crónicas y alimento para mascotas. No hay que olvidar incluir duplicados de llaves y fotocopias de documentos personales.

Planificación y organización en el hogar

Sismógrafo con pantalla y rodillo de papel junto a hojas impresas con un logotipo circular y un mapa costero con puntos rojos.
Un sismógrafo y un mapa con epicentros registran la actividad telúrica en la costa del departamento de Lima junto a informes del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de un Plan Familiar de Emergencia evita que el pánico tome el control durante un desastre. Este esquema de acción establece con claridad la función de cada integrante, desde cerrar las llaves de paso de agua y gas hasta prestar asistencia a niños o adultos mayores.

El plan debe fijar los puntos de reunión tanto en el interior de la vivienda como en la vía pública, así como los medios alternativos para contactarse. Ante la saturación de las líneas telefónicas, la mensajería de texto y la línea gratuita 119 son los canales de comunicación recomendados.

Criterios para ubicar zonas de seguridad

Vista aérea de la costa de Ilo con un círculo rojo concéntrico sobre el mar y un logotipo azul en la esquina inferior izquierda.
Un gráfico con datos del Instituto Geofísico del Perú señala el epicentro de un sismo en el mar frente a la costa de la ciudad de Ilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación oportuna de las zonas seguras internas dentro de una edificación minimiza el peligro de sufrir lesiones por desprendimiento de acabados o caída de objetos. Las áreas colindantes a columnas, vigas de concreto y cajas de ascensor suelen ofrecer mayor solidez estructural.

Durante el movimiento, la indicación básica es buscar resguardo en estos puntos, manteniéndose alejado de mamparas de vidrio, ventanas y muebles altos. Una vez que el temblor finaliza, se debe realizar una evacuación ordenada hacia los espacios abiertos señalizados en el exterior.

Entender la diferencia: magnitud frente a intensidad

Un mapa en relieve de Perú con marcadores rojos y el logo del Instituto Geofísico del Perú ante personas observando pantallas.
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú señala varios epicentros sísmicos en el territorio nacional desde una sala de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es muy común confundir los términos magnitud e intensidad al leer un reporte sismológico. La magnitud es un valor numérico único que mide la cantidad total de energía liberada en el foco del evento, calculada comúnmente en la escala de magnitud de momento (Mw).

La intensidad, en cambio, varía según el lugar de observación y se mide con la escala de Mercalli Modificada. Este parámetro refleja el nivel de sacudida, los daños materiales causados y la percepción de la población en cada zona geográfica específica.

Impacto de la construcción informal en el riesgo

Sismo sacude Lima la tarde de este lunes 5 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Sismo sacude Lima la tarde de este lunes 5 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La gravedad de un terremoto en las ciudades depende en gran medida del nivel de vulnerabilidad de las edificaciones. En el Perú, la consolidación de la autoconstrucción sin asesoría técnica en suelos inestables o laderas incrementa de manera crítica el riesgo de colapso.

Respetar los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones y contar con la dirección de ingenieros civiles garantiza edificaciones sismorresistentes. Asimismo, realizar estudios previos de suelo ayuda a prevenir desastres asociados a la licuación o a la amplificación de las ondas sísmicas.

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