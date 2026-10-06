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¿Reconciliación a la vista? Silvia Cornejo habría preparado el cumpleaños de Jean Paul Gabuteau pese a ruptura por nuevo ampay

El empresario compartió fotos con sus amigos, mientras un músico señaló que la exconductora contrató su espectáculo para el encuentro en Barranco

Jean Paul Gabuteau celebró sus 50 años en la casa de Silvia Cornejo tras la ruptura
Jean Paul Gabuteau celebró sus 50 años en la casa de Silvia Cornejo tras la ruptura
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A un mes de comunicar el final de su relación, Silvia Cornejo habría organizado una celebración por los 50 años de Jean Paul Gabuteau en su vivienda de Barranco, según imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme y el testimonio de uno de los artistas que participó en el encuentro. El cumpleaños ocurrió mientras la exconductora espera a su segundo hijo con el empresario.

La reunión reavivó las preguntas sobre el vínculo actual entre Cornejo y Gabuteau. Ambos confirmaron su separación después de que se difundiera un nuevo informe sobre una presunta cercanía del empresario con Analía Jiménez, su expareja. Pese a ello, el padre de sus hijos ha sido visto en distintas ocasiones en el inmueble de la modelo.

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Durante el último fin de semana, Jean Paul Gabuteau publicó en sus redes sociales fotos y videos de su cumpleaños junto a amigos. Aunque no incluyó imágenes de Cornejo, el programa de espectáculos identificó elementos de decoración que coincidían con los que la exconductora ha mostrado antes en publicaciones desde su departamento.

Las cámaras también registraron a una mujer en la terraza del inmueble. El programa planteó que su silueta podría corresponder a Cornejo, aunque las imágenes no permitieron confirmar su identidad.

Tres fotografías de una mujer embarazada en diferentes poses: la primera en un balcón, la segunda junto a una ventana, la tercera en un balcón en blanco y negro
Silvia Cornejo afirmó que afronta sola el embarazo y sostuvo que su decisión sobre Jean Paul Gabuteau no cambiará.

¿Silvia Cornejo coordinó el show?

El dato que reforzó la versión sobre la organización de la celebración llegó a través de Carlos Ramírez, imitador de Pedro Suárez Vértiz, quien participó como artista invitado. En declaraciones recogidas por el programa de Magaly Medina, señaló que coordinó directamente con Silvia Cornejo los detalles de su presentación.

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“Sí, fue en Barranco porque ese día Silvia me indicó ‘es pequeño’, pero al final llevamos todo el equipo de sonido porque uno apuntaba a la terraza y el otro al interior”, explicó el artista.

El testimonio situó a la exreina de belleza en la organización de la reunión y confirmó que el evento se realizó en Barranco. Ramírez relató que la previsión inicial contemplaba un encuentro de dimensiones reducidas, pero la distribución del departamento llevó a instalar dos parlantes, uno para el sector de la terraza y otro para el interior de la vivienda.

Las imágenes emitidas mostraron a Gabuteau cantando junto al imitador durante la celebración. En una parte del registro se le escucha interpretar una canción cuya letra alude al desamor: “Nunca imaginarías que te amé como lo hice”. El informe televisivo dejó abierta la posibilidad de que el empresario dedicara ese tema a la madre de sus hijos, aunque no hubo confirmación de su parte.

Dos personas, mujer con cabello largo, chaqueta de mezclilla y blusa roja; hombre con barba, camiseta blanca. Fondo con mural de gallo, flotadores y mesas
Silvia Cornejo y Jean Paul terminaron su relación a causa de una infidelidad del empresario.

En sus redes sociales, Gabuteau compartió fragmentos del cumpleaños y fotografías con los asistentes. La ausencia de Cornejo en ese material llamó la atención, dado que el festejo habría tenido lugar en su departamento y que, según el músico invitado, ella se encargó de contratarlo.

La celebración ocurrió después del anuncio de separación

La fiesta se conoció pocas semanas después de que la pareja anunciara una nueva ruptura. Cornejo decidió poner fin a la relación tras la difusión de un ampay que involucró a Gabuteau y Analía Jiménez. La conductora confirmó entonces que atravesaba un nuevo embarazo, pero dejó claro que esa situación no modificaba su decisión.

Las apariciones posteriores de Gabuteau en el domicilio de Cornejo habían sido interpretadas, en principio, como parte de la dinámica familiar y de la cercanía con sus hijos. La fiesta por su cumpleaños añadió un nuevo elemento a esa lectura, ya que habría incluido la coordinación de la anfitriona para contratar música en vivo y recibir a los invitados.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación. La reunión, sin embargo, avivó las especulaciones entre seguidores de la pareja sobre una posible cercanía luego de la separación.

En una reciente salida nocturna, las cámaras de Amor y Fuego abordaron a Gabuteau para preguntarle por su situación con Cornejo y por las imágenes que lo vincularon con Jiménez. El empresario evitó referirse a una eventual reconciliación y respondió que la madre de sus hijos ya había dado su versión públicamente.

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