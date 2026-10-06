Perú

Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría proponiendo archivar íntegramente el pedido de facultades

Bancada de oposición insiste en no otorgar facultades el Ejecutivo para legislar. Afirman que materias no han sido delimitadas ni siquiera en el dictamen en mayoría

Un hombre de traje habla en un micrófono en un podio. Detrás, varias personas. Al fondo, pared roja con el texto "Congreso Perú" y un dibujo
Diputados de Juntos por el Perú realizan una declaración ante la prensa en las instalaciones del Congreso peruano.
Guardar

Diputados de Juntos por el Perú presentaron hoy martes 6 de octubre un dictamen en minoría que plantea rechazar de plano la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo y enviar el expediente al archivo. El documento será una de las tres alternativas que el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá hoy junto con el dictamen en mayoría aprobado en la Comisión de Constitución y una propuesta alternativa de Fuerza Popular.

El texto, firmado por las diputadas Giannina Avendaño, Jessica Pérez, Analí Márquez y Graciela Chipana, y el diputado Oswar Cahuaza, sostiene que la solicitud original del Ejecutivo incumple la exigencia de materia específica que establece el artículo 104 de la Constitución. Según el dictamen, la propuesta recurre a fórmulas generales sin precisar las normas concretas que buscaría modificar, un defecto que consideran no fue subsanado ni siquiera en la versión aprobada por la Comisión.

PUBLICIDAD

El dictamen en minoría también argumenta que la delegación resulta innecesaria porque el ordenamiento vigente ya provee instrumentos para atender la crisis. Por ejemplo, citan el Decreto Supremo 124-2026-PCM, que declaró el estado de emergencia por peligro inminente en 893 distritos ante el Fenómeno El Niño, y el Decreto de Urgencia 010-2026, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Documento oficial con sellos de la Cámara de Diputados de Perú, texto mecanografiado y cuatro recuadros de firmas digitales
Un documento del Congreso de Perú firmado por integrantes del grupo parlamentario Juntos por el Perú recomienda archivar el proyecto que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Respecto a la entrega de ayuda humanitaria por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el documento reconoce que se trata de “una medida identificable”, pero aclara que, si esta “supone modificar competencias o reglas de rango legal, puede tramitarse mediante un proyecto específico con carácter de urgencia”, en lugar de una delegación amplia.

PUBLICIDAD

El documento, además, advierte que una delegación con materias mal delimitadas complicaría la revisión que corresponde al Senado sobre los decretos legislativos emitidos. Afirma que “una materia indeterminada debilita el procedimiento bicameral y el control de los decretos legislativos”, y recuerda que ese control “exige contrastar cada decreto con la Constitución, la materia, la finalidad y el plazo de la ley autoritativa”.

Dictamen en mayoría

El 1 de octubre, el predictamen que recomendaba el archivo total fue rechazado por 15 votos en contra y cinco a favor, estos últimos de los diputados de Juntos por el Perú. En la misma sesión, la comisión aprobó un texto sustitutorio elaborado por las bancadas de Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Partido Cívico Obras, con 13 votos a favor —varios de Fuerza Popular emitidos con reserva—, cinco en contra y dos abstenciones.

Ese texto sustitutorio limita la delegación a dos materias, seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño, y reduce el plazo de 120 a 90 días. Quedaron fuera puntos considerados sensibles en la propuesta original, como la eliminación de topes a las tasas de interés bancarias, la facultad para crear o fusionar ministerios, la modificación del régimen laboral privado y la reducción de feriados

El oficialismo

A diferencia de la posición de archivo total planteada por Juntos por el Perú, Fuerza Popular presentó su propio dictamen en minoría. La propuesta de esa bancada fujimorista busca ampliar el plazo de delegación a 120 días e incorporar 50 de las 66 facultades solicitadas originalmente por el Ejecutivo, entre ellas un marco normativo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad, apoyen a la Policía Nacional en penales y colaboren en labores de inteligencia junto con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Temas Relacionados

Juntos por el PerúFacultades legislativasCámara de Diputadosperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alineaciones de Perú vs Colombia HOY: posibles titulares para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ busca oxígeno luego de una plomiza expedición en Norteamérica. Al frente tendrá a un contrincante que también ha presentado inconvenientes en el actual parón FIFA

Alineaciones de Perú vs Colombia HOY: posibles titulares para amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El equipo dirigido por Pablo Guede visitará a los ‘aurinegros’ en la altura de Cusco, en un partido que puede resultar decisivo para sus aspiraciones en el segundo certamen del campeonato peruano. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

La ‘misilera’ cayó por 4-2 ante Alianza Atlético en el partido de ida y buscará una remontada en Sullana. Conoce los posibles escenarios

Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘rosado’ buscará obrar por el milagro en Sullana y revertir el amplio marcador para intentar llegar a la gran final del certamen doméstico. Sigue las incidencias de la contienda

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del choque por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ volverán a la competencia frente el ‘gavilán del norte’ en Cajamarca tras clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026. Entérate los detalles del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del choque por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Habla el supuesto financista del asesinato de la ‘China Polo’: “Lo único que hice fue brindarle apoyo a mi hermanastra”

Habla el supuesto financista del asesinato de la ‘China Polo’: “Lo único que hice fue brindarle apoyo a mi hermanastra”

José Antonio Chang: Cámara de Diputados decide hoy si admite moción de interpelación contra ministro de Educación

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Francis Allison asegura que “esto no ha terminado” y pide esperar los resultados finales de la ONPE a la alcaldía de Lima

¿Qué pasa si dos candidatos quedan muy cerca en votos? Actas observadas, impugnaciones y conteo electoral

ENTRETENIMIENTO

Gunter Rave genera furia de las ARMY tras anunciar que difundirá detalles de la estadía de BTS: le exigen que se retracte y filtran información privada

Gunter Rave genera furia de las ARMY tras anunciar que difundirá detalles de la estadía de BTS: le exigen que se retracte y filtran información privada

BTS en Lima: ¿cómo sincronizar tu ARMY Bomb con el celular para disfrutar de los conciertos?

Mónica Delta respeta pedido de ARMY ante la llegada de BTS a Perú: “No vamos a decir donde están”

Gunter Rave anuncia cobertura de la estadía de BTS en Lima pese al pedido de privacidad de ARMY: “Estamos detrás de la noticia”

BTS ya está en Lima y ARMY hace cola en San Marcos a días del primer concierto: “¡Adiós, a las carpas!”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del choque por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Dónde ver Venezuela vs Jordania HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026