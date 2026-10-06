El Ministerio de Educación de Perú, junto con agentes de la Policía Nacional y representantes del Poder Judicial, ejecutó una orden de desalojo en el colegio Mariano Melgar 04, ubicado en el distrito de Breña. El operativo de cobertura periodística muestra a las fuerzas policiales resguardando el perímetro para recuperar un terreno deportivo de más de tres mil metros cuadrados que se encontraba en posesión de terceros.

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El Ministerio de Educación (Minedu) ejecutó la recuperación de un terreno de aproximadamente 3.000 metros cuadrados perteneciente al colegio Mariano Melgar 04, anexo de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, en el distrito limeño de Breña. La diligencia, realizada con participación de la Policía Nacional y el Poder Judicial, puso fin a una ocupación que, según las autoridades del sector, se prolongó por más de 11 años.

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán, explicó que el espacio recuperado corresponde principalmente a una zona deportiva destinada a los estudiantes de inicial y primaria. De acuerdo con el funcionario, la ocupación impidió que los alumnos utilizaran con normalidad ese sector para actividades físicas y recreativas durante más de una década.

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Minedu recupera más de 3.000 metros cuadrados del colegio Mariano Melgar 04 en Breña tras desalojo judicial. UGEL

Durante el operativo, las autoridades sostuvieron conversaciones con los ocupantes y sus representantes legales. En el inmueble se encontraban también adultos mayores y menores de edad, por lo que la intervención buscó reducir riesgos en la ejecución de la orden judicial. El viceministro precisó que existía un mandato de desalojo en etapa de ejecución y que el juez a cargo autorizó el descerraje para permitir el ingreso policial al predio.

Según la versión del Minedu, el contrato que los ocupantes invocaban como respaldo había concluido hacía más de diez años, y desde entonces no se habrían cancelado alquileres ni los servicios vinculados al uso del espacio. La defensa de los ocupantes, sin embargo, señaló durante la diligencia que cuenta con documentación relacionada con un contrato firmado en 2014 y cuestionó aspectos del proceso de notificación. Estas posiciones deberán ser evaluadas dentro del proceso judicial correspondiente.

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Minedu recupera más de 3.000 metros cuadrados del colegio Mariano Melgar 04 en Breña tras desalojo judicial. UGEL

Impacto en las clases y versión de las autoridades

La jornada de desalojo obligó a que más de 500 estudiantes de inicial y primaria del colegio Mariano Melgar 04 recibieran clases de manera virtual mientras se desarrollaba la intervención. El espacio recuperado funcionaba como cancha deportiva, aunque el Minedu sostuvo que en el pasado también había sido empleado para talleres y otras actividades ajenas al uso escolar.

Alemán afirmó, además, que en algunas oportunidades se habrían realizado en el predio reuniones con consumo de bebidas alcohólicas. Esta versión corresponde exclusivamente a lo señalado por el funcionario y no constituye, por el momento, una constatación de carácter judicial. El viceministro remarcó que el colegio en Breña representa el primero de 58 locales educativos que el sector busca recuperar por encontrarse en situaciones de ocupación similares en distintas regiones del país.

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Minedu recupera más de 3.000 metros cuadrados del colegio Mariano Melgar 04 en Breña tras desalojo judicial. UGEL

Alemán también anunció que, para el 9 de octubre, el Minedu tiene previstas intervenciones adicionales en otros dos espacios educativos ubicados en Arequipa, dentro de la misma estrategia de recuperación de predios escolares.

Una problemática que afecta a decenas de colegios en Lima

La situación del colegio Mariano Melgar 04 no constituye un caso aislado. Una investigación del programa Cuarto Poder reportó que 72 colegios públicos de Lima Metropolitana mantienen terrenos parcial o totalmente ocupados por posesionarios, arrendatarios u otros terceros, lo que dificulta la ejecución de obras y los procesos de saneamiento físico-legal de esas instituciones educativas.

Minedu recupera más de 3.000 metros cuadrados del colegio Mariano Melgar 04 en Breña tras desalojo judicial. UGEL

El mismo reporte periodístico señaló que la ocupación de terrenos escolares afecta de manera directa los proyectos de reconstrucción y mejoramiento de infraestructura en el sistema educativo público. A esto se suma un dato de mayor alcance: unas 55.000 escuelas públicas del país, equivalentes al 42% del total, se encuentran en riesgo de colapso, y alrededor de 28.000 requieren una sustitución total de su infraestructura.

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Frente a este panorama, el Minedu ya había anunciado previamente acciones legales orientadas a acelerar la recuperación de predios escolares ocupados y a ejecutar las órdenes de lanzamiento que se encuentran pendientes en distintas zonas del país.