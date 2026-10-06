Perú

Campamento fuera del Estadio San Marcos para conciertos de BTS: reglas, prohibiciones y horarios

Fanáticas de BTS ya se encuentran fuera del recinto donde se realizarán los tres conciertos de la boy band coreana

Personas de pie y sentadas en una calle junto a un cerco de concreto, con bultos en el suelo y sombrillas para protegerse del sol
Varias personas permanecen junto al cerco perimétrico del Estadio San Marcos en la ciudad de Lima. (Paula Elizalde)
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A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, varias seguidoras de la agrupación surcoreana permanecen en los exteriores del Estadio San Marcos. Algunas instalaron carpas cerca de los accesos previstos para las zonas de campo, con el objetivo de conservar su ubicación antes de la apertura de puertas.

La banda se presentará los días 7, 9 y 10 de octubre. El ingreso tendrá horarios diferenciados para quienes cuenten con acceso al soundcheck, localidades de campo y tribunas. Las autoridades anunciaron un plan de seguridad, control del tránsito y fiscalización en las vías cercanas al recinto.

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Postura municipal sobre el acampe en la vía pública previo al concierto

Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, más de 1.000 agentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima serán desplegados en cada una de las fechas de BTS en San Marcos. El personal estará distribuido entre diversas gerencias para atender la seguridad, la movilidad, la fiscalización, las emergencias, la limpieza y el ordenamiento del espacio público.

El operativo también contempla intervenciones frente al comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Las autoridades buscan evitar que estas actividades interfieran con el tránsito peatonal o vehicular en los exteriores del recinto.

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Varias personas sentadas en una vereda junto a una reja de concreto, árboles y bolsas con pertenencias
Un grupo de personas permanece sentado en el perímetro del Estadio San Marcos a la espera de un evento. (Paula Elizalde)

El Ministerio Público exhortó a no realizar campamentos en veredas, bermas o zonas cercanas a las rutas de acceso y evacuación. La medida busca prevenir aglomeraciones y mantener libre la circulación peatonal en las inmediaciones del Estadio San Marcos.

Pese a esa recomendación, habrá personal de serenazgo en la zona donde permanecen las fanáticas que instalaron carpas. Su presencia tendrá como finalidad resguardar la seguridad de las asistentes y mantener el orden en los exteriores, sin afectar las vías destinadas al ingreso y salida del público.

También se realizarán controles de identidad para prevenir estafas, suplantación de identidad, coacción y otros delitos vinculados con eventos masivos. Las personas que acudan al concierto deberán seguir las indicaciones del personal municipal, la Policía Nacional del Perú y los equipos de producción.

Horarios de formación de colas oficiales para la zona Campo

El primer horario corresponde a quienes tengan acceso al soundcheck. El registro para ese grupo estará habilitado hasta las 14:00, de acuerdo con la información difundida por la organización.

El público de campo podrá ingresar desde las 16:00. Campo A accederá por la puerta 1, ubicada en la avenida Venezuela; Campo B lo hará por la puerta 8, hacia la avenida Óscar R. Benavides; y Campo C utilizará la puerta 3, por la avenida Universitaria.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

A las 17:00 comenzará el ingreso a las tribunas. La producción precisó que los asientos de esas localidades son numerados, por lo que pidió a los asistentes evitar llegar antes de las 16:00.

Recomendaciones de vestuario según el pronóstico del tiempo en Lima

La jornada puede extenderse por varias horas entre la espera, el ingreso, el concierto y la salida. Por ese motivo, se recomienda priorizar ropa cómoda y calzado adecuado, en especial para las personas que asistirán a las zonas de campo.

Las zapatillas o zapatos cerrados pueden facilitar el recorrido desde las puertas de ingreso hasta cada localidad. También resultan útiles para quienes permanecerán de pie durante el espectáculo o deberán desplazarse entre una gran concentración de público.

Aunque muchas asistentes preparan un atuendo especial para el show, la comodidad debe ser una prioridad. Un jean relajado, pantalón holgado o short pueden ser opciones, según el horario de llegada y las necesidades de cada persona.

A BTS fan poses with an Army Bomb light stick decorated with a traditional Colombian sombrero vueltiao and ribbons in the colors of the Colombian flag as she waits in line outside El Campin stadium ahead of the first of two concerts by the South Korean Kpop group in Bogota, Colombia, October 2, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez
A BTS fan poses with an Army Bomb light stick decorated with a traditional Colombian sombrero vueltiao and ribbons in the colors of the Colombian flag as she waits in line outside El Campin stadium ahead of the first of two concerts by the South Korean Kpop group in Bogota, Colombia, October 2, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

También se aconseja llevar una casaca ligera o una prenda de abrigo para la noche. En medio de la concentración de asistentes puede aumentar la sensación de calor, pero la temperatura puede descender durante la salida del recinto.

El pronóstico para Lima prevé temperaturas de hasta 24 °C durante el día y mínimas cercanas a los 19 °C. Los paraguas figuran entre los objetos prohibidos, por lo que conviene revisar las condiciones meteorológicas antes de salir.

Servicios higiénicos y puntos de alimentación habilitados cerca del estadio

La organización no informó sobre baños externos ni puntos oficiales de alimentación en los alrededores del Estadio San Marcos. Sin embargo, vecinos y comerciantes de la zona comenzaron a ofrecer servicios a las personas que permanecen cerca de los accesos.

Durante un recorrido de Infobae Perú, comerciantes señalaron que el uso de servicios higiénicos podría costar S/ 1. Algunos no descartaron un aumento del precio según la demanda en las horas previas al concierto.

Personas sentadas a la sombra de los árboles en una acera junto a una avenida con tráfico de automóviles y un letrero azul
Varias personas se concentran en la vía pública en las afueras del Estadio San Marcos ante la realización de un evento en Lima. (Paula Elizalde)

La oferta de alimentos también puede crecer en los exteriores del estadio, con venta de hamburguesas, panes con pollo, postres, bebidas y helados. Antes de comprar, los asistentes deberán verificar las condiciones de higiene de los productos.

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