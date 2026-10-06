Becas para estudiar una carrera universitaria: conoce las bases y requisitos

El beneficio cubre el 100 % de la matrícula y las pensiones de los semestres regulares durante los cinco años de la carrera, según las condiciones de permanencia (Imagen Ilustrativa Infobae).

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La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) abrió la convocatoria 2027 de la Beca Laureate Transforma, dirigida a jóvenes de Lima y Callao que hayan destacado durante su etapa escolar y que enfrenten dificultades económicas para acceder a una carrera universitaria. El programa contempla el financiamiento de diversos gastos vinculados con la formación profesional durante los cinco años de estudios, de acuerdo con la malla curricular correspondiente.

La convocatoria comenzó el 15 de septiembre y permanecerá habilitada hasta el 30 de octubre. Los interesados deberán presentar su documentación dentro de ese periodo y cumplir con las condiciones establecidas en las bases. Posteriormente, la institución realizará una revisión de los expedientes antes de convocar a los postulantes que continúen en las siguientes etapas.

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¿Quiénes pueden postular a la Beca Laureate Transforma?

El programa establece una serie de condiciones relacionadas con la nacionalidad, residencia, trayectoria escolar y situación económica de los candidatos. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser peruano y residir en Lima o Callao.

Haber culminado la secundaria durante los últimos tres años, es decir, entre 2024 y 2026.

No haber cursado anteriormente una carrera universitaria ni haber recibido otra beca para estudios técnicos o superiores. Esta condición deberá acreditarse mediante una declaración jurada.

Contar con una condición de pobreza acreditada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS). Los postulantes pueden verificar esta información en la plataforma oficial de consulta del organismo.

Haber pertenecido al tercio superior durante cuarto y quinto de secundaria. Para acreditar este requisito se deberá presentar una constancia emitida por el colegio, con fecha de egreso, firma y sello institucional.

Aprobar el examen de admisión especial de la UPC.

Rendir una evaluación adicional de conocimientos en aquellas carreras que establezcan esta exigencia.

Aceptar la beca dentro del plazo fijado por la institución, que será como máximo de 24 horas después de recibir la notificación.

La cobertura también contempla el curso de inglés, carné universitario, trámite del grado de bachiller y acompañamiento psicopedagógico (Andina).

¿Qué cubre la beca?

De acuerdo con las condiciones de la convocatoria, el beneficio contempla el 100 % de determinados conceptos vinculados con la formación universitaria y puede extenderse durante los cinco años de la carrera, siempre que el estudiante cumpla las condiciones de permanencia establecidas.

Entre los beneficios considerados figuran:

Costos relacionados con la matrícula.

Pensión correspondiente a cada semestre regular en carreras regulares de pregrado de la UPC. La cobertura no comprende programas como Arizona, NCUK u otras modalidades excluidas de las bases.

Curso de inglés correspondiente al programa We Talk.

Carné universitario.

Trámite para la obtención del grado de bachiller.

Programa de acompañamiento al becario, que incluye apoyo psicopedagógico durante la etapa universitaria.

Los postulantes deben haber culminado la secundaria entre 2024 y 2026 y pertenecer al tercio superior durante cuarto y quinto de secundaria (Andina).

¿Cuál es el cronograma del proceso?

Luego del cierre de inscripciones, la UPC iniciará la revisión de los documentos presentados el 1 de noviembre. Entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre se realizarán las invitaciones a los candidatos que continúen en el proceso mediante llamadas, WhatsApp y correos electrónicos.

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Del 2 al 5 de enero se enviarán las indicaciones para rendir la evaluación de admisión. El examen está programado para el 6 de enero y los resultados serán publicados el 8 del mismo mes. Quienes aprueben pasarán a la siguiente fase.

Las entrevistas con los directores de carrera se coordinarán entre el 12 y el 19 de enero, mientras que las reuniones están previstas del 19 al 29 de enero. Tras esta etapa se realizará la revisión de los puntajes finales obtenidos por los candidatos.

La publicación de los ganadores está prevista para el 5 de febrero. Entre el 8 y el 12 de ese mes, la universidad se comunicará con los seleccionados para solicitar la aceptación escrita del beneficio y continuar con su incorporación y matrícula. El inicio de clases está programado para el 15 de marzo, junto con las actividades de bienvenida y acompañamiento.

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¿Cómo postular?

Los estudiantes interesados deberán completar su expediente de manera digital hasta el 30 de octubre. Las bases, condiciones y detalles de la convocatoria pueden revisarse en la página oficial del concurso (LINK)