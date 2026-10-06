Sofía Bogani, actriz de Así es la vida, habla de su diagnóstico de cáncer de mama: “Cuando me enteré, sentí confusión”

La intérprete recordó el bulto que identificó mientras vivía en México y pidió a las mujeres consultar ante cualquier cambio físico. Video: Liga contra el cáncer

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Sofía Bogani, actriz recordada por su participación en Así es la vida, recibió un diagnóstico de cáncer de mama en 2023 mientras vivía en México. Un ardor en el pezón después de salir a correr y un bulto que detectó al revisarse la llevaron a consultar. Hoy, tras una mastectomía, quimioterapia, terapia biológica, radioterapia y tratamiento hormonal, se sumó a una campaña de la Liga Contra el Cáncer para promover la detección oportuna.

“Yo nunca imaginé que el cáncer de mama iba a ser parte de mi vida”, relató la artista. “Cuando me enteré de que estaba ahí, sentí desconcierto, confusión. No sabía qué hacer, no sabía lo que se venía”, agregó en su testimonio.

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La actriz explicó que llevaba una rutina deportiva, no fumaba y bebía alcohol de forma ocasional. Sin embargo, una señal física la alertó. “Me toqué y encontré un bultito que medía 17 milímetros”, contó sobre el hallazgo que motivó su regreso inmediato a Lima para iniciar las evaluaciones médicas.

El caso de Bogani forma parte de la campaña “Haz tu chequeo de mamas. Por ti, a tiempo”, que busca recordar la importancia de las consultas preventivas frente a una enfermedad que mantiene cifras preocupantes en Perú. Cada día se detectan 21 nuevos casos de cáncer de mama en el país y se registran más de 2.200 muertes al año, según datos difundidos por la institución.

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Sofía Bogani cuenta su testimonio tras sufrir cáncer de mama.

“Esto no espera”, sostuvo la actriz tras recordar su tratamiento

La intérprete señaló que contar con un seguro oncológico le permitió iniciar el proceso médico. “Afortunadamente tenía mi seguro oncológico, lo cual es clave”, expresó.

Bogani pasó por una mastectomía radical, quimioterapia, terapia biológica y radioterapia. Actualmente sigue terapia hormonal. Durante su recuperación, comprendió que los controles médicos deben ocupar un lugar permanente en el cuidado de la salud.

“Yo tenía un bultito en el extranjero y, a los 10 días de llegar a Lima, ya se habían convertido en dos. Cuando me operaron, ya tenía los ganglios comprometidos. Esto no espera”, afirmó.

La actriz precisó que observar cambios en el cuerpo puede ayudar a decidir una consulta, aunque el autoexamen no reemplaza la evaluación clínica ni los estudios solicitados por especialistas. “Al día de hoy soy mucho más consciente de mi salud, no solo de los chequeos que tengo que hacerme, sino de escuchar a mi cuerpo, de observarlo y de que, si noto algún cambio, por más mínimo que sea, voy y lo consulto al doctor”, manifestó.

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Para Bogani, el proceso exigió afrontar la enfermedad sin negar sus efectos. “El proceso es largo y la vida te cambia por completo, pero es necesario asumirlo; no desde el miedo, sino desde la responsabilidad”, añadió.

Sofía Bogani se cortó el cabello en medio de su tratamiento de quimioterapia. | Instagram @sofibogani

Incentiva campaña contra el cáncer

La campaña de la Liga Contra el Cáncer se desarrolla en un contexto de acceso desigual a los exámenes de detección. Solo el 14,6% de las mujeres de entre 40 y 59 años se realiza una mamografía anual, de acuerdo con las cifras divulgadas por la organización. En las zonas rurales, la proporción cae a 5,6%.

Esa brecha tiene consecuencias en el momento del diagnóstico: el 56% de los casos se identifica en estadios avanzados, cuando el tratamiento puede requerir procedimientos más complejos.

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Como parte de la iniciativa, la Liga Contra el Cáncer desplegará “La Caravana de la Detección”, un programa de consultorios móviles con atenciones gratuitas en diferentes distritos.

La organización también cuenta con centros detectores en la avenida Brasil 2746, Pueblo Libre, y en la avenida Nicolás de Piérola 727, Cercado de Lima. Las citas y consultas se coordinan por WhatsApp al 993 765 019 y a través del teléfono (01) 204-0404.

“Hoy sé que detectarlo a tiempo puede cambiarlo todo, porque cuando hablamos de cáncer, esperar no es una opción”, concluyó Bogani en su testimonio para la campaña.

Sofía Bogani regresó al Perú al enterarse que padecía de cáncer de mama. | Instagram @sofibogani