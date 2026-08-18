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“Es ilegal”: Ley de aumento de pensiones para maestros a S/3.500 no se aplicará, según el MEF

La Ley 32581 no contará con reglamento y el MEF buscará no aplicarla al considerar que “viola la Constitución”. El Colegio de Economistas buscará su “inconstitucionalidad”

profesor enseñando en escuela con alumnos
La Ley de "pensión digna" para maestros va más de un mes sin reglamento y este ya no se promulgaría para asegurar el monto de S/3.500,70 - Crédito Andina
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Atención, maestros. Se cae la implementación de la Ley 32581, que estaba por otorgar un gran aumento en las pensiones de maestros jubilados y cesantes.

La Ley aprobada por el Congreso anterior establece una pensión de S/3,500,70 (el valor de la RIM para la Primera Escala Magisterial) para los maestros jubilados y cesantes, pero a ojos del Ministerio de Economía y Finanzas es ilegal y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, afirmó el mismo titular del sector, Elmer Cuba.

“No hay manera que un Gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado. Ya el Tribunal Constitucional ha fallado para el futuro”, señaló en declaraciones a Cuarto Poder. Asimismo, confirmó que finalmente esta, cuya reglamentación estaba pendiente, no se reglamentaría.

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Maestros del SUTEP en protesta
Los maestros tienen una Ley vigente que aumenta sus pensiones, pero la reglamentación ya no llegaría. - Crédito SUTEP

Maestros sin aumento de pensiones

Cuba explicó que, desde la posición del Poder Ejecutivo, el Congreso no puede tener iniciativa de gasto, pues corresponde al Gobierno manejar el gasto público.

“De todas maneras, lo que es ilegal es que los congresos tengan una iniciativa de gasto. Lo normal en los países capitalistas y en el mercado es que el Ejecutivo maneja el gasto. Y acá se ha violado la Constitución”, sostuvo.

Así, en ese sentido, indicó que el Gobierno considera que la norma es ilegal y que interpondrá las acciones correspondientes para evitar su cumplimiento. Esto sugiere que no se reglamentará la Ley finalmente (ya estaba fuerza de plazo), y eventualmente, con su inconstitucionalidad en el TC, se derogaría.

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Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
Elmer Cuba señala que el MEF tiene apertura para negociar un aumento de pensiones para los maestros, pero no el planteado por la Ley de pensión digna. - Crédito MEF

“Vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal”, consideró el ministro, Asimismo, agregó que la aplicación de esta medida también tendría implicancias sobre las cuentas fiscales y el sistema pensionario. “Y además, macroeconómicamente hablando, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país”, afirmó.

Pero también consideró que la medida genera un trato desigual respecto de otros trabajadores del sector público. “Es injusto con el esfuerzo pensionario y los demás colegas del sector público”, señaló el titular del MEF.

El camino ante el Tribunal Constitucional

Ya está claro que ante la consulta sobre si el MEF no autorizará la aplicación de la pensión de S/3.500 para los maestros jubilados y cesantes, el ministro ha reiterado que se están evaluando las acciones para impedir justamente que se aplique la norma (la cual ordenaba tener un reglamento listo ya hace unos meses).

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

Cuba señaló que el Colegio de Economistas de Lima está presentando acciones ante las instancias correspondientes, para detener esta Ley. Y también remarcó que la posición del MEF responde a criterios constitucionales y fiscales.

“Tampoco la postura del MEF es que es todo simplemente. Mira, no vamos a cumplir lo que son los constitucionales ilegales y además se rompe el criterio fiscal y además no permite que el gobierno que acaba de entrar cumpla su promesa que está en otro lado”, afirmó Cuba.

Como se recuerda, la Ley 32581, promulgada en abril de 2026, establece que las pensiones de los docentes jubilados y cesantes sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, esto es S/3.500,70. La norma fue aprobada por insistencia por el Congreso pese a las observaciones formuladas previamente por el Ejecutivo.

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Aumento de pensionesPensión para maestrosMaestrosMEFperu-economia

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