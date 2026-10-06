Perú

Oposición exige al Senado comprometerse a respetar lo aprobado en Diputados o no habrá facultades para el Ejecutivo

Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación condicionan su respaldo al paquete de facultades delegadas que solicitó el gobierno de Keiko Fujimori a que la cámara alta no desnaturalice lo aprobado en la cámara baja

Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Rossana Alayza (Buen Gobierno) y César Holguín (Ahora Nación).
Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Rossana Alayza (Buen Gobierno) y César Holguín (Ahora Nación).
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Las bancadas de diputados de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación advirtieron que no respaldarán el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo si el Senado no se compromete formalmente a respetar los dictámenes que apruebe la Cámara de Diputados.

En una conferencia de prensa conjunta, el vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló que su bancada envió un documento al Senado hace más de 10 días para solicitar que la Comisión de Constitución esclarezca los alcances que tiene esa cámara para modificar los dictámenes aprobados en Diputados.

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“Vamos a esperar que el Senado emita un pronunciamiento dando respuesta a lo que hemos solicitado, garantizando que se respeta el rol de la Cámara de Diputados. Caso contrario, en el caso de Juntos por el Perú, nosotros no estamos en condiciones de firmar un cheque en blanco porque consideramos que es un alto riesgo para la institucionalidad democrática del país y esto podría significar una alta conflictividad social y anomia que puede llevar hasta la violencia”, declaró.

Seis personas con bandas ceremoniales sobre una alfombra roja, dos personas sentadas, una sala con columnas, balcón superior y un reloj de pared
Fuerza Popular buscará introducir materias denegadas en la Comisión de Constitución.

Desde el Partido del Buen Gobierno, su vocera Rossana Alayza recordó que la bancada trabajó durante más de un mes junto a otras tres agrupaciones para delimitar qué materias ameritan una respuesta urgente mediante facultades delegadas. “Hemos escuchado a los ministros, hemos pedido precisiones hasta el cansancio y hemos delimitado aquello que consideramos urgente: la seguridad ciudadana y la prevención, y la verdad que con este calor, la acción urgente frente al fenómeno del Niño”, señaló.

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Alayza cuestionó que desde la bancada de senadores de Fuerza Popular se pretenda incluir en el paquete de facultades materias que, según sostuvo, corresponden al debate ordinario en la Cámara de Diputados.

“Queremos saber qué va a pasar con nuestro trabajo cuando el expediente llegue al Senado. Si hoy el Senado no se pronuncia y no da el gesto político que venimos pidiendo, no van a haber facultades. Y queremos que esto quede absolutamente claro. El gobierno de Keiko Fujimori tiene hoy la posibilidad de recibir las facultades y no tiene que convencer a la Cámara de Diputados de algo nuevo. Lo único que tiene que hacer es que su propia bancada en el Senado dé el compromiso político que estamos pidiendo”, apuntó.

Finalmente, el vocero de Ahora Nación, César Holguín, salió en defensa del sistema bicameral y el equilibrio de poderes. “Recuérdense ustedes que José Faustino Sánchez Carrión, el padre del constitucionalismo peruano, dijo precisamente: ¿en qué se diferencia el Perú si quiere romper con la metrópoli virreinal? En que seamos una república con equilibrio de poderes, contrapeso de poderes y donde verdaderamente el gobernante responda a la necesidad de la gente”, señaló.

“Reitero, desde la bancada de Ahora Nación, un llamado, una exhortación de cara al país, a la Cámara de Senadores, a comprometerse en un espíritu democrático y de principios republicanos, a respetar nuevamente el espíritu, el contenido de lo que dicte, apruebe o discuta la Cámara de Diputados”, agregó el legislador del partido de Alfonso López Chau.

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