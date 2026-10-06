Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría proponiendo archivar íntegramente el pedido de facultades

Diputados de Juntos por el Perú realizan una declaración ante la prensa en las instalaciones del Congreso peruano.

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Diputados de Juntos por el Perú presentaron hoy martes 6 de octubre un dictamen en minoría que plantea rechazar de plano la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo y enviar el expediente al archivo. El documento será una de las tres alternativas que el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá hoy junto con el dictamen en mayoría aprobado en la Comisión de Constitución y una propuesta alternativa de Fuerza Popular.

El texto, firmado por las diputadas Giannina Avendaño, Jessica Pérez, Analí Márquez y Graciela Chipana, y el diputado Oswar Cahuaza, sostiene que la solicitud original del Ejecutivo incumple la exigencia de materia específica que establece el artículo 104 de la Constitución. Según el dictamen, la propuesta recurre a fórmulas generales sin precisar las normas concretas que buscaría modificar, un defecto que consideran no fue subsanado ni siquiera en la versión aprobada por la Comisión.

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El dictamen en minoría también argumenta que la delegación resulta innecesaria porque el ordenamiento vigente ya provee instrumentos para atender la crisis. Por ejemplo, citan el Decreto Supremo 124-2026-PCM, que declaró el estado de emergencia por peligro inminente en 893 distritos ante el Fenómeno El Niño, y el Decreto de Urgencia 010-2026, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Un documento del Congreso de Perú firmado por integrantes del grupo parlamentario Juntos por el Perú recomienda archivar el proyecto que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Respecto a la entrega de ayuda humanitaria por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el documento reconoce que se trata de “una medida identificable”, pero aclara que, si esta “supone modificar competencias o reglas de rango legal, puede tramitarse mediante un proyecto específico con carácter de urgencia”, en lugar de una delegación amplia.

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El documento, además, advierte que una delegación con materias mal delimitadas complicaría la revisión que corresponde al Senado sobre los decretos legislativos emitidos. Afirma que “una materia indeterminada debilita el procedimiento bicameral y el control de los decretos legislativos”, y recuerda que ese control “exige contrastar cada decreto con la Constitución, la materia, la finalidad y el plazo de la ley autoritativa”.

Dictamen en mayoría

El 1 de octubre, el predictamen que recomendaba el archivo total fue rechazado por 15 votos en contra y cinco a favor, estos últimos de los diputados de Juntos por el Perú. En la misma sesión, la comisión aprobó un texto sustitutorio elaborado por las bancadas de Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Partido Cívico Obras, con 13 votos a favor —varios de Fuerza Popular emitidos con reserva—, cinco en contra y dos abstenciones.

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Ese texto sustitutorio limita la delegación a dos materias, seguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño, y reduce el plazo de 120 a 90 días. Quedaron fuera puntos considerados sensibles en la propuesta original, como la eliminación de topes a las tasas de interés bancarias, la facultad para crear o fusionar ministerios, la modificación del régimen laboral privado y la reducción de feriados

El oficialismo

A diferencia de la posición de archivo total planteada por Juntos por el Perú, Fuerza Popular presentó su propio dictamen en minoría. La propuesta de esa bancada fujimorista busca ampliar el plazo de delegación a 120 días e incorporar 50 de las 66 facultades solicitadas originalmente por el Ejecutivo, entre ellas un marco normativo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad, apoyen a la Policía Nacional en penales y colaboren en labores de inteligencia junto con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

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